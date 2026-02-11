Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 11. února 2026 v 14:30
Čas čtení 3:56
Terézia Kováčiková/refresher.sk

Patnáct valentýnských dárků, za které tě bude přítelkyně milovat ještě víc. Některé stojí méně než pět set korun

Patnáct valentýnských dárků, za které tě bude přítelkyně milovat ještě víc. Některé stojí méně než pět set korun
Zdroj: Dupe/Ida Uosukainen
Terézia Kováčiková CZ
Terézia Kováčiková CZ
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Vybrali jsme něco pěkného, praktického a něco na zkrácení dlouhých chvil.

Pokud své partnerce plánuješ dát na Valentýna kytici ze supermarketu nebo čokoládu, hned na to zapomeň. My jsme našli patnáct originálnějších a krásnějších dárků, které tvá drahá polovička ocení mnohem víc než tvůj původní nápad. Vybrali jsme dárky do částky 1 500 korun, takže jsou budget friendly.

Ceny a dostupnost produktů jsou aktuální v čase psaní článku. Postupem času se mohou měnit.
Tento článek obsahuje affiliate odkazy. Produkty jsou vybrány nezávisle redakcí.

1. KAYALI Discovery Layering Set

Francouzské parfémy KAYALI nabírají stále větší popularitu. Jejich intenzivní, gurmánské a smyslné vůně jsou inspirované Blízkým východem a byly navrženy tak, aby se daly nosit samostatně nebo vrstvit. Vybrat ten jeden parfém, který tvá partnerka ocení, je těžké, a proto jí daruj set, kde objeví svou signature vůni.

sephora
Zdroj: Sephora
Kayali parfémy

2. Menučko

V kuchyni Refresheru jsme uvařili karetní hru Menučko, která je inspirovaná naší oblíbenou seznamovací show. Připrav si pořádnou dávku flirtu a odvahy, protože tato hra je spicy, ale zároveň se nebojí jít do hloubky. Hra je vhodná pro páry, skupiny kamarádů i jakýkoliv druh situationshipu.

💘 Hru servírujeme ve čtyřech chodech:

Předkrm – Poznej minulost spoluhráče*spoluhráčky a prozkoumej jeho*její osobnost a vlastnosti.
Šéfkuchařova specialita – Zjisti, jaké preference máte v hudbě, módě nebo v sexu.
Hlavní chod – Nasyť se odpověďmi na opravdu důležitá témata. Jste sladěni v hodnotách a postojích?
Dezert – Pozor! Úkoly v dezertech jsou pořádně horké. 🥵🔥

K přípravě budeš potřebovat minimálně jednoho spoluhráče či spoluhráčku. Vyber si náhodnou kartičku z balíku v kategorii, na kterou máš chuť. Hráč*ka po tvé levé ruce musí odpovědět.
menučko menučko menučko menučko
Zobrazit galerii
(7)
MENUČKO

3. Nuxe Huile Prodigieuse Or

Zaručujeme, že tvá polovička zůstane na luxusním suchém multifunkčním oleji závislá. Nuxe Huile Prodigieuse je směs olejů, které pokožku hydratují, regenerují, zklidňují a díky třpytkám také rozjasňují. Dá se použít i na vlasy.

Notino
Zdroj: Notino
Nuxe Huile Prodigieuse OR

4. Creativ Company Craft Kit Casting Containers

Pokud je tvá partnerka kreativní duše, určitě ocení milý set na výrobu barevných cementových stojánků, které budou sloužit také jako designový doplněk. 

Alternativou jsou tyto rozkošné barevné podložky.

alza
Zdroj: Alza
Kreativní set

5. LEGO® Botanicals Malá sluneční kytice

Když už kytici, tak takovou, která vydrží a můžete ji skládat společně. Oblíbené LEGO® květiny budou krásně vypadat ve váze nebo jen tak položené na poličce. Malá sluneční kytice se skládá z těchto jarních květů: kraspédie, zvonek, kapradí, žlutý řebříček, růžová gerbera, pivoňka a tulipán.

V Botanicals najdeš více kytic, takže můžeš stavebnici přizpůsobit jejímu vkusu a tvému rozpočtu – stačí si jen rozkliknout nabídku na stránce. 

alza
Zdroj: Alza
LEGO® Botanicals Malá sluneční kytice

6. Marine Beauty BeastPink

Každá osoba milující zdravý životní styl by měla mít u sebe kvalitní doplňky stravy. Marine Beauty je funkční komplex pro ženy. Základem je špičkový rybí kolagen NATICOL®, který je zpracován maximálně šetrnými procesy, aby si zachoval co nejlepší vlastnosti. Další součástí doplňku je vitamín C, kyselina hyaluronová a vitamín E.

Doplněk tak přispívá k zdraví pokožky, vlasů a pomáhá chránit před oxidačním stresem.

GymBeam
Zdroj: GymBeam
Marine Beauty Beast Pink

7. STANLEY Quencher H2.O FlowState Tumbler

Určitě ti neuniklo (pokud ano, žiješ pod kamenem), že termosky STANLEY mají poslední rok zlaté období a zamilovala si je nejedna „pilates princezna“. Jejich výhodou je hlavně to, že udrží studené nápoje 11 hodin a teplé 7 hodin. Navíc, termoska se slámkou má ideální velikost, která se vejde do držáku v autě.

alza
Zdroj: Alza
Stanley termoska

8. Woodwick Renew Cherry Blossom & Vanilla

Nic nevytvoří útulnou atmosféru jako svíčka od Woodwick. Tato svíčka má dřevěný knot, který při zapálení příjemně praská a naplní interiér neodolatelnou vůní kokosu, broskve, jablka, mandle, tonky, santalového dřeva, levandule, jasmínu, růže a ambry.

Notino
Zdroj: Notino
svíčka woodwick

9. Matcha Tea Premium BIO

Pokud tvá partnerka miluje matchu, určitě ji potěší, když jí doplníš zásoby tohoto zdravého zeleného nápoje. Balení Matcha Tea Premium Bio obsahuje 20 sáčků 100% prémiového ručně sbíraného zeleného čaje.

Notino
Zdroj: Notino
matcha tea

10. Heated Rivalry (Rachel Reid)

Seriál Heated Rivalry je momentálně velké téma. Příběh podle knižní předlohy sleduje dva hokejisty soupeře, kteří jsou na ledě velkými rivaly. Ale oba mají jedno společné tajemství: v soukromí jsou vášnivými milenci. Ukazovat rivalitu na veřejnosti a zároveň lásku tam, kde je nikdo nevidí, s sebou nese mnoho komplikací – odhalení může zničit jejich těžce vybudovanou kariéru. Jak dlouho zvládnou tajit svůj vztah?

Martinus
Zdroj: Martinus
Heated Rivalry

11. Sada taštiček HAY

Dánská značka HAY je známá svými designovými kousky a stylovým nábytkem, které přinášejí kousek Skandinávie nejen do každého interiéru a exteriéru, ale i do ulic. Jejich sada taštiček je vyrobena ze vzorovaného měkkého materiálu a ideálně poslouží třeba na kosmetiku nebo prospisky a kancelářské potřeby. 

HAY, kosmetická taštička, doplňky
Zdroj: Answear.cz
sada taštiček hay

12. Remington CB7480 Keratin Protect

Elektrický keramický kartáč bude oblíbeným vlasovým pomocníkem do každé koupelny. Vlasy perfektně narovná, ale zároveň ponechá přirozený objem. Keramika napuštěná keratinem a mandlovým olejem zanechá vlasy hebké a zářivé. Kartáč se nahřeje za 30 sekund a dosáhne maximální teploty 230 °C.

alza
Zdroj: Alza
Remington kartáč

13. Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Jet Set

TikTokem milovaná značka Sol de Janeiro má mini verze produktů v praktickém cestovním balení, a tak může tvá drahá polovička vyzkoušet celý set za výhodnější cenu. V taštičce se nachází tělový sprej, sprchový gel a hydratační krém s lahodnou vůní karamelu a pistácií.

notino
Zdroj: Notino
sol de janeiro set

14. Poukaz na Pelikán.cz

Když už je řeč o cestování, daruj jí zážitek, kterého můžeš být součástí i ty. Poukaz na Pelikán.cz se dá použít na všechny letecké společnosti. Minimální hodnota je tisíc korun, ale pokud by ho tvá drahá chtěla použít na letenku, která stojí méně, hodnota se dá rozdělit.

Pelikán
Zdroj: Pelikán
Poukaz na Pelikán.cz

15. essence KISS BOMB shiny lipgloss & lip balm

Značka Essence představila novinku, která je jako stvořená na Valentýna. Balzám na rty s leskem jemně zbarví rty a zanechá je sametově jemné (a ideální na líbání ♡). 

essence
Zdroj: Notino
Essence lesk a balzám
Doporučeno
Praha hostí první festival alternativního porna. Chce bořit mýty a otevřít dialog Praha hostí první festival alternativního porna. Chce bořit mýty a otevřít dialog 20. ledna 2026 v 15:25
Doporučeno
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek 10. února 2026 v 7:00
Doporučeno
Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“ Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“ 5. února 2026 v 7:00
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
RODINA, VZTAHY, SEX
Doporučujeme
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
7. 2. 2026 7:00
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
5. 2. 2026 17:30
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
dnes v 10:30
Storky
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Počkáme si ještě roky
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Na jaký balík si přišla?
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Od zombíků k drakům. HBO chystá seriál ze světa Baldur's Gate
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Lifestyle news
Touha po mateřství a hledání vlastní identity. Nový dokument odhaluje, jak náročné je být fotbalistkou v Česku
před 4 minutami
„Byla pro mě jako zlatá medaile.“ Bronzový olympionik se přiznal k nevěře, expřítelkyně se nyní vyjádřila
před hodinou
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Jak dlouho si na ni počkáme?
před 3 hodinami
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Podle odhadů za 200 milionů dolarů
dnes v 11:42
Kurt Cobain byl zavražděn? Nezávislý tým vědců zpochybňuje sebevraždu, policie jejich závěry odmítá
dnes v 10:07
Legenda české etikety Ladislav Špaček spojila síly s Netflixem. Radí, jak zvládnout plesovou sezónu
dnes v 07:49
Konec nuceného mlčení. Aktivista Kryštof Stupka vysvětlil, proč se stáhl z veřejného života
včera v 17:42
VIDEO: Skoro jako v NHL. Hráči NBA se postarali o největší basketbalovou rvačku sezóny
včera v 16:13
Seriálový fenomén současnosti se dočká české verze. Ukáže drsnou realitu urgentního příjmu
včera v 14:24
Zpravodajství
Česko Ukrajina Politika Viktor Orbán
Více
Máš ji doma? IKEA stahuje z prodeje nebezpečnou lampu, hrozí úraz elektrickým proudem
před 2 hodinami
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
před 2 hodinami
Orbán mluví o Zelenského plánu jako o „otevřeném vyhlášení války Maďarsku“. Kyjev podle něj počítá s výměnou vlády v Budapešti
před 2 hodinami

Více z tématu Rodina, Vztahy, Sex

Všechno
Randění v roce 2026: Přinášíme ti 6 tipů, jak přežít mezi algoritmy a neztratit naději na kvalitní vztah
Randění v roce 2026: Přinášíme ti 6 tipů, jak přežít mezi algoritmy a neztratit naději na kvalitní vztah
před 3 hodinami
Párový psycholog: „Nejšťastnější páry dodržují těchto 5 zvyků. Většina lidí na ně zapomíná“
Párový psycholog: „Nejšťastnější páry dodržují těchto 5 zvyků. Většina lidí na ně zapomíná“
29. 11. 2025 8:10
Čtrnáct cool valentýnských dárků, které potěší tvého přítele. Za některé neutratíš více než tři sta korun
Čtrnáct cool valentýnských dárků, které potěší tvého přítele. Za některé neutratíš více než tři sta korun
4. 2. 2026 11:00
Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“
Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“
5. 2. 2026 7:00
1
Praha hostí první festival alternativního porna. Chce bořit mýty a otevřít dialog
Praha hostí první festival alternativního porna. Chce bořit mýty a otevřít dialog
20. 1. 2026 15:25
Expertka, která studovala přes 200 dětí: Rodiče, kteří dělají těchto 7 věcí, si s dětmi rozumí celý život
Expertka, která studovala přes 200 dětí: Rodiče, kteří dělají těchto 7 věcí, si s dětmi rozumí celý život
23. 12. 2025 10:04
Více z tématu Tech & Gaming Všechno
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
před 2 hodinami
Jezdíš? Zaplať! Automobilky čím dál víc zavádějí kontroverzní předplatné, budeš brzy platit i za vyhřívání?
5. 2. 2026 10:00
1
Levné elektromobily z Číny čím dál víc zaplavují i Česko: Je to jen hype, nebo nejchytřejší koupě roku?
22. 1. 2026 7:00
Více z tématu Krimi & True Crime Všechno
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
7. 2. 2026 7:00
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Unesli ji z pokoje, zatímco rodiče spali vedle. Elizabeth Smart měla být nevěstou fanatika
31. 1. 2026 10:30
Více z tématu Vzdělání & Kariéra Všechno
Streamerka Pokimane vysvětlila rozdíl mezi chozením s chudým a bohatým mužem
Zahraniční
9. 1. 2026 9:02
Streamerka Pokimane vysvětlila rozdíl mezi chozením s chudým a bohatým mužem
9. 1. 2026 9:02
Zpěvačka Bára Poláková je těhotná. Miminko čeká s o 14 let mladším partnerem
15. 1. 2026 16:51
Nové informace o zdravotním stavu obviněného Karlose Vémoly: Jak je na tom po operaci čelisti?
11. 1. 2026 12:33

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Patnáct valentýnských dárků, za které tě bude přítelkyně milovat ještě víc. Některé stojí méně než pět set korun
Patnáct valentýnských dárků, za které tě bude přítelkyně milovat ještě víc. Některé stojí méně než pět set korun
před hodinou
Vybrali jsme něco pěkného, praktického a něco na zkrácení dlouhých chvil.
Randění v roce 2026: Přinášíme ti 6 tipů, jak přežít mezi algoritmy a neztratit naději na kvalitní vztah
Randění v roce 2026: Přinášíme ti 6 tipů, jak přežít mezi algoritmy a neztratit naději na kvalitní vztah
před 3 hodinami
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Jak dlouho si na ni počkáme?
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Jak dlouho si na ni počkáme?
před 3 hodinami
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Podle odhadů za 200 milionů dolarů
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Podle odhadů za 200 milionů dolarů
dnes v 11:42
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
dnes v 10:30
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
včera v 07:00
3
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
včera v 13:15
Proč nevěřit všemu, co je v Epstein files, a jakou roli v nich má Česko? Vysvětlujeme nejnovější dění v kauze
Proč nevěřit všemu, co je v Epstein files, a jakou roli v nich má Česko? Vysvětlujeme nejnovější dění v kauze
včera v 11:00
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
před 2 dny
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
7. 2. 2026 7:00
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
včera v 07:00
3
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
7. 2. 2026 7:00
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
před 2 dny
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
před 2 dny
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
6. 2. 2026 13:01
3
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
včera v 07:00
3
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Gabriela pracuje jako číšnice ve Švýcarsku: Za čtyři měsíce práce si můžeš přinést domů i 240 tisíc korun
refresher+
Gabriela pracuje jako číšnice ve Švýcarsku: Za čtyři měsíce práce si můžeš přinést domů i 240 tisíc korun
14. 1. 2026 7:00
5
Domů
Sdílet
Diskuse