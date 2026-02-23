Naked Attraction se vrací. V novém díle bude hledat muže profesionální domina

Druhá řada odvážné show se vrací. Nahá seznamka představí nové účastníky a účastnice. Kdy dorazí na obrazovky?
Naked Attraction nachystalo deset premiérových epizod. A hned první díl posune hranice zase o kus dál. Jinými slovy: uvidíš věci, které jsi v pořadu ještě neviděl*a.
Hlavní hrdinkou je energická Tereza, profi domina, která „mlátí chlapy za peníze“, jak sama s nadhledem říká. Se svými klienty sice nemá přímý sexuální kontakt, zato ale zažívá extrémní situace: balení do fólií, převleky za psy, fingované únosy, drsné ponižování. A právě proto dalšího submisivního muže za partnera nechce. Hledá skutečnou intimní blízkost, která jí chybí a kterou si kvůli své práci zablokovala. Podaří se jí díky spicy pořadu najít partnera, kterého si bude vážit?
Pořadem opět provede moderátorka Monika Timková. Na premiérový díl se můžeš těšit už ve středu od 22 hodin a ve čtvrteční repríze od 22:30.
Budou i speciální díly Watch Party
Óčko zároveň u příležitosti návratu nahé seznamky upraví na 25. února večerní schéma. Ve 21:30 uvede speciální reakční verzi Naked Attraction s podtitulem Watch Party. Ta nabídne novou epizodu v reakčním formátu s herečkami Denisou Pfauserovou a Míšou Tomešovou a zpěvákem Martinem Schreinerem. Zábavné trio z podcastu Zatím Nevíme doplní jejich kamarádka, kterou není nikdo jiný než Monika Timková.
Diváci se tak mohou připojit ke komentovanému sledování plnému spontánních reakcí a sdílenému zážitku už před desátou hodinou večer – tedy půl hodiny před tím, než ve 22 hodin odstartuje plná explicitní verze Naked Attraction.