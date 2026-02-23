Hlavní témata
včera 23. února 2026 v 18:36
Čas čtení 0:53
Ella Petrová

Naked Attraction se vrací. V novém díle bude hledat muže profesionální domina

Naked Attraction se vrací. V novém díle bude hledat muže profesionální domina
Zdroj: Óčko TV/propagační materiál
Druhá řada odvážné show se vrací. Nahá seznamka představí nové účastníky a účastnice. Kdy dorazí na obrazovky?

Naked Attraction nachystalo deset premiérových epizod. A hned první díl posune hranice zase o kus dál. Jinými slovy: uvidíš věci, které jsi v pořadu ještě neviděl*a.

Hlavní hrdinkou je energická Tereza, profi domina, která „mlátí chlapy za peníze“, jak sama s nadhledem říká. Se svými klienty sice nemá přímý sexuální kontakt, zato ale zažívá extrémní situace: balení do fólií, převleky za psy, fingované únosy, drsné ponižování. A právě proto dalšího submisivního muže za partnera nechce. Hledá skutečnou intimní blízkost, která jí chybí a kterou si kvůli své práci zablokovala. Podaří se jí díky spicy pořadu najít partnera, kterého si bude vážit?

naked attraction
Zdroj: Óčko TV/propagační materiál

Pořadem opět provede moderátorka Monika Timková. Na premiérový díl se můžeš těšit už ve středu od 22 hodin a ve čtvrteční repríze od 22:30.

Budou i speciální díly Watch Party

Óčko zároveň u příležitosti návratu nahé seznamky upraví na 25. února večerní schéma. Ve 21:30 uvede speciální reakční verzi Naked Attraction s podtitulem Watch Party. Ta nabídne novou epizodu v reakčním formátu s herečkami Denisou Pfauserovou a Míšou Tomešovou a zpěvákem Martinem Schreinerem. Zábavné trio z podcastu Zatím Nevíme doplní jejich kamarádka, kterou není nikdo jiný než Monika Timková.

naked attraction
Zdroj: Óčko TV/propagační materiál

Diváci se tak mohou připojit ke komentovanému sledování plnému spontánních reakcí a sdílenému zážitku už před desátou hodinou večer – tedy půl hodiny před tím, než ve 22 hodin odstartuje plná explicitní verze Naked Attraction.

Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
