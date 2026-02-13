Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 13. února 2026 v 15:44
Čas čtení 1:29
Anna-Marie Vondráková

Virální video ukazuje AI bitku Brada Pitta a Toma Cruise. Hollywood kvůli němu zuří

Virální video ukazuje AI bitku Brada Pitta a Toma Cruise. Hollywood kvůli němu zuří
Zdroj: Paramount Pictures/TASR/AP
Diskutovat
1
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Filmový průmysl má nový důvod k panice. Společnost ByteDance, která mimo jiné vlastní i síť TikTok, vypustila do světa generátor AI videí Seedance 2.0.

Internet tak okamžitě zaplavila vlna často silně neetických deepfake videí. Největším virálem se stala rvačka Toma Cruise a Brada Pitta na střeše, která mimochodem vypadá až děsivě reálně (i když pořád odporně sterilně). To se samozřejmě podle serveru Variety nelíbí především Motion Picture Association (MPA), která zastupuje největší studia.

Doporučeno
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu 12. února 2026 v 14:45

Ta obvinila nejen tvůrce videí ale především novou platformu Seedance z „masivního porušování autorských práv“. Hlavně z toho důvodu, že AI se očividně učila na jejich filmech. Jenže bez jakéhokoli povolení. Nová AI tak vlastně využívá tváře i hlasy herců bez jejich souhlasu a především honoráře.

Zatímco americké firmy jako OpenAI se snaží s Hollywoodem domluvit, například Disney už licencoval své postavy pro model Sora 2, čínská ByteDance se o nic takového nepokusila. Na rozdíl od jiných modelů navíc Seedance 2.0 v podstatě nemá žádné filtry a nastavení, které by bránily zneužití známých značek, jako například právě konkurenční OpenAI.

Nová videa vygenerovaná umělou inteligencí samozřejmě vyvolala na internetu i mimo něj velkou vlnu kontroverze. Zatím není jisté, zda ByteDance ustoupí a model stáhne, či zda budou majitelé autorských práv nuceni začít podávat žádosti o odstranění obsahu a žaloby za porušení autorských práv. Společnost na žádost o komentář okamžitě nereagovala.

Reakce Hollywoodu

„Nerad to říkám, ale pro nás je to pravděpodobně konec,“ napsal v reakci u virálního videa scenárista filmů ze série Deadpool Rhett Reese. „Za krátkou dobu bude moci jeden člověk sedět u počítače a vytvoří film, který bude k nerozeznání od toho, co nyní vydává Hollywood.“

Doporučeno
Celebrity Gossip: Vídá se Karlos po propuštění s Lelou a dětmi? A jak reagoval Hamilton na fotky s Kim? Celebrity Gossip: Vídá se Karlos po propuštění s Lelou a dětmi? A jak reagoval Hamilton na fotky s Kim? 12. února 2026 v 17:00

Na kritiku amerických tvůrců už reagoval i samotný autor virálního AI videa. A jeho identita tě možná překvapí. Je jím totiž muž, který by měl možná stát spíše na druhé straně barikády. Příspěvek vygeneroval Ruairi Robinson, irský filmař a tvůrce reklam.

„Použil jsem jednoduchý prompt o délce dvou řádků,“ napsal na X. „Pokud je kvůli tomuto Hollywood v háji, možná máte pravdu a Hollywood je opravdu v háji, nevím.“ V reakci na negativní reakce na video následně dodal: „Dnešní otázka zní: měl bych být zabit za to, že jsem napsal dva řádky a stiskl tlačítko?“

Doporučeno
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí 12. února 2026 v 11:46
Doporučeno
FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice 12. února 2026 v 12:29
Doporučeno
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu 12. února 2026 v 14:45
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
1 komentář
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
SHOWBIZ & ZÁBAVA CELEBRITY UMĚLÁ INTELIGENCE (AI)
Doporučujeme
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
před 2 dny
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
5. 2. 2026 17:30
Storky
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Počkáme si ještě roky
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Na jaký balík si přišla?
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Od zombíků k drakům. HBO chystá seriál ze světa Baldur's Gate
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Lifestyle news
GTA 6 zadarmo každému, kdo se stane rodičem v den vydání hry. Prodejce láká neobvyklou kampaní
před 3 hodinami
Virální video ukazuje AI bitku Brada Pitta a Toma Cruise. Hollywood kvůli němu zuří
dnes v 15:44 1
Angie Mangombe nastoupila do zápasu Clashe těhotná. Organizace se vyjádřila
dnes v 13:32
Pokémon GO na Epsteinově ostrově? Hráči tam umístili PokéStop
dnes v 11:01
Collab, jaký nechceš missnout: Snoop Dogg řádí na olympiádě s Bugsem Bunnym a Burtonem
dnes v 07:42
Nejmladší jezdec F1 naboural svůj nový Mercedes. Z fotek auta mrazí
včera v 17:26 2
VIDEO: Dostane po Vyšehradu film i Lajna? Langmajer s Vagnerovou už natáčí na olympiádě
včera v 16:22
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
včera v 14:45
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
včera v 13:31
Zpravodajství
Politika Česko Zimní olympijské hry 2026 Sport
Více
Po Adamczykové i Jílek! Česko slaví druhou zlatou medaili z olympiády
před 2 hodinami
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
dnes v 16:30
Česko má další olympijskou medaili. Eva Adamczyková získala stříbro
dnes v 14:51

Více z tématu Showbiz & Zábava

Všechno
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
9. 2. 2026 13:30
Představitel Teda z How I Met Your Mother se stal v 50 letech poprvé otcem
Představitel Teda z How I Met Your Mother se stal v 50 letech poprvé otcem
6. 2. 2026 8:01
Celebrity Gossip: Vídá se Karlos po propuštění s Lelou a dětmi? A jak reagoval Hamilton na fotky s Kim?
Celebrity Gossip: Vídá se Karlos po propuštění s Lelou a dětmi? A jak reagoval Hamilton na fotky s Kim?
včera v 17:00
Ruža pre nevestu se vrací na obrazovky. Představí velkou novinku
Ruža pre nevestu se vrací na obrazovky. Představí velkou novinku
7. 2. 2026 8:07
Jak hluboko nás umí zasáhnout online nenávist? Domi Alagia vystupuje v dokumentu o kyberšikaně od České televize
Jak hluboko nás umí zasáhnout online nenávist? Domi Alagia vystupuje v dokumentu o kyberšikaně od České televize
5. 2. 2026 16:00
VIDEO: Dostane po Vyšehradu film i Lajna? Langmajer s Vagnerovou už natáčí na olympiádě
VIDEO: Dostane po Vyšehradu film i Lajna? Langmajer s Vagnerovou už natáčí na olympiádě
včera v 16:22
Více z tématu Krimi & True Crime Všechno
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
7. 2. 2026 7:00
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Unesli ji z pokoje, zatímco rodiče spali vedle. Elizabeth Smart měla být nevěstou fanatika
31. 1. 2026 10:30
Více z tématu Cestování & Volný čas Všechno
Které aerolinky mají největší zpoždění? Podívej se na přehled těch, které cestující zklamou nejčastěji
Které aerolinky mají největší zpoždění? Podívej se na přehled těch, které cestující zklamou nejčastěji
1. 2. 2026 10:34
Zima v Česku už tě deptá? Tohle je top 5 destinací, kam teď nejlevněji za teplem a sluncem
29. 1. 2026 7:00
Přespala jsem na poušti s beduíny. Kde můžeš zažít nejdobrodružnější noc života?
včera v 07:00
Více z tématu Gastro Všechno
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
před 3 dny
3
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
30. 1. 2026 7:42
Pět podniků, kde si dáš top smažený kuře. Jeden tě možná překvapí, KFC to není
včera v 13:00

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Co je láska? Všem, kteří se jí dokážou naplno odevzdat vzdává značka Alexmonhart poctu prostřednictvím limitované valentýské edice
PR zpráva
Co je láska? Všem, kteří se jí dokážou naplno odevzdat vzdává značka Alexmonhart poctu prostřednictvím limitované valentýské edice
dnes v 14:30
Novinka přichází jako set 2x 20ml parfémů z kolekce The Lexicon of Eternity a stojí na myšlence, že skutečné spojení nevzniká z podobnosti, ale z napětí mezi rozdíly.
VIDEO: Vyzkoušeli jsme ty nejtěžší disciplíny ZOH 2026! Která nás bavila nejvíc?
VIDEO: Vyzkoušeli jsme ty nejtěžší disciplíny ZOH 2026! Která nás bavila nejvíc?
dnes v 12:00
Co všechno víme o novém iPhonu 18 Pro, Max a iPhonu Fold: Přinese Apple letos revoluční novinky?
Co všechno víme o novém iPhonu 18 Pro, Max a iPhonu Fold: Přinese Apple letos revoluční novinky?
dnes v 10:00
PlayStation odhalil nadupaný line-up. Nový God of War si zahraješ už nyní, blíží se i John Wick
PlayStation odhalil nadupaný line-up. Nový God of War si zahraješ už nyní, blíží se i John Wick
dnes v 09:38
WEEKEND RADAR: Valentýnská benefice, norský synth-pop a filmová klasika. Co podniknout tento víkend?
WEEKEND RADAR: Valentýnská benefice, norský synth-pop a filmová klasika. Co podniknout tento víkend?
dnes v 07:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
včera v 11:46
FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice
FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice
včera v 12:29
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
včera v 14:45
Virální video ukazuje AI bitku Brada Pitta a Toma Cruise. Hollywood kvůli němu zuří
Virální video ukazuje AI bitku Brada Pitta a Toma Cruise. Hollywood kvůli němu zuří
dnes v 15:44
1
Nejmladší jezdec F1 naboural svůj nový Mercedes. Z fotek auta mrazí
Nejmladší jezdec F1 naboural svůj nový Mercedes. Z fotek auta mrazí
včera v 17:26
2
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
před 3 dny
3
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
včera v 11:46
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
7. 2. 2026 7:00
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
9. 2. 2026 13:30
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
9. 2. 2026 16:58
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
před 3 dny
3
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
včera v 11:46
Domů
Sdílet
Diskuse