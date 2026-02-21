Česko na zimních olympijských hrách slaví další medaili.
V posledním biatlonovém závodě zimních olympijských her v Anterselvě v hromadném startu žen na 12,5 km vybojovala bronzovou medaili Tereza Voborníková.
Na začátku posledního kola si Voborníková držela dokonce první místo a útočila na zlato, v samotném závěru se před ni však dostaly Francouzky Océane Michelon, která si nakonec vzala zlato, a Julia Simon, která získala stříbrnou medaili.
Pro Česko se jedná už o pátý cenný kov na právě probíhající olympiádě. Zlatou a stříbrnou medaili vybojoval rychlobruslař Metoděj Jílek, zlato získala snowboardistka Zuzana Maděrová a stříbro získala snowboardcrossařka Eva Adamczyková.
„Bojovala výborně. (...) Je to další jméno s olympijskou medailí,“ řekl sportovní ředitel českých biatlonistů Ondřej Rybář. „Biatlon určitě neřekl poslední slovo a budeme dělat všechno proto, aby zůstal tam, kde je,“ dodal.