dnes 10. února 2026 v 16:13
Čas čtení 1:18
Vojtěch Tkáč

VIDEO: Skoro jako v NHL. Hráči NBA se postarali o největší basketbalovou rvačku sezóny

NBA je v roce 2026 uhlazená, poměrně klidná a mediálně vychovaná liga. Právě proto rvačka v zápase mezi týmy Detroit Pistons a Charlotte Hornets vyčnívá – a připomíná dobu, kdy se na palubovkách řešily spory mnohem přímočařeji.

Ke konfliktu došlo ve třetí čtvrtině utkání. Po tvrdém faulu se do sebe pustili Moussa Diabate a All-Star pivot Jalen Duren. Z běžné strkanice se během několika vteřin stal chaos – výměna úderů, zasahující spoluhráči a rozhodčí bez kontroly nad situací.

Výsledkem byli čtyři vyloučení a situace, která dnes nepůsobí jako standardní pracovní postup. Bitky nejsou v moderní NBA normou. Liga si roky zakládá na image globálního sportu, kde mají emoce přesně vymezené mantinely.


Zápas se sice dohrál a Pistons si došli pro výhru, ale výsledek šel bohužel stranou. Hlavním tématem se staly záběry, které obletěly sociální sítě rychleji než highlights z jinak zajímavého zápasu. Za zmínku stojí třeba dvacetiletý Kon Knueppel, hráč Hornets, který nastřílel 20 bodů a patří k nejlepším nováčkům této sezóny. V dresu Pistons exceloval hlavně hvězdný rozehrávač Cade Cunningham s 33 body.

Miles Bridges a LaMelo Ball Cade Cunningham Lamelo Ball Daniss Jenkins
Zobrazit galerii
(4)

NBA teď bude řešit dodatečné tresty, pokuty a možná i stopky. A nebude shovívavá. Detroit má s podobnými momenty bohatou historii. Když se mluví o bitkách v NBA, nejde nevzpomenout rok 2004 a nechvalně známý konflikt Malice at the Palace. Zápas Pistons proti Pacers se tehdy změnil v regulérní pouliční válku s fanoušky, o které nakonec vznikl i dokument na Netflixu.

Na palubovce Charlotte se nyní do rvačky zapojili i dva hráči s problematickou historií. Miles Bridges byl v roce 2022 obviněn z domácího násilí, po dohodě se soudem přijal podmínku a NBA ho suspendovala na 30 zápasů. V následujících letech se navíc znovu objevil v policejních záznamech kvůli údajnému porušení ochranného příkazu, což jeho návrat do ligy dlouhodobě provází silná kontroverze.

Pivot Pistons Isaiah Stewart, který vyběhl po svých soupeřích, má s podobnými excesy také vlastní historii. V roce 2021 se nesmazatelně vryl do paměti fanoušků, když omylem dostal loktem od LeBrona Jamese, načež ho pak s krvavou pusou doslova lovil přes půl haly. Ačkoliv Detroit Pistons prožívají svou nejlepší sezónu za víc než dvě dekády, čas od času připomenou, proč se jim už v 80. a 90. letech přezdívalo Bad Boys.

SPORT
