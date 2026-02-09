Karolína Králová, známá také „Little Kao“, oznámila, že ve třetím měsíci těhotenství přišla o očekávané miminko, které čekala s manželem Jirkou Králem. „V srdci neseme tichou vzpomínku na malou duši, která se dotkla našich životů,“ napsala.
Rodinu influencera Jirky Krále a jeho manželky Karolíny zasáhla bolestná událost. Ve svěřujícím se příspěvku na svém Instagramu oznámila, že ve třetím měsíci těhotenství přišla o miminko. Lékaři jí potvrdili, že dítěti přestalo bít srdce, a následně musela podstoupit zákrok.
Karolína v otevřeném vyprávění popsala, jak těžké pro ni bylo přijmout zprávu, že těhotenství nepokračuje. Podělila se o své emoce i o chvíle, kdy věděla, že ji čeká náročná návštěva lékaře, na kterou se psychicky připravovala. „Před narkózou jsem se chtěla v tichosti rozloučit. Usínala jsem s vědomím, že až se probudím, naše malé tělíčko už tam nebude,“ uvedla.
Zmínila také, že přestože s Jirkou vychovávají tři zdravé syny, ztráta dalšího očekávaného dítěte je pro ně hluboká. „Bolest ze ztráty nezmenšuje to, že už máme tři děti nebo že se to stalo ve třetím měsíci. Každé dítě je jedinečné, nenahraditelné, milované,“ napsala ve svém instagramovém story.
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit, a v srdci neseme tichou vzpomínku na malou duši, která se dotkla našich životů,“ uzavírá svou zpověď. „Myslím na všechny maminky a tatínky, kteří si nesou podobný příběh.“