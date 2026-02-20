Pamatujete na Grammy moment Jadena Smithe, kdy na červeném koberci vynesl ikonický Vampire Castle headpiece?
Stálo za tím právě ABODI – luxury brand z Transylvánie, který ve své tvorbě odkazuje na temnou maďarskou historii – na příběhy o vampýrech nebo děsivé Elisabeth Báthory. A vytváří tak nezaměnitelné kousky s temnou a dramatickou estetikou.
Teď se ABODI rozhodla spojit s další středoevropskou značkou – českým Vuch a společně představily kolekci osmi kabelek. Jak tato spolupráce vypadala?
Extravagantní styl ABODI tentokrát dostal lehčí český twist, minimalistické a praktické pojetí platformy VuchLab. Pod kreativním vedením Antonína Šimona tak vznikla série nositelných kabelek v cenách od dvou do osmi tisíc. Doplněná o přívěsek na kabelku v duchu Labubu, ale se zřejmým odkazem na dark estetiku ABODI.
Nositelné umění
O vizuální podobu celé kampaně se postaral známý maďarský fotograf Szilvester Mako, který v poslední době zaujal editorialem pro The Cut, kde zachytil nastupující first lady New Yorku – Ramu Duwaji, právě v kouscích od ABODI. Konkrétně v porcelánových rukou.
Stejně tak se podepsal i pod poslední kolekci značky nazvanou The Chronicles, prezentovanou během pařížského Haute Couture weeku. Každý look byl tehdy vytvořen se záměrem stát se nositelným uměleckým dílem.
Za značkou ABODI stojí od počátku návrhářka Dora Abodi, která se narodila v Transylvánii a vyrůstala v Budapešti. Právě tam dnes značka sídlí, její kolekce se však objevily na milánském, londýnském nebo pařížském fashion weeku. Jednotlivé looky pak oblékli umělci jako Willem Dafoe nebo Marina Abramovič. Značka přesto zůstává spíše než byznysovým tak autorským projektem, který se pohybuje na hraně vysoké krejčoviny, kostýmu nebo vizuálního umění.