Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 29. ledna 2026 v 14:15
Čas čtení 1:52
Anna-Marie Vondráková

Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky

Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
Zdroj: Generované Google Gemini AI / volně k užití
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Práva na zpracování série Cosmere spisovatele Brandona Sandersona získala platforma Apple TV. Ve hře už jsou i možná jména producentů.

Sanderson se díky nové bezprecedentní smlouvě s Apple TV+ dostal do pozice, která v Hollywoodu nemá obdoby. Nejen, že by se adaptace mohly dočkat hned dvě jeho díla najednou – Mistborn ve filmové a The Stormlight Archive seriálové verze – zároveň bude na obou fungovat v roli architekta univerza, scenáristy a producenta s právem veta. Doslova si tak užije větší kontrolu nad svými díly, než co má v současnosti J. K. Rowling nebo George R. R. Martin, jak ostatně poznamenal i server The Hollywood Reporter.

Doporučeno
Celebrity Gossip: Jiřina Bohdalová zastoupí zesnulého Hezuckého. Kuběnku v Prostřenu zastínila kontroverzní influencerka Celebrity Gossip: Jiřina Bohdalová zastoupí zesnulého Hezuckého. Kuběnku v Prostřenu zastínila kontroverzní influencerka 29. ledna 2026 v 10:00

Takovou smlouvu se spisovateli podařilo uzavřít především díky obrovskému úspěchu jeho děl. Jako jeden z nejplodnějších a nejoblíbenějších současných autorů fantasy prodal po celém světě více než 50 milionů výtisků svých knih ze všech svých sérií.

Díky své jedinečné a věrné armádě fanoušků*fanynek navíc vybral prostřednictvím crowdfundingu téměř 100 milionů dolarů, včetně rekordní kampaně na Kickstarteru na vydání čtyř románů, která vynesla celkem téměř 42 milionů dolarů a stala se nejúspěšnější v historii této platformy.

Ačkoli se knihy Cosmere odehrávají v různých světech a dobách, jejich základní premisa se týká bytosti jménem Adolnasium, která je zabita skupinou spiklenců. Síla této bytosti je rozdělena na 16 úlomků, které jsou poté rozptýleny po mnoha světech, čímž se po vesmíru rozšíří mnoho druhů magie.

O čem je série Mistborn?

První trilogie Mistborn, označovaná jako „Era One“, byla vydána v letech 2006 až 2008 a zahrnuje knihy The Final Empire, The Well of Ascension a The Hero of Ages. Druhá série, oficiálně nazvaná Wax and Wayne a označovaná jako „Era Two“, byla vydána v letech 2011 až 2022 a zahrnuje knihy The Alloy of Law, Shadows of Self, The Bands of Mourning a The Lost Metal. V roce 2016 byla také vydána novela s názvem Mistborn: Secret History.

Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni 27. ledna 2026 v 16:19

První trilogie vypráví o úsilí tajné skupiny zlodějů, kteří se pokoušejí svrhnout dystopické impérium a etablovat se ve světě pokrytém popelem. Série Wax and Wayne, odehrávající se asi 300 let po první éře, vypráví o dobrodružstvích Waxilliuma Ladriana, zástupce šerifa z divokého západu, který je nucen přestěhovat se do velkého města, kde začne vyšetřovat únosy a loupeže.

O čem je série The Stormlight Archive?

Tato série zahrnuje celkem pět knih vydaných v letech 2010 až 2024, včetně The Way of Kings, Words of Radiance, Oathbringer, Rhythm of War a Wind and Truth. Sleduje příběh tří hlavních postav: stárnoucího válečníka, který přemýšlí o své kultuře a o tom, co to znamená být čestný; otroka, který se snaží bojovat i přes hrůzy své situace, aby zachránil sebe i ostatní; a mladou šlechtičnu, která se pokouší zachránit svou rodinu před zkázou.

The Stormlight Archive je stejně jako Mistborn v rané fázi vývoje, podle dostupných informací se však na jejím vzniku už podílejí producenti společnosti Blue Marble, kterou vede bývalá agentka WME Theresa Kang, která by se projektu měla osobně podílet.

Doporučeno
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny 28. ledna 2026 v 19:05
Doporučeno
Colours of Ostrava hlásí velké novinky! Známe desítku jmen, která doplní hvězdný line-up Colours of Ostrava hlásí velké novinky! Známe desítku jmen, která doplní hvězdný line-up 28. ledna 2026 v 17:10
Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni 27. ledna 2026 v 16:19
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
FILMY & SERIÁLY FILMY & SERIÁLY
Doporučujeme
KVÍZ: Jsi duší pilates queen, nebo gym enthusiast? Zjisti, jaký workout ti sedne
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Jsi duší pilates queen, nebo gym enthusiast? Zjisti, jaký workout ti sedne
před 3 dny
Zažila jsem zimu v nejchladnějším hlavním městě na světě: Teploty jsou běžně pod -30, zamrzaly nám i řasy
refresher+
Zažila jsem zimu v nejchladnějším hlavním městě na světě: Teploty jsou běžně pod -30, zamrzaly nám i řasy
před 2 dny
Storky
Kingdom Come čeká upgrade. Hru si už brzy zahraješ v lepší kvalitě
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Chystá se nová česká středověká RPG hra. Bude výrazně jiná než Kingdom Come
Ikonická oranžová míří do ulic. PUMA a McLaren představily společnou kolekci
LEGO a Crocs společně vytvořily unikátní boty ve tvaru kostky. Kolik stojí?
Oblíbený podnik s kuřaty otevřel novou pobočku. Kde najdeš další KRO?
Do kin přišel nejhorší herní film za posledních 19 let
Pravá blondýnka se vrací jako seriál. Známe datum jeho vydání
A$AP Rocky oznámil turné s novým albem. Koncerty odehraje i v Evropě
Takto bude vypadat nová piazzetta v centru Prahy. Koukni na vítězný návrh
Audi odhalilo barvy svého F1 vozu. V nové sezóně spojí síly s Revolutem
Nový horor The Exorcist se Scarlett Johansson míří do kin. Známe datum premiéry
Seriál God of War odhaluje další hvězdu: Koho ztvární známá australská herečka?
Paranormal Activity se vrací. Známe datum premiéry nového dílu hororové série
Hudbu k seriálu o Harrym Potterovi složí Hans Zimmer
Takhle vypadá Sophie Turner jako Lara Croft v seriálu Tomb Raider
Lifestyle news
Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
před hodinou
Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky
před 2 hodinami
Bruce Springsteen vydal nový protestní song. Kritizuje americký imigrační úřad
dnes v 11:16
Kingdom Come čeká upgrade. Hru si už brzy zahraješ v lepší kvalitě
dnes v 10:12
Tajemství Kena je konečně odhaleno. Mattel po 65 letech prozradil skutečné jméno panenky
dnes v 07:38
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
včera v 19:05
Muradov se otevřeně vyjádřil ke zprávám o vyhoštění a svatbě. Zápasník zveřejnil i fotky z velkého dne
včera v 16:18
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
včera v 14:50
Ceny Anděl odhalily favority a favoritky jubilejního 35. ročníku. Čeká nás souboj rapových nadějí a popových ikon
včera v 11:56
Zpravodajství
Česko Politika Petr Macinka Petr Pavel
Více
Filip Turek může představovat bezpečnostní riziko. Důvodem jsou styky s ruskou zpravodajkou
před 2 hodinami
Německý kancléř postavil Ukrajinu před krutou realitu. V blízké budoucnosti nevidí její perspektivu v EU
dnes v 10:45
1
Česko zasypala sněhová nadílka. O víkendu teploty ještě klesnou
dnes v 09:36

Více z tématu Filmy & Seriály

Všechno
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
před 2 dny
James Bond by mohl omládnout. Jacob Elordi už se setkal s režisérem
James Bond by mohl omládnout. Jacob Elordi už se setkal s režisérem
před 3 dny
První soutěžící nové reality show jsou tu. Kdo podnikne adrenalinovou jízdu v Asia Express?
První soutěžící nové reality show jsou tu. Kdo podnikne adrenalinovou jízdu v Asia Express?
před 3 dny
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
před 3 dny
VIDEO: Do českých kin míří apokalyptická sci-fi komedie od scenáristy Jurského parku. Září v ní i hvězda ze Stranger Things
VIDEO: Do českých kin míří apokalyptická sci-fi komedie od scenáristy Jurského parku. Září v ní i hvězda ze Stranger Things
před 4 dny
Netflix připravuje nástupce oblíbeného The Crown. Seriál o Kennedyových nabírá hvězdné obsazení
Netflix připravuje nástupce oblíbeného The Crown. Seriál o Kennedyových nabírá hvězdné obsazení
23. 1. 2026 9:15
Více z tématu Tech & Gaming Všechno
Jak se líp soustředit na práci nebo studium? Našli jsme nejlepší vychytávky a appky, bez kterých se už neobejdeš
Software
8. 1. 2026 13:00
Jak se líp soustředit na práci nebo studium? Našli jsme nejlepší vychytávky a appky, bez kterých se už neobejdeš
8. 1. 2026 13:00
Kingdom Come čeká upgrade. Hru si už brzy zahraješ v lepší kvalitě
dnes v 10:12
KOMENTÁŘ: Jak Musk vytvořil legální nástroj pro ničení životů. Neviňme algoritmus, ale predátory
8. 1. 2026 11:32
Více z tématu Hudba Všechno
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
včera v 19:05
Colours of Ostrava hlásí velké novinky! Známe desítku jmen, která doplní hvězdný line-up
včera v 17:10
Kanye West se omlouvá za své antisemitské projevy. Za vše mohlo neléčené poškození mozku, tvrdí
před 3 dny
Více z tématu Sport Všechno
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
včera v 07:39
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
včera v 19:05
Ester Ledecká a Zuzana Maděrová ovládly paralelní obří slalom na snowboardu. Přepsaly historii
23. 1. 2026 14:12

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Rapper Earl Sweatshirt dneska vystoupí v Praze. Připomeň si jeho zásadní tracky, které chceme slyšet živě
Rapper Earl Sweatshirt dneska vystoupí v Praze. Připomeň si jeho zásadní tracky, které chceme slyšet živě
před 11 minutami
Jednoho z nejosobitějších rapperů generace čeká první český koncert. Můžeš ho vidět 29. ledna v pražském klubu Roxy. Jak bude vypadat jeho setlist?
Kingdom Come čeká upgrade. Hru si už brzy zahraješ v lepší kvalitě
Kingdom Come čeká upgrade. Hru si už brzy zahraješ v lepší kvalitě
dnes v 10:12
Celebrity Gossip: Jiřina Bohdalová zastoupí zesnulého Hezuckého. Kuběnku v Prostřenu zastínila kontroverzní influencerka
Celebrity Gossip: Jiřina Bohdalová zastoupí zesnulého Hezuckého. Kuběnku v Prostřenu zastínila kontroverzní influencerka
dnes v 10:00
Zima v Česku už tě deptá? Tohle je top 5 destinací, kam teď nejlevněji za teplem a sluncem
Zima v Česku už tě deptá? Tohle je top 5 destinací, kam teď nejlevněji za teplem a sluncem
dnes v 07:00
Colours of Ostrava hlásí velké novinky! Známe desítku jmen, která doplní hvězdný line-up
Colours of Ostrava hlásí velké novinky! Známe desítku jmen, která doplní hvězdný line-up
včera v 17:10
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
před 2 dny
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
včera v 19:05
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
před 3 dny
VIDEO: Lyžařka riskovala život kvůli selfie. Nebezpečná šelma na ni nečekaně zaútočila
VIDEO: Lyžařka riskovala život kvůli selfie. Nebezpečná šelma na ni nečekaně zaútočila
včera v 10:39
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
před 3 dny
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
před 3 dny
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
před 3 dny
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
před 2 dny
Praha hostí první festival alternativního porna. Chce bořit mýty a otevřít dialog
Praha hostí první festival alternativního porna. Chce bořit mýty a otevřít dialog
20. 1. 2026 15:25
Robert založil v Dominikánské republice agenturu na potápění. „Žraloky mám moc rád, bojí se nás víc, než my jich“
Robert založil v Dominikánské republice agenturu na potápění. „Žraloky mám moc rád, bojí se nás víc, než my jich“
25. 1. 2026 7:00
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Klára žije na Zanzibaru, kde postavila vilu pro turisty: „Vybírejte si jen ubytování s kamerami“
Klára žije na Zanzibaru, kde postavila vilu pro turisty: „Vybírejte si jen ubytování s kamerami“
4. 1. 2026 7:00
5
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
8. 1. 2026 17:15
1
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Domů
Sdílet
Diskuse