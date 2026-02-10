Dlouhé měsíce se zdálo, že jeden z nejvýraznějších hlasů české mladé generace a LGBTQ+ aktivismu utichl. Důvodem však nebyla únava, ale právní bitva, o které nesměl mluvit.
„Často se mě ptáte, proč jsem skončil s aktivismem a omezil veřejné působení,“ začíná Stupka své vysvětlení na sociálních sítích. Po letech nuceného mlčení může konečně sdílet první pozitivní zprávy.
O co vlastně jde?
V roce 2022 Stupka nahlásil výhrůžku smrtí, která se objevila pod jeho tweetem. Vrchní státní zastupitelství mu následně odepřelo postavení poškozeného v rámci trestního řízení. Do situace zasáhlo až Nejvyšší státní zastupitelství, které mu status přiznalo.
Státní zástupce ale nařídil velmi invazivní zásah do Stupkova soukromí, a to bez jeho vědomí. Policie na popud zástupce získala kompletní výpisy z jeho bankovních účtů, soukromou e-mailovou komunikaci a detailní archiv jeho sociálních sítí. To vše policie podrobila analýze.
Údaje byly vloženy do spisu, který byl volně dostupný pachateli. Ten tak získal přehled o tom, kde Stupka tráví svůj čas, kam chodí na kávu nebo kam chodí do večerky.
K Evropskému soudu pro lidská práva
Jeho případ míří k Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku a byl označen za tzv. „impact case“. Skutečnost, že ESLP označil případ za potenciální impact case, je v právním světě zásadní. Znamená to, že soud v jeho příběhu spatřuje otázky, které přesahují individuální osud a mohou mít dopad na výklad lidských práv v celém státu.
„Žádná oběť trestného činu by neměla být vystavena svévoli orgánů činných v trestním řízení, lustrování a invazivním zásahům do soukromí, včetně porušení bankovního tajemství,“ vzkazuje.
Původní trestní řízení už skončilo, a to vydáním usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání obviněného.