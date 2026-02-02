„Ukaž mi svůj outfit a já ti řeknu, jaký máš screentime.“ Věta fashion komentátorky Miny Le loni rozpoutala bouři. Outfity jako z Pinterestu může mít každý. Proto Gen Z začíná znovu oceňovat autenticitu a vlastní hlavu.
Čtyřicetiminutová videoesej Miny Le „Smrt osobitého stylu“ odstartovala v médiích rozsáhlé diskuse o tom, jestli fast fashion a sociální sítě zabily styl a nahradily ho kopírováním trendy estetických outfitů. Tendence se obrací pryč od sledování mikrotrendů a uživatelé a uživatelky sociálních sítí vyhledávají fashion inspiraci u tvůrkyň, které jsou samy sebou, ať se ti to líbí, nebo ne.
Co je chronicky online look?
Existují kousky, které jsou velmi populární na sítích, ale v offline životě by je možná ani nenapadlo nosit nikoho, kdo je neviděl na internetu. Tyhle prvky samotné ale nejsou problém. Trendy tu vždycky byly a vždycky budou a je zábava se do nich zapojovat. To, kvůli čemu tvůj outfit může vypadat lehce chronicky online, je, když ho celý poskládáš právě z virálních produktů.
Když máš na sobě stříbrné tenisky, maxisukni s adidas bundou, slickback, chunky silver jewellery, červenou mini kabelku a malé oválné brýle ve stylu Miu Miu, tak to vytváří dojem, že je celý tvůj vkus založený na tom, co zrovna trenduje na TikToku, a nemáš vlastní osobnost.
Pinterestový kostým
Stejný problém vzniká, když se někdo oblékne od hlavy až k patě perfektně do jediné estetiky. Aesthetic outfity působí přirozeně na internetu, kde připouštíme určitou míru stylizace, protože víme, že jsme v mediálním světě. Kdyby ale pinterestová office siren prošla kolem nás po ulici při cestě do práce, nejspíš by nám přišlo, že má na sobě kostým.
Ani fashion girlies, které se snaží trendy předbíhat a nosit nejnovější výstřelky dřív, než všichni ostatní, nejsou tomuhle jevu odolné. Možná právě naopak. To, co se zdá jako malý nebo teprve nadcházející trend, který objevíme až při důkladné rešerši na sociálních sítích, se zobrazuje i dalším uživatelům a uživatelkám. Ale také až po důkladné rešerši. A proto často právě fashion girlies navzájem poznají, v jaké části jaké sítě se ostatní pohybují. Takes one to know one.
Touha po autenticitě
Nové předpovědi a výzkumy říkají, že přichází doba, kdy je populární být offline. Gen Z se snaží omezovat scrollování, lidé volají po analogových koníčcích a chtějí být autentičtí. A to samé začínají chtít i od influencerů. Už nás nezajímá padesátý lifestyle vlog, ve kterém si influencerka ráno připraví matcha latte, pak jde na pilates v matching fitness setu, pracuje na počítači a večer si udělá patnáctikrokovou skin-care rutinu. Chceme jedinečné tvůrce, kteří jsou zajímavými osobnostmi.
Tyto tendence můžeme sledovat i na módních trendech. V minulém roce svět obletěla videa „Věci, které mi přijdou extrémně chic“, a to, co tvůrci označovali za chic, byly většinou obyčejné a osobité věci, které si za peníze nekoupíš. Mít koníčky, být originální, vzdělaná, mít vlastní vkus, nosit šperky, které mají příběh, uchovávat si dlouho pár kvalitních věcí, které jsou pro vás typické. Nejvíc chic holky jsou ty, které mají osobitý styl. It girls totiž nekopírují styl ostatních. Definují ho a mají svůj vlastní. Je to stejné, jako když poznáš člověka podle vůně nebo podle rukopisu. Když narazíš na nějaký doplněk v obchodě a přesně víš, kdo z tvých kamarádek by ho nosil... That's iconic.
Nová éra it girl
Lidé si začínají všímat influencerek, které mají svůj vlastní a osobitý styl. Jsou cool, ale ne trendy. A v tom je každá z nich jedinečná a zajímavá.
Saint Browning
Jedním příkladem za všechny je Lara Saint Browning. Její TikTokový profil vybouchl minulý rok a od té doby získává stále větší popularitu.
Její styl se vůbec nesnaží být trendy. Je úplně svá, ať se ti to líbí, nebo ne. Používá výrazné barevné prvky se zajímavým designem, ale i oblečení inspirované módou sedmdesátých let. To vše šikovně kombinuje s high fashion kousky. And we're obsessed.
Hannah Porter
Naopak Hannah Porter svým stylem ukazuje, že i když nosíme trendy, můžeme pořád mít svůj vlastní styl. Její outfity se sice na internetu určitě inspirují, ale pořád jsou unique. Třeba ve svém shrnutí trendů roku 2025 ukazuje, jak dobře umí zařadit aktuální fashion prvky do outfitu a přitom nevypadat, jako že nemá vlastní input.
Hanna Schonberg
Úplným stylovým opakem obou zmíněných je Hanna Schonberg. Ta ukazuje, že nemusíš tvořit bláznivé a eklektické outfity, abys vypadala neobyčejně. Hanna zaslouženě patří mezi největší fashion ikony Instagramu. Svým editoriálním stylem fotografií a high fashion outfity si vybudovala platformu s miliony sledujících. Kombinuje zajímavé textury a struktury v minimalistickém a klasickém barevném provedení. Založila také vlastní značku ARAKII.
Jennine Jacob
Jestli je někdo, kdo umí vzít univerzální a základní prvky šatníku a udělat z nich cool outfit, je to Jennine Jacob. Zkušená profesionální stylistka je zastánkyně capsule wardrobe a ukazuje, že vlastnit spoustu oblečení a kupovat nejnovější trendy opravdu není potřeba. Navíc nesdílí jenom outfity, ale hlavně tipy na to, jak být místo kopírování skutečně stylish.
Madisonoud
Madison není fashion influencerka. Je malířka. A možná právě proto dokáže ve svých outfitech dokonale sladit různé barvy a vzory do outfitů, které vypadají přirozeně, ale i harmonicky a stylově. Využívá klasických stylů a prvků francouzské módy a obyčejné oblečení spojuje do přesně padnoucích celků. Vůbec o nic se nesnaží. A v tom je to kouzlo.