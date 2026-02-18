Seriál, který odstartoval její kariéru, slaví už 20 let. Miley Cyrus si pro fanoušky a fanynky připravila překvapení, které nikdo nečekal.
Překvapení s názvem Hannah Montana 20th Anniversary Special bude mít premiéru 24. března na Disney+ a natáčelo se před publikem ve studiu. Informuje o tom Variety.
Součástí večera bude osobní rozhovor Miley Cyrus s Alexandrou Cooper, známou z podcastu Call Her Daddy. Zpěvačka se v něm vrátí k období, kdy se z mladé herečky stala idolem mnoha dívek po celém světě.
Fanoušci a fanynky uvidí i dosud nezveřejněné záběry ze zákulisí a znovu vytvořené kulisy, které si můžeš pamatovat ze seriálu. Uvidíš například dům rodiny Stewartových či její ikonický šatník, píše The Rolling Stone.
Vypadá to, že by mohlo dojít i na hudbu. Disney totiž v oficiálním prohlášení zmiňuje návrat známých písní. „Vrátí se i několik známých melodií, které se opět dostanou do centra pozornosti.“ Některé z největších hitů Hannah byly Nobody’s Perfect, Supergirl a If We Were a Movie.
Miley se netají tím, že projekt bere velmi osobně a Hannah Montana navždy zůstane součástí její identity.
„Hannah Montana bude vždy součástí toho, kým jsem. To, co začalo jako televizní seriál, se stalo společným zážitkem, který ovlivnil můj život a životy mnohých fanoušků a fanynek, a za toto spojení budu vždy vděčná. Jsem velmi hrdá na to, že i po tolika letech to pro lidi stále tolik znamená. Tímto ‚Hannahversary‘ chci oslavit a poděkovat všem, kteří mě podporovali 20 let,“ prozradila ve vyjádření.