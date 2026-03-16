Našel nový Pán prstenů Aragorna s Arwen? Fanoušci šílí z vysněného castingu

Obsazení nového prequelu Středozemě, v režii samotného Gluma Andyho Serkise, se údajně rozrostlo o dva nové herce.
Jedním z nejočekávanějších filmů roku 2027 je návrat Pána prstenů. Nový film ze série v podobě Honu na Gluma se do kin dostane o Vánocích příštího roku. I když se vrátí i některé známé tváře, z předprodukce filmu se pomalu objevují zprávy o nových členech a s filmem jsou nyní spojována dvě jména. Ta však zatím nebyla nikým potvrzena, musíš tak následující informace brát s rezervou.
Prvním je Leo Woodall, který se proslavil rolí v pokračování Bridget Jones: Mad About The Boy nebo seriálu The White Lotus. Podle serveru SciFiNow údajně jedná o roli mladší verze Aragorna, kdy nahradí Vigga Mortensena, jenž se odmítl vrátit. Kromě toho však mohla velkou roli při změně herce sehrát i skutečnost, že se film odehrává 20 let před Pánem prstenů: Společenstvo prstenu, a Viggovi je v době psaní 67 let.
Stejný zdroj nyní také uvádí, že o roli ve filmu se uchází i Anya Taylor-Joy. Zdroj naznačuje, že ve snímku jsou dvě hlavní ženské role – jedna starší a jedna mladší. Prý si zahraje buď matku Sméagola, případně mladší verzi Arwen, kterou v původní trilogii ztvárnila Liv Tyler. Zatím však nebylo nic potvrzeno. Nutno dodat, že první hlavní ženskou roli již oficiálně přijala herečka Kate Winslet. O ní se spekuluje, že by mohla hrát Sméagolovu babičku, matriarchu klanu.
Pokud by duo bylo obsazeno, připojilo by se ještě k navrativší se sestavě Siru Ianu McKellenovi jako Gandalfovi, Elijahovi Woodovi jako Frodovi a Andymu Serkisovi v titulní roli, přičemž druhý jmenovaný bude zároveň režisérem projektu. Scénář napsaly původní scenáristky Philippa Boyens a Fran Walsh s Phoebe Gitten a Arty Papageorgiou, producenty filmu jsou Boyens, Walsh a původní režisér Peter Jackson.
Pán prstenů: Hon na Gluma by měl do kin dorazit 17. prosince 2027.