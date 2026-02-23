Hlavní témata
dnes 23. února 2026 v 10:44
Ella Petrová

Česko slaví úspěch na britských Oscarech. Syrová výpověď z Ruska si odnáší BAFTA za dokument

Česko slaví úspěch na britských Oscarech. Syrová výpověď z Ruska si odnáší BAFTA za dokument
Zdroj: Člověk v tísni/propagační materiál
Dokument Pan Nikdo proti Putinovi získal prestižní cenu BAFTA. Kdo další si odnesl sošku?

Snímek Pan Nikdo proti Putinovi proměnil svou nominaci a získal prestižní cenu Britské filmové akademie BAFTA pro nejlepší dokumentární film. Po zisku nominace na Oscara a zvláštní ceně na festivalu Sundance film s dosáhl na další z nejvyšších filmových met. Je to dobrá zpráva i pro Českou republiku, protože vedle Dánska se právě tuzemští filmaři podíleli na produkci. Se společností PINK dokument koprodukovali Alžběta Karásková a Radovan Síbrt.

Jedná se o osobní výpověď ruského učitele, který své pracovní videozáznamy proměnil – v režisérské spolupráci s Davidem Borensteinem – v autorský dokument. Pan Nikdo proti Putinovi představuje unikátní zprávu o stavu tamního školství a mrazivý vhled do ideologického tlaku na nejmladší generaci. 

Pan Nikdo proti Putinovi.
Pan Nikdo proti Putinovi. Zdroj: Člověk v tísni/propagační materiál

Pro českou kinematografii jde o bezprecedentní historický moment, který potvrzuje světovou úroveň tuzemské dokumentární tvorby a mimořádnou producentskou odvahu. Cena BAFTA, často přezdívaná „britský Oscar“, je považována za nejvýznamnější evropské filmové uznání a jasný signál k blížícímu se udílení Cen Akademie v Los Angeles. 
 
V kategorii nejlepší film zvítězil snímek Jedna bitva za druhou v hlavní roli s Leonardem DiCapriem, který hraje vyhořelého revolucionáře. Ocenění získal i za nejlepší adaptaci, kameru, střih nebo herce ve vedlejší roli.

One Battle After Another
One Battle After Another Zdroj: Warner Bros. Pictures

Cenu pro nejlepšího herce obdržel Robert Aramayo z dramatu Přísahám, že za to nemůžu. To mu zároveň vyneslo i sošku pro objev roku. Jessie Buckley z shakespearovského filmu Hamnet se pak stala nejlepší herečkou.

Hamnet
Hamnet Zdroj: Focus Features

Ocenění

Nejlepší film
Jedna bitva za druhou

Režie
Paul Thomas Anderson - Jedna bitva za druhou

Scénář
Ryan Coogler - Hříšníci

Adaptace
Paul Thomas Anderson - Jedna bitva za druhou

Herec v hlavní roli
Robert Aramayo - Přísahám, že za to nemůžu

Herečka v hlavní roli
Jessie Buckley - Hamnet

Herec ve vedlejší roli
Sean Penn - Jedna bitva za druhou

Herečka ve vedlejší roli
Wunmi Mosaku - Hříšníci

Dokumentární film
Pan Nikdo proti Putinovi

Animovaný film
Zootropolis: Město zvířat 2

Cizojazyčný film
Citová hodnota

