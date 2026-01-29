Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky

Práva na zpracování série Cosmere spisovatele Brandona Sandersona získala platforma Apple TV. Ve hře už jsou i možná jména producentů.
Sanderson se díky nové bezprecedentní smlouvě s Apple TV+ dostal do pozice, která v Hollywoodu nemá obdoby. Nejen, že by se adaptace mohly dočkat hned dvě jeho díla najednou – Mistborn ve filmové a The Stormlight Archive seriálové verze – zároveň bude na obou fungovat v roli architekta univerza, scenáristy a producenta s právem veta. Doslova si tak užije větší kontrolu nad svými díly, než co má v současnosti J. K. Rowling nebo George R. R. Martin, jak ostatně poznamenal i server The Hollywood Reporter.
Takovou smlouvu se spisovateli podařilo uzavřít především díky obrovskému úspěchu jeho děl. Jako jeden z nejplodnějších a nejoblíbenějších současných autorů fantasy prodal po celém světě více než 50 milionů výtisků svých knih ze všech svých sérií.
Díky své jedinečné a věrné armádě fanoušků*fanynek navíc vybral prostřednictvím crowdfundingu téměř 100 milionů dolarů, včetně rekordní kampaně na Kickstarteru na vydání čtyř románů, která vynesla celkem téměř 42 milionů dolarů a stala se nejúspěšnější v historii této platformy.
Ačkoli se knihy Cosmere odehrávají v různých světech a dobách, jejich základní premisa se týká bytosti jménem Adolnasium, která je zabita skupinou spiklenců. Síla této bytosti je rozdělena na 16 úlomků, které jsou poté rozptýleny po mnoha světech, čímž se po vesmíru rozšíří mnoho druhů magie.
O čem je série Mistborn?
První trilogie Mistborn, označovaná jako „Era One“, byla vydána v letech 2006 až 2008 a zahrnuje knihy The Final Empire, The Well of Ascension a The Hero of Ages. Druhá série, oficiálně nazvaná Wax and Wayne a označovaná jako „Era Two“, byla vydána v letech 2011 až 2022 a zahrnuje knihy The Alloy of Law, Shadows of Self, The Bands of Mourning a The Lost Metal. V roce 2016 byla také vydána novela s názvem Mistborn: Secret History.
První trilogie vypráví o úsilí tajné skupiny zlodějů, kteří se pokoušejí svrhnout dystopické impérium a etablovat se ve světě pokrytém popelem. Série Wax and Wayne, odehrávající se asi 300 let po první éře, vypráví o dobrodružstvích Waxilliuma Ladriana, zástupce šerifa z divokého západu, který je nucen přestěhovat se do velkého města, kde začne vyšetřovat únosy a loupeže.
O čem je série The Stormlight Archive?
Tato série zahrnuje celkem pět knih vydaných v letech 2010 až 2024, včetně The Way of Kings, Words of Radiance, Oathbringer, Rhythm of War a Wind and Truth. Sleduje příběh tří hlavních postav: stárnoucího válečníka, který přemýšlí o své kultuře a o tom, co to znamená být čestný; otroka, který se snaží bojovat i přes hrůzy své situace, aby zachránil sebe i ostatní; a mladou šlechtičnu, která se pokouší zachránit svou rodinu před zkázou.
The Stormlight Archive je stejně jako Mistborn v rané fázi vývoje, podle dostupných informací se však na jejím vzniku už podílejí producenti společnosti Blue Marble, kterou vede bývalá agentka WME Theresa Kang, která by se projektu měla osobně podílet.