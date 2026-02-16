Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
včera 16. února 2026 v 13:04
Čas čtení 1:01
Lucie Novotná Marie Valentová

Toxická romance s Margot Robbie táhne. Bouřlivé výšiny si připsaly nejlepší otvírák letošního roku

Toxická romance s Margot Robbie táhne. Bouřlivé výšiny si připsaly nejlepší otvírák letošního roku
Zdroj: LuckyChap Entertainment / Warner Bros. / oficiální propagační materiál
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dlouho očekávaná filmová romance na motivy románu Emily Brontë s Margot Robbie a Jacobem Elordim v hlavních rolích vstoupila do kin ve čtvrtek 12. února. Po prvním víkendu zaznamenala nejlepší start roku.

Bouřlivé výšiny se sice staly během jediného týdne možná nejhejtovanějším filmem poslední doby, tvůrci a tvůrkyně ale nemusí být smutní. Z kontroverzní romance se propadák nestane. Po prodlouženém otvíracím valentýnském víkendu mají na kontě 82 milionů dolarů v celosvětových tržbách, z nichž téměř polovinu vydělaly ve Spojených státech.

Hned v den premiéry Bouřlivé výšiny vydělaly v amerických kinech 11 milionů dolarů, informuje server Variety. Za první víkend pak utržily 35 milionů dolarů. Během valentýnského víkendu tak podle očekávání ovládly kina a stačilo to na první místo v žebříčku box office. Zároveň je z toho i nejlepší otvírák roku, to ale není zase tak těžké, když vezmeme v potaz, že je teprve únor a konkurence zatím neexistujicí.

Doporučeno
Hottest film současnosti vstupuje do kin. Z Bouřlivých výšin se ti nejspíš udělá špatně, ale budeš je milovat Hottest film současnosti vstupuje do kin. Z Bouřlivých výšin se ti nejspíš udělá špatně, ale budeš je milovat 9. února 2026 v 21:01

V 76 dalších zemích snímek utržil 42 milionů dolarů. Největšími zahraničními trhy byly Spojené království s 10,3 miliony dolarů, Itálie se 4,4 miliony dolarů a Austrálie se 4,3 miliony dolarů.

Smíšené recenze

Publikum i kritiky snímek rozdělil prakticky na dvě poloviny, kdy jedna reaguje negativně nebo vlažně, a druhá film vyzdvihuje. Na databázi Metacritic dostaly od kritiků a kritiček skóre 56 procent; 40 procent film ohodnotilo pozitivně, 49 smíšeně a 11 procent negativně. U publika si na stejné databázi vysloužily 53 procent, což je průměr z 42 procent pozitivních, 28 smíšených a 30 procent negativních ohlasů. Čísla se samozřejmě nejspíš budou ještě vyvíjet.

Za Bouřlivými výšinami se umístil animák GOAT, dále kriminálka s Chrisem Hemsworthem Crime 101, thriller z opuštěného ostrova SOS a top pětku uzavírá romantická komedie Solo Mio, jak ukazuje žebříček filmové databáze IMDb.

Film Bouřlivé výšiny půjde do kin na Valentýna 2026. Film Bouřlivé výšiny půjde do kin na Valentýna 2026. Film Bouřlivé výšiny půjde do kin na Valentýna 2026. Wuthering Heights bouřlivé výšiny
Zobrazit galerii
(8)
Doporučeno
„Naprostá dokonalost.“ Film Margot Robbie a Jacoba Elordiho nadchl kritiky a sklízí parádní ohlasy „Naprostá dokonalost.“ Film Margot Robbie a Jacoba Elordiho nadchl kritiky a sklízí parádní ohlasy 29. ledna 2026 v 17:03
Doporučeno
PŘEDPOVĚĎ: Meteorologové změnili varování: sněžit bude až do středy PŘEDPOVĚĎ: Meteorologové změnili varování: sněžit bude až do středy 16. února 2026 v 10:13
Doporučeno
Evropská země zavádí povinnou vojenskou službu, výcvik začne letos Evropská země zavádí povinnou vojenskou službu, výcvik začne letos 16. února 2026 v 8:14
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
FILMY & SERIÁLY FILMY & SERIÁLY FILMY 2026
Doporučujeme
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
11. 2. 2026 10:30
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
refresher+
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
před 2 dny
1
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
5. 2. 2026 17:30
Storky
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Počkáme si ještě roky
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Na jaký balík si přišla?
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Od zombíků k drakům. HBO chystá seriál ze světa Baldur's Gate
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Lifestyle news
Airbnb představuje novinku. Mění způsob, jakým se platí za ubytování
před hodinou
Oblíbená postava z Ulice končí po 18 letech. Fanoušci spekulují o důvodech
před hodinou
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
před 2 hodinami
Britské pobřeží zaplavily stovky zvláštně vyhlížejících tvorů. Odborníci vysvětlují vzácný úkaz
dnes v 10:35
Netflix ovládl seriál podle skutečné události. Příběh o otrávených dětech má nezvykle vysoké hodnocení
dnes v 08:19
Toxická romance s Margot Robbie táhne. Bouřlivé výšiny si připsaly nejlepší otvírák letošního roku
včera v 13:04
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
včera v 11:18
Obama se vyjádřil k rasistickému AI videu, které zveřejnil Trump. Apeluje na slušnost
včera v 07:37
Jak se stravují olympionici a olympioničky? Těmito pravidly se řídí ti nejlepší, mohou pomoci i tobě
před 2 dny
Zpravodajství
Politika Petr Macinka Česko Andrej Babiš
Více
Mandátní výbor doporučil poslancům nevydávat Babiše ani Okamuru
před hodinou
Pavel: „Vnitřně bych nechtěl, ale pokud bude poptávka, budu vážně uvažovat o kandidatuře“
před 3 hodinami
Střelba na hokejovém zápase. Tři mrtví a tři další zranění
dnes v 11:10

Více z tématu Filmy & Seriály

Všechno
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
před 3 dny
Mrazivý případ kutnohorské sekty ožije v nové sérii. Vzniká i organizace na podporu obětí sekt
Mrazivý případ kutnohorské sekty ožije v nové sérii. Vzniká i organizace na podporu obětí sekt
12. 2. 2026 7:32
VIDEO: Dostane po Vyšehradu film i Lajna? Langmajer s Vagnerovou už natáčí na olympiádě
VIDEO: Dostane po Vyšehradu film i Lajna? Langmajer s Vagnerovou už natáčí na olympiádě
12. 2. 2026 16:22
Touha po mateřství a hledání vlastní identity. Nový dokument odhaluje, jak náročné je být fotbalistkou v Česku
Touha po mateřství a hledání vlastní identity. Nový dokument odhaluje, jak náročné je být fotbalistkou v Česku
11. 2. 2026 16:18
Legenda české etikety Ladislav Špaček spojila síly s Netflixem. Radí, jak zvládnout plesovou sezónu
Legenda české etikety Ladislav Špaček spojila síly s Netflixem. Radí, jak zvládnout plesovou sezónu
11. 2. 2026 7:49
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
včera v 11:18
Více z tématu Beauty Všechno
Clean girl estetika je minulost. V roce 2026 přebírá vládu odvážný maximalistický make-up
Péče o zevnějšek
8. 1. 2026 7:27
Clean girl estetika je minulost. V roce 2026 přebírá vládu odvážný maximalistický make-up
8. 1. 2026 7:27
Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky
29. 1. 2026 12:49
Co je láska? Všem, kteří se jí dokážou naplno odevzdat vzdává značka Alexmonhart poctu prostřednictvím limitované valentýské edice
13. 2. 2026 14:30
Více z tématu Hudba Všechno
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
12. 2. 2026 14:45
Takhle vypadají nominace na Ceny Anděl Coca-Cola 2025. Vévodí jim GUFRAU a Victol Kal.
12. 2. 2026 9:31
Punkový A$AP Rocky nebo tančící Jordan Ward. Tohle je pět světových alb uplynulého měsíce, která musíš slyšet
5. 2. 2026 17:00
Více z tématu Vzdělání & Kariéra Všechno
Streamerka Pokimane vysvětlila rozdíl mezi chozením s chudým a bohatým mužem
Zahraniční
9. 1. 2026 9:02
Streamerka Pokimane vysvětlila rozdíl mezi chozením s chudým a bohatým mužem
9. 1. 2026 9:02
Nové informace o zdravotním stavu obviněného Karlose Vémoly: Jak je na tom po operaci čelisti?
11. 1. 2026 12:33
Americká influencerka zemřela na ALS. Předtím si napsala vlastní úmrtní oznámení
16. 1. 2026 13:03

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Filmy a Seriály
včera v 11:18
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
včera v 11:18
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
před 2 hodinami
KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý
KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý
dnes v 10:30
Slovenský banger i rohová kavárna ve Vršovicích. Nové podniky, kam budou za chvíli chodit všichni
Slovenský banger i rohová kavárna ve Vršovicích. Nové podniky, kam budou za chvíli chodit všichni
dnes v 07:00
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
včera v 07:00
5
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
včera v 07:00
5
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
refresher+
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
před 2 dny
1
Britské pobřeží zaplavily stovky zvláštně vyhlížejících tvorů. Odborníci vysvětlují vzácný úkaz
Britské pobřeží zaplavily stovky zvláštně vyhlížejících tvorů. Odborníci vysvětlují vzácný úkaz
dnes v 10:35
Slovenský banger i rohová kavárna ve Vršovicích. Nové podniky, kam budou za chvíli chodit všichni
Slovenský banger i rohová kavárna ve Vršovicích. Nové podniky, kam budou za chvíli chodit všichni
dnes v 07:00
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
včera v 11:18
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
před 3 dny
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
včera v 07:00
5
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
12. 2. 2026 11:46
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
před 2 dny
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
před 3 dny
Domů
Sdílet
Diskuse