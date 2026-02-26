Tradiční masopustní veselí se mění v nekompromisní pražskou párty.
Značka Ploom ve spolupráci s kolektivem Nebál uvádí akci Masopoost s tématem Roots & Riots. Unikátní koncept propojuje kořeny českých zvyklostí s rebelií současné subkultury. Už 28. února 2026 se na pražském Výstavišti můžeš těšit na nabombený hudební line-up, rapové ikony, řadu unikátních performance i tradiční rituály s nečekaným a aktuálním twistem.
Téma Roots & Riots není jen prázdným heslem. Organizátoři si dali za cíl v jeden večer propojit estetiku tradic a staročeských masek s moderním designem a novodobým ravem. Jde o propojení kultur, oslavu svobody, vybočení z řady a uvolnění se. Návštěvnictvo čeká intenzivní zážitek s prvky divadla, koncertu a párty.
Na koho se můžeš těšit?
Hudební dramaturgie akce odráží hlavní myšlenku kontrastu. Rapovou scénu čeká exkluzivní zahraniční hvězda alyona alyona. Dále vystoupí James Cole & Idea, kteří se v poslední době spojili a vytvořili 2 společné desky, které jim přinesly 2 nominace na ceny Anděl. Mezi další nominované, které na Masopoostu můžeš slyšet, patří česká alternativní hip-hopová skupina Mutanti hledaj východisko.
Vystoupí i kultovní skupina Buty, která každým albem potvrzuje svůj multižánrový a experimentální přístup. Intenzivním zážitkem spojení klasického nástroje a interpretace novodobé i alternativní hudby tě pak provede violoncellistka Terezie Kovalová.
Elektronickou část večera ovládne producentka Logic1000, která přiveze mood berlínského klubu. Nezůstane ale jenom u techna, zabrousí do UKG i housu. Naváže francouzský experimentátor anti-estetický Roland Cristal, jehož lo-fi techno sety jsou virálním fenoménem. Navíc často sampluje prvky folklóru, jako jsou akordeóny nebo dětské říkanky. Mezi vystupujícími jsou také kapela Tygroo, Bariel AV nebo DJka Big Lil.
Masopoost ale nebude jen o hudbě. O vizuální a performativní stránku se postarají špičky v oboru. Umělecký přesah zajistí vizuální kolektiv Movement Production. Na programu se dále objeví My kluci, co spolu chodíme, Ariadna Vendelová, sbor Veselé chvíle, Aleš Hrdlička & Hannah Lennox a duo Alžběta Tichá & Eliška Brtnická.