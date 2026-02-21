Americký herec Eric Dane, známý mimo jiné ze seriálu Grey’s Anatomy a Euphoria, natočil poslední vzkaz pro své dvě dcery krátce před svou smrtí.
Netflix na svém YouTube kanálu sdílel video s názvem „Eric Dane’s Final Message To His Daughters and The World.“ Připomeňme, že herec zemřel ve čtvrtek ve věku 53 let v důsledku amyotrofické laterální sklerózy (ALS).
„Billie a Georgie, tato slova jsou pro vás. Snažil jsem se. Občas jsem zakopl, ale snažil jsem se. Celkově jsme si to ale skvěle užili, že ano?“ uvedl herec ve svém vzkazu.
„Žijte právě teď“
Poté dcerám předal několik životních rad. „Za prvé, žijte teď, právě teď, v přítomnosti. Je to těžké, ale naučil jsem se to,“ řekl. „Celá léta jsem se mentálně ztrácel, dlouhé hodiny jsem bloudil ve svých myšlenkách, utápěl se v obavách, sebelítosti, studu a pochybnostech. Neustále jsem si přehrával svá rozhodnutí a zpochybňoval sám sebe: ‚To jsem neměl dělat. To jsem nikdy neměl dělat.‘ Ale už ne.“
„Za druhé, zamilujte se. Nemusí to být nutně do člověka, i když to také doporučuji. Ale zamilujte se do něčeho,“ řekl Dane. „Najděte svou vášeň, svou radost. Najděte to, co vás ráno donutí vstát z postele.“ Dodal, že se sám zamiloval do herectví, když byl ve věku svých dcer.
„Za třetí, vybírejte si své přátele moudře. Najděte své lidi a nechte je, aby našli vás, a pak se jim otevřete. Ti nejlepší vám to vrátí. Bez posuzování, bez podmínek, bez otázek,“ uvádí herec.
„Billie a Georgia, jste moje srdce. Jste pro mě všechno. Dobrou noc. Miluji vás. To jsou má poslední slova,“ zakončil Dane.