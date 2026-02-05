Hlavní témata
Tento článek je sponzorovaný obsah společnosti Sport Vision.
dnes 5. února 2026 v 17:30
Čas čtení 1:23
Sponzorovaný obsah

Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike

Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Zdroj: Sport Vision
Good vibes, good challenges a good workouts, které naše těla cítila ještě den potom. Tak bychom popsali vibe sobotního odpoledne, které začalo na prodejně Sport Vision na Václavském náměstí.

Běh, trénink i každodenní pohyb se dnes přirozeně prolínají a sport už není jen o výkonu, ale o způsobu života. Proto vznikl koncept Start with Vision, který spojuje odborné know-how, funkční a dobře vypadající gear a přirozený pohyb mezi gymem, přírodou a městem. Cílem je namotivovat lidi k tomu udělat první krok a ukázat, že sport je úplně pro každého. A že ani hybridní sport není záležitost jen pro vrcholové sportovce a sportovkyně.

Myšlenka byla zřejmá už jen ze složení lidí na eventu. Zúčastnili se ho jak aktivní sportovci z řad influencerů, jako je Zbyněk Vlček, tak vybraní zákazníci a zákaznice Sport Vision, kteří mají prostě jen rádi pohyb.

Celý program vznikl ve spolupráci se značkou Nike, což jsme ocenili, protože nás tenhle lovebrand vybavil teniskami, ve kterých jsme strávili celé odpoledne.

Sport Vision Sport Vision Sport Vision Sport Vision
Zobrazit galerii
(4)
🔥 👉 Nejen novinky z aktuální kolekce Nike, které jsme měli možnost vyzkoušet, najdeš v nabídce Sport Vision. Potěší tě hlavně široký sortiment v running a training sekcích, kde najdeš všechno, od tenisek na běhání, až po oblečení do gymu i na outdoor.
koukni na novou kolekci nike

Hlavní část programu probíhala v gymu F45 Na Příkopě, kde kluci z UTD Athletes vymysleli hybridní trénink v HYROX stylu. Nebylo to zadarmo, ale level byl nastavený tak, aby ho zvládli všichni. Vzájemně jsme se pushovali, ale zároveň mělo celé odpoledne uvolněný a friendly vibe, který podtrhl dj. „Po workoutu byly ještě challenges, pořád jsme něco vyhrávali. A ten dj hrál brutálně,“ shrnul svoje dojmy Rasťo, Idea maker & content creator v Refresheru. Na závěr nás čekaly ještě zhruba 4 kilometry běhu po Praze. A co je cool, trasa kopírovala tvar Nike Swoosh. 

Buzz Sneakers event
Zdroj: Refresher
Nejsi z Prahy a mrzí tě, že ses nemohl*a zúčastnit eventu? Nezoufej, Sport Vision si připravil soutěž o poukaz v hodnotě 3000 Kč, do které se může zapojit úplně každý. Stačí se přihlásit na Stravě ke klubu Start with Vision, zaběhnout Nike Swoosh ve svém okolí a poslat screen do zpráv na Instagramu @sportvisionczechia. V týdnu od 9. 2. 2026 proběhne losování. Navíc se tam můžeš se těšit na různé challenges a informace o dalších eventech.
OK
