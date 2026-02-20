Kit Harington a Sophie Turner si na své role nemohou zvyknout.
Několik let hrají sourozence, nyní však musí kvůli novému projektu své role otočit a ztvárnit zamilovaný pár. Jenže se zdá, že je to pro oba velmi náročné. Minimálně to naznačují uniklé záběry z natáčení hororu The Dreadful.
Internet tak nyní obletělo video, na kterém je vidět, že je pro herce a herečku stále náročné se políbit. Poté, co režisér totiž scénu ukončí, se oba začnou smát a dokonce i předstírají, že se jim dělá z polibku špatně od žaludku.
„Potkal ji ve Hře o trůny jako malou holčičku a sledoval, jak vyrůstá. Muselo to být trapné a divné jako blázen,“ mají pro jejich reakci pochopení uživatelé a uživatelky na sítích.
„Špatné obsazení, když dva herci, kteří asi 10 let hráli bratra a sestru, jsou v jiném projektu milenci,“ kritizuje výběr pro nový horor další uživatel.
„Najednou byl tento film přejmenován na Lanisters,“ vtipkuje jiný.
V rozhovoru pro Vogue z července 2025 se Sophie Turner už omluvila fanouškům Hry o trůny. „Je to pro nás všechny opravdu divné,“ okomentovala skutečnost, že ona a Harington hrají v novém hororu milence.
O čem film bude?
Horor The Dreadful od scenáristky a režisérky Natashy Kermani, ve kterém hrají také Marcia Gay Harden, Laurence O'Fuarain a Jonathan Howard, se odehrává v 15. století a vypráví příběh Anne a její tchyně Morwen, které žijí osamělý, drsný život na okraji společnosti. „Ale když se vrátí muž z jejich minulosti, spustí řetězec událostí, které se stanou pro Anne zlomovým bodem,“ slibuje synopse snímku.