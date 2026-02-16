Dlouho očekávaná filmová romance na motivy románu Emily Brontë s Margot Robbie a Jacobem Elordim v hlavních rolích vstoupila do kin ve čtvrtek 12. února. Po prvním víkendu zaznamenala nejlepší start roku.
Bouřlivé výšiny se sice staly během jediného týdne možná nejhejtovanějším filmem poslední doby, tvůrci a tvůrkyně ale nemusí být smutní. Z kontroverzní romance se propadák nestane. Po prodlouženém otvíracím valentýnském víkendu mají na kontě 82 milionů dolarů v celosvětových tržbách, z nichž téměř polovinu vydělaly ve Spojených státech.
Hned v den premiéry Bouřlivé výšiny vydělaly v amerických kinech 11 milionů dolarů, informuje server Variety. Za první víkend pak utržily 35 milionů dolarů. Během valentýnského víkendu tak podle očekávání ovládly kina a stačilo to na první místo v žebříčku box office. Zároveň je z toho i nejlepší otvírák roku, to ale není zase tak těžké, když vezmeme v potaz, že je teprve únor a konkurence zatím neexistujicí.
V 76 dalších zemích snímek utržil 42 milionů dolarů. Největšími zahraničními trhy byly Spojené království s 10,3 miliony dolarů, Itálie se 4,4 miliony dolarů a Austrálie se 4,3 miliony dolarů.
Smíšené recenze
Publikum i kritiky snímek rozdělil prakticky na dvě poloviny, kdy jedna reaguje negativně nebo vlažně, a druhá film vyzdvihuje. Na databázi Metacritic dostaly od kritiků a kritiček skóre 56 procent; 40 procent film ohodnotilo pozitivně, 49 smíšeně a 11 procent negativně. U publika si na stejné databázi vysloužily 53 procent, což je průměr z 42 procent pozitivních, 28 smíšených a 30 procent negativních ohlasů. Čísla se samozřejmě nejspíš budou ještě vyvíjet.
Za Bouřlivými výšinami se umístil animák GOAT, dále kriminálka s Chrisem Hemsworthem Crime 101, thriller z opuštěného ostrova SOS a top pětku uzavírá romantická komedie Solo Mio, jak ukazuje žebříček filmové databáze IMDb.