Zní to jako satira, ale Světová antidopingová agentura prověřuje tvrzení, podle kterých si někteří skokani na lyžích měli před ZOH 2026 pomáhat hyaluronovými injekcemi do intimních partií.
Zimní olympijské hry v Miláně – Cortině 2026 se ještě ani pořádně nerozběhly a už mají na kontě jednu z nejbizarnějších kauz v historii sportu. Jak píše portál EuroNews, podle informací německých novin Bild se objevily podezření, že někteří skokani na lyžích si injekčně aplikují kyselinu hyaluronovou do penisu, aby získali aerodynamickou výhodu.
Tvrzení nenechala chladnou ani Světovou antidopingovou agenturu (WADA). Její prezident Witold Bańka potvrdil, že se případem budou zabývat. Zatím není jasné, zda by se taková praktika dala klasifikovat jako doping, ale agentura prověřuje, zda nejde o obcházení pravidel.
Jak by to vůbec mohlo fungovat?
Kyselina hyaluronová, běžně využívaná v estetické medicíně, dokáže dočasně zvětšit objem o jeden až dva centimetry. To by mohlo ovlivnit 3D tělesné skeny, podle kterých Mezinárodní lyžařská federace (FIS) schvaluje velikost kombinéz. Větší rozměr v oblasti rozkroku by znamenal volnější oblek, a tedy i lepší letové vlastnosti.
Studie ukazují, že i malé úpravy kombinézy mohou mít velký efekt. Oblek funguje jako miniaturní padák a pár centimetrů navíc může přinést více vztlaku i odporu vzduchu, což v praxi znamená klidně o pět až šest metrů delší skok.
Manipulace s kombinézami přitom nejsou ve skocích na lyžích novinkou. Už v minulosti byli sportovci diskvalifikováni za nevyhovující obleky, což vedlo k zavedení přísných kontrol, 3D skenů a čipů v kombinézách. Zda jde o skutečný trend, nebo jen extrémní pokus o obcházení systému, ukáže vyšetřování.