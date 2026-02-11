Patnáct valentýnských dárků, za které tě bude přítelkyně milovat ještě víc. Některé stojí méně než pět set korun

Vybrali jsme něco pěkného, praktického a něco na zkrácení dlouhých chvil.
Pokud své partnerce plánuješ dát na Valentýna kytici ze supermarketu nebo čokoládu, hned na to zapomeň. My jsme našli patnáct originálnějších a krásnějších dárků, které tvá drahá polovička ocení mnohem víc než tvůj původní nápad. Vybrali jsme dárky do částky 1 500 korun, takže jsou budget friendly.
Tento článek obsahuje affiliate odkazy. Produkty jsou vybrány nezávisle redakcí.
1. KAYALI Discovery Layering Set
Francouzské parfémy KAYALI nabírají stále větší popularitu. Jejich intenzivní, gurmánské a smyslné vůně jsou inspirované Blízkým východem a byly navrženy tak, aby se daly nosit samostatně nebo vrstvit. Vybrat ten jeden parfém, který tvá partnerka ocení, je těžké, a proto jí daruj set, kde objeví svou signature vůni.
2. Menučko
V kuchyni Refresheru jsme uvařili karetní hru Menučko, která je inspirovaná naší oblíbenou seznamovací show. Připrav si pořádnou dávku flirtu a odvahy, protože tato hra je spicy, ale zároveň se nebojí jít do hloubky. Hra je vhodná pro páry, skupiny kamarádů i jakýkoliv druh situationshipu.
Předkrm – Poznej minulost spoluhráče*spoluhráčky a prozkoumej jeho*její osobnost a vlastnosti.
Šéfkuchařova specialita – Zjisti, jaké preference máte v hudbě, módě nebo v sexu.
Hlavní chod – Nasyť se odpověďmi na opravdu důležitá témata. Jste sladěni v hodnotách a postojích?
Dezert – Pozor! Úkoly v dezertech jsou pořádně horké. 🥵🔥
K přípravě budeš potřebovat minimálně jednoho spoluhráče či spoluhráčku. Vyber si náhodnou kartičku z balíku v kategorii, na kterou máš chuť. Hráč*ka po tvé levé ruce musí odpovědět.
3. Nuxe Huile Prodigieuse Or
Zaručujeme, že tvá polovička zůstane na luxusním suchém multifunkčním oleji závislá. Nuxe Huile Prodigieuse je směs olejů, které pokožku hydratují, regenerují, zklidňují a díky třpytkám také rozjasňují. Dá se použít i na vlasy.
4. Creativ Company Craft Kit Casting Containers
Pokud je tvá partnerka kreativní duše, určitě ocení milý set na výrobu barevných cementových stojánků, které budou sloužit také jako designový doplněk.
Alternativou jsou tyto rozkošné barevné podložky.
5. LEGO® Botanicals Malá sluneční kytice
Když už kytici, tak takovou, která vydrží a můžete ji skládat společně. Oblíbené LEGO® květiny budou krásně vypadat ve váze nebo jen tak položené na poličce. Malá sluneční kytice se skládá z těchto jarních květů: kraspédie, zvonek, kapradí, žlutý řebříček, růžová gerbera, pivoňka a tulipán.
V Botanicals najdeš více kytic, takže můžeš stavebnici přizpůsobit jejímu vkusu a tvému rozpočtu – stačí si jen rozkliknout nabídku na stránce.
6. Marine Beauty BeastPink
Každá osoba milující zdravý životní styl by měla mít u sebe kvalitní doplňky stravy. Marine Beauty je funkční komplex pro ženy. Základem je špičkový rybí kolagen NATICOL®, který je zpracován maximálně šetrnými procesy, aby si zachoval co nejlepší vlastnosti. Další součástí doplňku je vitamín C, kyselina hyaluronová a vitamín E.
Doplněk tak přispívá k zdraví pokožky, vlasů a pomáhá chránit před oxidačním stresem.
7. STANLEY Quencher H2.O FlowState Tumbler
Určitě ti neuniklo (pokud ano, žiješ pod kamenem), že termosky STANLEY mají poslední rok zlaté období a zamilovala si je nejedna „pilates princezna“. Jejich výhodou je hlavně to, že udrží studené nápoje 11 hodin a teplé 7 hodin. Navíc, termoska se slámkou má ideální velikost, která se vejde do držáku v autě.
8. Woodwick Renew Cherry Blossom & Vanilla
Nic nevytvoří útulnou atmosféru jako svíčka od Woodwick. Tato svíčka má dřevěný knot, který při zapálení příjemně praská a naplní interiér neodolatelnou vůní kokosu, broskve, jablka, mandle, tonky, santalového dřeva, levandule, jasmínu, růže a ambry.
9. Matcha Tea Premium BIO
Pokud tvá partnerka miluje matchu, určitě ji potěší, když jí doplníš zásoby tohoto zdravého zeleného nápoje. Balení Matcha Tea Premium Bio obsahuje 20 sáčků 100% prémiového ručně sbíraného zeleného čaje.
10. Heated Rivalry (Rachel Reid)
Seriál Heated Rivalry je momentálně velké téma. Příběh podle knižní předlohy sleduje dva hokejisty soupeře, kteří jsou na ledě velkými rivaly. Ale oba mají jedno společné tajemství: v soukromí jsou vášnivými milenci. Ukazovat rivalitu na veřejnosti a zároveň lásku tam, kde je nikdo nevidí, s sebou nese mnoho komplikací – odhalení může zničit jejich těžce vybudovanou kariéru. Jak dlouho zvládnou tajit svůj vztah?
11. Sada taštiček HAY
Dánská značka HAY je známá svými designovými kousky a stylovým nábytkem, které přinášejí kousek Skandinávie nejen do každého interiéru a exteriéru, ale i do ulic. Jejich sada taštiček je vyrobena ze vzorovaného měkkého materiálu a ideálně poslouží třeba na kosmetiku nebo prospisky a kancelářské potřeby.
12. Remington CB7480 Keratin Protect
Elektrický keramický kartáč bude oblíbeným vlasovým pomocníkem do každé koupelny. Vlasy perfektně narovná, ale zároveň ponechá přirozený objem. Keramika napuštěná keratinem a mandlovým olejem zanechá vlasy hebké a zářivé. Kartáč se nahřeje za 30 sekund a dosáhne maximální teploty 230 °C.
13. Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Jet Set
TikTokem milovaná značka Sol de Janeiro má mini verze produktů v praktickém cestovním balení, a tak může tvá drahá polovička vyzkoušet celý set za výhodnější cenu. V taštičce se nachází tělový sprej, sprchový gel a hydratační krém s lahodnou vůní karamelu a pistácií.
14. Poukaz na Pelikán.cz
Když už je řeč o cestování, daruj jí zážitek, kterého můžeš být součástí i ty. Poukaz na Pelikán.cz se dá použít na všechny letecké společnosti. Minimální hodnota je tisíc korun, ale pokud by ho tvá drahá chtěla použít na letenku, která stojí méně, hodnota se dá rozdělit.
15. essence KISS BOMB shiny lipgloss & lip balm
Značka Essence představila novinku, která je jako stvořená na Valentýna. Balzám na rty s leskem jemně zbarví rty a zanechá je sametově jemné (a ideální na líbání ♡).