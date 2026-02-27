Hlavní témata
dnes 27. února 2026 v 12:33
Čas čtení 0:38
Anja Samardžija

Nová řada Extrémních proměn míří na obrazovky. Kdy uvidíš první díl?

Druhá řada show Extrémní proměny je tady.

Už v prvním díle diváci a divačky poznají Helenu Dvořákovou, mladou holku, která se kvůli morbidní obezitě dostala až na hranici života a smrti.

„Druhá řada nabídne velmi silné příběhy. Setkáme se s účastníkem, který se rozhodl extrémní proměnou projít i přes velké fyzické znevýhodnění – amputaci dolní končetiny. Uvidíme nejtěžší závod v historii Extrémních proměn, na který si nikdo na počátku proměny neodvážil ani pomyslet, uvidíme narození dítěte, svatbu a opět nás čeká jedno hubnutí v páru,“ uvádí kreativní producentka TV Nova Eva Krutáková.

Lidé se mohou těšit na 13 účastníků a účastnic, jeden pár a 12 dílů druhé řady show.

Výraznou posilou je i výživový poradce. „V našem týmu jsme letos přivítali nového výživového poradce. Je jím Pavel Suchánek, který v oboru pracuje už třicet let a specializuje se na problematiku vlivu výživy a pohybové aktivity na zdravotní stav, riziko obezity a hladiny cholesterolu,“ dodává Krutáková.

Na novou řadu se můžeš těšit už od 4. března od 20:20 na TV Nova.

SHOWBIZ & ZÁBAVA REALITY SHOWS
