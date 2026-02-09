Hlavní témata
dnes 9. února 2026 v 16:58
Čas čtení 0:44
Michal Drahný

„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit." Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka

Karolína Králová, známá také „Little Kao“, oznámila, že ve třetím měsíci těhotenství přišla o očekávané miminko, které čekala s manželem Jirkou Králem. „V srdci neseme tichou vzpomínku na malou duši, která se dotkla našich životů,“ napsala.

Rodinu influencera Jirky Krále a jeho manželky Karolíny zasáhla bolestná událost. Ve svěřujícím se příspěvku na svém Instagramu oznámila, že ve třetím měsíci těhotenství přišla o miminko. Lékaři jí potvrdili, že dítěti přestalo bít srdce, a následně musela podstoupit zákrok.

Karolína v otevřeném vyprávění popsala, jak těžké pro ni bylo přijmout zprávu, že těhotenství nepokračuje. Podělila se o své emoce i o chvíle, kdy věděla, že ji čeká náročná návštěva lékaře, na kterou se psychicky připravovala. „Před narkózou jsem se chtěla v tichosti rozloučit. Usínala jsem s vědomím, že až se probudím, naše malé tělíčko už tam nebude,“ uvedla.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílel uživatel @little.kao

Zmínila také, že přestože s Jirkou vychovávají tři zdravé syny, ztráta dalšího očekávaného dítěte je pro ně hluboká. „Bolest ze ztráty nezmenšuje to, že už máme tři děti nebo že se to stalo ve třetím měsíci. Každé dítě je jedinečné, nenahraditelné, milované,“ napsala ve svém instagramovém story.

 

„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit, a v srdci neseme tichou vzpomínku na malou duši, která se dotkla našich životů,“ uzavírá svou zpověď. „Myslím na všechny maminky a tatínky, kteří si nesou podobný příběh.“

„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
před hodinou
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
před 3 hodinami
Česko má ostudu i v zahraničí. O „ukousnutém“ uchu v Clashi už píší zahraniční média
dnes v 13:56
VIDEO: Na Netflix míří pokračování Tenkrát v Hollywoodu. Tarantino ho ale režírovat nebude
dnes v 11:01
Kulturní odkaz Bad Bunnyho, svatba na pódiu či rychlá hymna: 10 momentů ze Super Bowlu, které válcují sítě
dnes v 10:03
Super Bowl ovládli Seattle Seahawks. Bad Bunny poslal lidem silný vzkaz, Trump jeho halftime show ostře kritizoval
dnes v 07:32
1
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejlepších českých dezertů podle turistů a turistek. První místo bere regionální dobrota
včera v 16:41
Jeffrey Epstein stále žije a hraje Fortnite? Tvůrci hry museli vyvrátit konspirační teorie
včera v 12:58
Zemřel zpěvák rockové kapely 3 Doors Down, léčil se s rakovinou. Bylo mu 47 let
včera v 09:44
Je tohle hra roku? Nové strategické RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
včera v 08:21
Epsteinovu kauzu už prošetřuje česká policie. Nezletilé dívky měl hledat i u nás
před hodinou
Na bezpečnostní konferenci v Mnichově zamíří prezident Pavel i Macinka. Spolu ale nepojedou
před 3 hodinami
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
dnes v 11:48

