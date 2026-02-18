Hlavní témata
dnes 18. února 2026 v 9:53
Čas čtení 0:55
Sofia Angušová/refresher.sk

Hannah Montana je po 20 letech oficiálně zpět. Miley Cyrus přichází se speciálem na Disney+

Hannah Montana je po 20 letech oficiálně zpět. Miley Cyrus přichází se speciálem na Disney+
Zdroj: Getty Images/James Devaney
Seriál, který odstartoval její kariéru, slaví už 20 let. Miley Cyrus si pro fanoušky a fanynky připravila překvapení, které nikdo nečekal.

Překvapení s názvem Hannah Montana 20th Anniversary Special bude mít premiéru 24. března na Disney+ a natáčelo se před publikem ve studiu. Informuje o tom Variety.

hannahmontana Hannah Montana Hannah Montana Hannah Montana
Zobrazit galerii
(5)

Součástí večera bude osobní rozhovor Miley Cyrus s Alexandrou Cooper, známou z podcastu Call Her Daddy. Zpěvačka se v něm vrátí k období, kdy se z mladé herečky stala idolem mnoha dívek po celém světě.

Fanoušci a fanynky uvidí i dosud nezveřejněné záběry ze zákulisí a znovu vytvořené kulisy, které si můžeš pamatovat ze seriálu. Uvidíš například dům rodiny Stewartových či její ikonický šatník, píše The Rolling Stone.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Disney+ (@disneyplus)

Vypadá to, že by mohlo dojít i na hudbu. Disney totiž v oficiálním prohlášení zmiňuje návrat známých písní. „Vrátí se i několik známých melodií, které se opět dostanou do centra pozornosti.“ Některé z největších hitů Hannah byly Nobody’s Perfect, Supergirl a If We Were a Movie.

Miley se netají tím, že projekt bere velmi osobně a Hannah Montana navždy zůstane součástí její identity.

„Hannah Montana bude vždy součástí toho, kým jsem. To, co začalo jako televizní seriál, se stalo společným zážitkem, který ovlivnil můj život a životy mnohých fanoušků a fanynek, a za toto spojení budu vždy vděčná. Jsem velmi hrdá na to, že i po tolika letech to pro lidi stále tolik znamená. Tímto ‚Hannahversary‘ chci oslavit a poděkovat všem, kteří mě podporovali 20 let,“ prozradila ve vyjádření.

Anketa:
Těšíš se?
Anooo, velmi!
Ani ne.
Anooo, velmi!
50 %
Ani ne.
50 %
FILMY & SERIÁLY DISNEY MILEY CYRUS
