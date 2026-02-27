Nová řada Extrémních proměn míří na obrazovky. Kdy uvidíš první díl?

Druhá řada show Extrémní proměny je tady.
Už v prvním díle diváci a divačky poznají Helenu Dvořákovou, mladou holku, která se kvůli morbidní obezitě dostala až na hranici života a smrti.
„Druhá řada nabídne velmi silné příběhy. Setkáme se s účastníkem, který se rozhodl extrémní proměnou projít i přes velké fyzické znevýhodnění – amputaci dolní končetiny. Uvidíme nejtěžší závod v historii Extrémních proměn, na který si nikdo na počátku proměny neodvážil ani pomyslet, uvidíme narození dítěte, svatbu a opět nás čeká jedno hubnutí v páru,“ uvádí kreativní producentka TV Nova Eva Krutáková.
Lidé se mohou těšit na 13 účastníků a účastnic, jeden pár a 12 dílů druhé řady show.
Výraznou posilou je i výživový poradce. „V našem týmu jsme letos přivítali nového výživového poradce. Je jím Pavel Suchánek, který v oboru pracuje už třicet let a specializuje se na problematiku vlivu výživy a pohybové aktivity na zdravotní stav, riziko obezity a hladiny cholesterolu,“ dodává Krutáková.
Na novou řadu se můžeš těšit už od 4. března od 20:20 na TV Nova.