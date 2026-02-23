Dokument Pan Nikdo proti Putinovi získal prestižní cenu BAFTA. Kdo další si odnesl sošku?
Snímek Pan Nikdo proti Putinovi proměnil svou nominaci a získal prestižní cenu Britské filmové akademie BAFTA pro nejlepší dokumentární film. Po zisku nominace na Oscara a zvláštní ceně na festivalu Sundance film s dosáhl na další z nejvyšších filmových met. Je to dobrá zpráva i pro Českou republiku, protože vedle Dánska se právě tuzemští filmaři podíleli na produkci. Se společností PINK dokument koprodukovali Alžběta Karásková a Radovan Síbrt.
Jedná se o osobní výpověď ruského učitele, který své pracovní videozáznamy proměnil – v režisérské spolupráci s Davidem Borensteinem – v autorský dokument. Pan Nikdo proti Putinovi představuje unikátní zprávu o stavu tamního školství a mrazivý vhled do ideologického tlaku na nejmladší generaci.
Pro českou kinematografii jde o bezprecedentní historický moment, který potvrzuje světovou úroveň tuzemské dokumentární tvorby a mimořádnou producentskou odvahu. Cena BAFTA, často přezdívaná „britský Oscar“, je považována za nejvýznamnější evropské filmové uznání a jasný signál k blížícímu se udílení Cen Akademie v Los Angeles.
V kategorii nejlepší film zvítězil snímek Jedna bitva za druhou v hlavní roli s Leonardem DiCapriem, který hraje vyhořelého revolucionáře. Ocenění získal i za nejlepší adaptaci, kameru, střih nebo herce ve vedlejší roli.
Cenu pro nejlepšího herce obdržel Robert Aramayo z dramatu Přísahám, že za to nemůžu. To mu zároveň vyneslo i sošku pro objev roku. Jessie Buckley z shakespearovského filmu Hamnet se pak stala nejlepší herečkou.
Ocenění
Nejlepší film
Jedna bitva za druhou
Režie
Paul Thomas Anderson - Jedna bitva za druhou
Scénář
Ryan Coogler - Hříšníci
Adaptace
Paul Thomas Anderson - Jedna bitva za druhou
Herec v hlavní roli
Robert Aramayo - Přísahám, že za to nemůžu
Herečka v hlavní roli
Jessie Buckley - Hamnet
Herec ve vedlejší roli
Sean Penn - Jedna bitva za druhou
Herečka ve vedlejší roli
Wunmi Mosaku - Hříšníci
Dokumentární film
Pan Nikdo proti Putinovi
Animovaný film
Zootropolis: Město zvířat 2
Cizojazyčný film
Citová hodnota