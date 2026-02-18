Hlavní témata
dnes 18. února 2026 v 15:38
Čas čtení 1:20
Anna-Marie Vondráková

Lindsey Vonn je po děsivém pádu a operacích zpátky doma. Lidem poslala dojemný vzkaz

Lindsey Vonn je po děsivém pádu a operacích zpátky doma. Lidem poslala dojemný vzkaz
Zdroj: Millo Moravski/Agence Zoom/Getty Images
I přes přetržený přední zkřížený vaz v koleni nastoupila americká lyžařka k olympijskému sjezdu. Ten se jí však stal osudným účast na jejích pátých zimních hrách skončila už po 13 sekundách sjezdu.

Lindsey Vonn při svém nedávném pádu na olympijských hrách utrpěla složitou zlomeninu holenní kosti. Nejprve byla ošetřena v italské nemocnici a podstoupila několik operací zraněné nohy. Nedávno se už vrátila do Spojených států, kde jí však podle serveru The Guardian čekají další operace.

„Už přes týden jsem nestál na nohou... od závodu ležím nehybně v nemocniční posteli. A i když ještě nemůžu stát, je úžasné být zpátky doma,“ napsala nyní na síti X. „Velké díky všem v Itálii za to, že se o mě tak dobře starali.“

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený L I N D S E Y • V O N N (@lindseyvonn)

Sportovkyně po svém startu schytala velkou vlnu kritiky od lidí na sítích. Těm se nelíbilo, že do závodu nastoupila navzdory zranění. Vonn ale uvedla, že ničeho nelituje. „Vědomí, že tam stojím a mám šanci vyhrát, bylo samo o sobě vítězstvím. Také jsem věděla, že závodění je riskantní. Vždy to byl a vždy to bude neuvěřitelně nebezpečný sport,“ napsala minulý týden na sociálních sítích.

S fanoušky a fanynkami svou náročnou rekonvalescenci sdílí. Nedávno na Instagramu sdílela fotografie z nemocnice. „Jsem vděčná všem neuvěřitelným zdravotnickým pracovníkům, přátelům, rodině, kteří byli po mém boku, a za krásný projev lásky a podpory od lidí z celého světa,“ napsala k příspěvku.

Konec kariéry

V této sezóně byla Lindsey Vonn na stupních vítězek v každém sjezdu Světového poháru a dvakrát dokonce vyhrála, čímž si udržela vedení v disciplíně. Je historicky nejúspěšnější závodnicí ve sjezdu s 45 vítězstvími ve Světovém poháru. Kariéru původně ukončila v roce 2019 kvůli zdravotním problémům, ale v roce 2024 podstoupila operaci kolena s částečnou titanovou náhradou a v prosinci se jako 40letá vrátila k soutěžnímu lyžování.

Sama se k tomu, zda se ještě na svah vrátí, nevyjádřila, její otec však nedávno v rozhovoru uvedl, že pro Vonn toto zranění znamená konec kariéry. „Je jí 41 let a tohle je konec její kariéry,“ řekl Alan Kildow v telefonickém rozhovoru pro Associated Press. „Pokud to bude na mně, tak Lindsey Vonn už nebude závodit.“

ZAHRANIČÍ SPORT ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 2026
