dnes 24. února 2026 v 8:39
Čas čtení 10:30

Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou"

Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
Zdroj: Matúš Galovič/ERDI HaZZ/se svolením
Dominik Vetrák
Dominik Vetrák
Potápěč-záchranář Matúš nám v rozhovoru řekl, jak pod vodou prakticky naráží do těl, zda se mu dělá nevolno, jakou mají zastaralou techniku a jestli už pod vodou bojoval o život.

Matúš Galovič pracuje jako hasič už 20 let, z toho 17 jako hasič-záchranář specialista. Kromě hašení nebo zásahů při dopravních nehodách je také potápěč. I přes jeho službu veřejnosti ho spolu s jeho kolegy někteří lidé nazývají „předraženou pohřební službou“. On však do minuty od nahlášení utonutí startuje auto a dělá vše pro to, aby z vody nevytahoval mrtvé tělo.

V rozhovoru nám prozradil, co všechno už vytáhl z vody, jak hledají těla pod vodou, kde nevidí ani na půl metru, jakým fyzickým a psychickým útrapám čelí potápěči a jak zvládají v roce 2026 komunikaci pomocí lana.

Kolik těl už jsi vylovil z vody?

Asi 30.

Když pod vodou najdeš tělo, pokusíš se ho sám vytáhnout, nebo ho nějak označíš, vynoříš se a vytahují ho kolegové na lodi?

Někdy jsme to dělali tak, že jsme ho našli, dali signál kolegům a společně ho vytáhli na hladinu. V současnosti tělo označíme bójkou a jdeme pryč.

Nejsem si jistý*jistá, jestli rozumím správně. Vy tam to tělo necháte? Jak dlouho a proč?

Pokud tam je tělo hodinu, dvě a více, nemá smysl ho hned vytahovat. Už mu nijak nepomůžeme. Pokud však zůstane pod vodou, lépe se zachová, proces rozkladu neprobíhá tak rychle a patolog, případně soudní lékař, tak má více času tělo obhlédnout a pořádně ho zkontrolovat.

Potápač Potápač Potápač Potápač
Zobrazit galerii
(15)

Jednou jsme měli případ potápěče, kterého jsme hledali týden. Když jsme ho našli, soudní lékař nás požádal, abychom tělo nechali pod vodou do poslední chvíle, ještě i při břehu. My především čekáme na rozhodnutí policistů, kteří musí situaci vyhodnotit. Pokud mají podezření na trestný čin, musí to zdokumentovat.

 

A když tělo najdete do hodiny od hlášeného topení?V tom případě je teoretická šance, že ho dokážeme zachránit, mně se to však ještě nestalo. Šanci přežít pod vodou máš do pěti minut, ve velké zimě, pokud se ti dostatečně zpomalí metabolismus, tak maximálně do deseti minut, ale je to jen teorie.

Všechno
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Míra z Bachelora: „Ona je Vietnamka, já Čech. Zvolili jsme jazyk lásky“
Míra z Bachelora: „Ona je Vietnamka, já Čech. Zvolili jsme jazyk lásky“
6. 2. 2026 18:00
První vítězové letošního Bachelora: Jak se daří Pavlínce a Martinovi v reálném životě?
První vítězové letošního Bachelora: Jak se daří Pavlínce a Martinovi v reálném životě?
23. 1. 2026 18:00
Nové informace v kauze H+H tábora. „Někteří pachatelé stále pracují s dětmi, obětí jsou stovky,“ říká právnička
Nové informace v kauze H+H tábora. „Někteří pachatelé stále pracují s dětmi, obětí jsou stovky,“ říká právnička
9. 2. 2026 7:00
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
1. 2. 2026 13:00
Zažila jsem zimu v nejchladnějším hlavním městě na světě: Teploty jsou běžně pod -30, zamrzaly nám i řasy
Refresher Club
Zažila jsem zimu v nejchladnějším hlavním městě na světě: Teploty jsou běžně pod -30, zamrzaly nám i řasy
27. 1. 2026 7:00
