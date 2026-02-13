Virální video ukazuje AI bitku Brada Pitta a Toma Cruise. Hollywood kvůli němu zuří

Filmový průmysl má nový důvod k panice. Společnost ByteDance, která mimo jiné vlastní i síť TikTok, vypustila do světa generátor AI videí Seedance 2.0.
Internet tak okamžitě zaplavila vlna často silně neetických deepfake videí. Největším virálem se stala rvačka Toma Cruise a Brada Pitta na střeše, která mimochodem vypadá až děsivě reálně (i když pořád odporně sterilně). To se samozřejmě podle serveru Variety nelíbí především Motion Picture Association (MPA), která zastupuje největší studia.
Ta obvinila nejen tvůrce videí ale především novou platformu Seedance z „masivního porušování autorských práv“. Hlavně z toho důvodu, že AI se očividně učila na jejich filmech. Jenže bez jakéhokoli povolení. Nová AI tak vlastně využívá tváře i hlasy herců bez jejich souhlasu a především honoráře.
Zatímco americké firmy jako OpenAI se snaží s Hollywoodem domluvit, například Disney už licencoval své postavy pro model Sora 2, čínská ByteDance se o nic takového nepokusila. Na rozdíl od jiných modelů navíc Seedance 2.0 v podstatě nemá žádné filtry a nastavení, které by bránily zneužití známých značek, jako například právě konkurenční OpenAI.
Nová videa vygenerovaná umělou inteligencí samozřejmě vyvolala na internetu i mimo něj velkou vlnu kontroverze. Zatím není jisté, zda ByteDance ustoupí a model stáhne, či zda budou majitelé autorských práv nuceni začít podávat žádosti o odstranění obsahu a žaloby za porušení autorských práv. Společnost na žádost o komentář okamžitě nereagovala.
Reakce Hollywoodu
„Nerad to říkám, ale pro nás je to pravděpodobně konec,“ napsal v reakci u virálního videa scenárista filmů ze série Deadpool Rhett Reese. „Za krátkou dobu bude moci jeden člověk sedět u počítače a vytvoří film, který bude k nerozeznání od toho, co nyní vydává Hollywood.“
Na kritiku amerických tvůrců už reagoval i samotný autor virálního AI videa. A jeho identita tě možná překvapí. Je jím totiž muž, který by měl možná stát spíše na druhé straně barikády. Příspěvek vygeneroval Ruairi Robinson, irský filmař a tvůrce reklam.
„Použil jsem jednoduchý prompt o délce dvou řádků,“ napsal na X. „Pokud je kvůli tomuto Hollywood v háji, možná máte pravdu a Hollywood je opravdu v háji, nevím.“ V reakci na negativní reakce na video následně dodal: „Dnešní otázka zní: měl bych být zabit za to, že jsem napsal dva řádky a stiskl tlačítko?“