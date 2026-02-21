Hlavní témata
dnes 21. února 2026 v 10:33
Čas čtení 0:52
Anja Samardžija

Virální opičák Punch neudělá bez svého plyšáka ani krok. K útokům ostatních opic se nyní vyjádřila zoo

Virální opičák Punch neudělá bez svého plyšáka ani krok. K útokům ostatních opic se nyní vyjádřila zoo
Zdroj: Ichikawa Zoo/ volně k užití
Šestiměsíční japonský makak Punch se stal hvězdou internetu, ale z poněkud smutných důvodů.

Punche krátce po narození opustila matka a ošetřovatelé v japonské zoo Ichikawa mu jako náhradu pořídili plyšového orangutana. Malý opičák si na hračku vytvořil tak silnou vazbu, že ji začal brát všude s sebou. Rychle se z toho stal virální hit.

 
 
 
Problémy se začleněním

V posledních dnech se však na internetu rozšířilo video, na kterém malého Punche vláčí po zemi jiná opice. Lidé se tak báli o jeho zdraví. K situaci se nyní vyjádřila samotná zoo, která popsala, co se vlastně stalo.

„Když se Punch pokusil komunikovat s jiným mládětem z tlupy, mládě se mu vyhnulo. Punch se pak posadil, zřejmě se vzdal komunikace s opicí, načež byl pokárán a odtažen dospělou opicí,“ uvádí zoo Ichikawa.

„Při snaze začlenit Punche mezi další skupiny japonských makaků jsme předpokládali, že se mohou objevit podobné potíže. Ačkoli byl Punch ostatními opicemi mnohokrát pokárán, žádná z nich vůči němu neprojevila vážnou agresi,“ dodává. Na internetu se totiž objevily příspěvky, které dokonce tvrdily, že se ostatní opice snažily Punche zabít.

Zoo zároveň uvedla, že se Punch během krmení později toho dne choval úplně stejně jako kterýkoliv jiný den.

Domů
Sdílet
Diskuse