Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
včera 30. ledna 2026 v 23:36
Čas čtení 0:45
Ondřej Mrázek

Zemřela Catherine O'Hara, máma Kevina i terapeutka Joela z The Last of Us

Zemřela Catherine O'Hara, máma Kevina i terapeutka Joela z The Last of Us
Zdroj: 20th Century Studios / HBO
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Zatraceně smutná zpráva.

Ve věku 71 let zemřela kanadsko-americká herečka Catherine O'Hara známá z filmů Sám doma či seriálů Schitt's Creek, The Last of Us nebo The Studio, informoval web Variety s odkazem na jejího manažera. Podle něj podlehla krátké nemoci, poslední dny a momenty strávila doma v Los Angeles.

Kariéra herečky ve filmovém průmyslu čítala přes pět dekád, jako první se roku 1974 objevila v komediálním pořadu The Second City. Podle Variety se O'Hara ani po natočení obou dílů Sám doma nepřestala přátelit s představitelem hlavní role Macaulayem Culkinem. V roce 2023 tak například nechyběla u toho, když se dočkal hvězdy slávy na známém hollywoodském chodníku. Sám Culkin byl pak mezi prvními celebritami, kteří na smutnou zprávu reagovali. 

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Macaulay 'Instagram' Culkin (@culkamania)

„Mami. Myslel jsem, že ještě máme čas. Chtěl jsem víc. Chtěl jsem sedět na židli vedle tebe. Poslouchal jsem tě. Ale chtěl jsem toho říct mnohem víc. Miluju tě. Uvidíme se později,“ napsal na Instagram představitel Kevina McCallistera.

Mezi dalšími, kteří se již s herečkou prostřednictvím vzkazů na sociálních sítích rozloučili, jsou například Justin Theroux, Seth Rogen, Micheal Keaton nebo Pedro Pascal.

Doporučeno
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili? KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili? 30. ledna 2026 v 16:00
Doporučeno
Ohrozí sexuální scéna s teenagerkou oscarové šance Timothéeho Chalameta? Hollywood řeší novou kauzu Ohrozí sexuální scéna s teenagerkou oscarové šance Timothéeho Chalameta? Hollywood řeší novou kauzu 30. ledna 2026 v 13:42
Doporučeno
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima Burtona Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima Burtona 30. ledna 2026 v 10:20
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
FILMY & SERIÁLY OSOBNOSTI
Doporučujeme
KVÍZ: Jsi duší pilates queen, nebo gym enthusiast? Zjisti, jaký workout ti sedne
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Jsi duší pilates queen, nebo gym enthusiast? Zjisti, jaký workout ti sedne
26. 1. 2026 10:30
Zažila jsem zimu v nejchladnějším hlavním městě na světě: Teploty jsou běžně pod -30, zamrzaly nám i řasy
refresher+
Zažila jsem zimu v nejchladnějším hlavním městě na světě: Teploty jsou běžně pod -30, zamrzaly nám i řasy
27. 1. 2026 7:00
Storky
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Chystá se nová česká středověká RPG hra. Bude výrazně jiná než Kingdom Come
Ikonická oranžová míří do ulic. PUMA a McLaren představily společnou kolekci
LEGO a Crocs společně vytvořily unikátní boty ve tvaru kostky. Kolik stojí?
Oblíbený podnik s kuřaty otevřel novou pobočku. Kde najdeš další KRO?
Do kin přišel nejhorší herní film za posledních 19 let
Pravá blondýnka se vrací jako seriál. Známe datum jeho vydání
A$AP Rocky oznámil turné s novým albem. Koncerty odehraje i v Evropě
Takto bude vypadat nová piazzetta v centru Prahy. Koukni na vítězný návrh
Audi odhalilo barvy svého F1 vozu. V nové sezóně spojí síly s Revolutem
Nový horor The Exorcist se Scarlett Johansson míří do kin. Známe datum premiéry
Seriál God of War odhaluje další hvězdu: Koho ztvární známá australská herečka?
Paranormal Activity se vrací. Známe datum premiéry nového dílu hororové série
Hudbu k seriálu o Harrym Potterovi složí Hans Zimmer
Lifestyle news
Thundercat vydává po šesti letech nové album, hostují na něm Mac Miller nebo A$AP Rocky. Brzy přijede i do Prahy
před 51 minutami
Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo
před 2 hodinami
Zemřela Catherine O'Hara, máma Kevina i terapeutka Joela z The Last of Us
včera v 23:36
Leoš Mareš bude mít vlastní dokument. Přispět do něj můžeš i ty
včera v 16:26
Calin vydává tracky, které ještě nikdo neslyšel. Kde je najdeš?
včera v 12:34
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima Burtona
včera v 10:20
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
včera v 07:42
„Naprostá dokonalost.“ Film Margot Robbie a Jacoba Elordiho nadchl kritiky a sklízí parádní ohlasy
před 2 dny
Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
před 2 dny
Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky
před 2 dny
Zpravodajství
Politika Spojené státy americké (USA) Petr Pavel Petr Macinka
Více
„OSN je na pokraji finančního kolapsu,“ říká generální tajemník a vyzývá státy k zaplacení příspěvků
před 6 minutami
V USA nastal shutdown federální vlády. Kongres nedokázal schválit rozpočet
před hodinou
Polsko vybuduje první víceúčelový protidronový systém v Evropě. Bude stát až 3,5 miliardy eur
před 3 hodinami

Více z tématu Filmy & Seriály

Všechno
Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo
Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo
před 2 hodinami
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
před 4 dny
Ohrozí sexuální scéna s teenagerkou oscarové šance Timothéeho Chalameta? Hollywood řeší novou kauzu
Ohrozí sexuální scéna s teenagerkou oscarové šance Timothéeho Chalameta? Hollywood řeší novou kauzu
včera v 13:42
„Naprostá dokonalost.“ Film Margot Robbie a Jacoba Elordiho nadchl kritiky a sklízí parádní ohlasy
„Naprostá dokonalost.“ Film Margot Robbie a Jacoba Elordiho nadchl kritiky a sklízí parádní ohlasy
před 2 dny
James Bond by mohl omládnout. Jacob Elordi už se setkal s režisérem
James Bond by mohl omládnout. Jacob Elordi už se setkal s režisérem
26. 1. 2026 9:39
Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
před 2 dny
Více z tématu Filmy & Seriály Všechno
Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo
Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo
před 2 hodinami
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
před 4 dny
Ohrozí sexuální scéna s teenagerkou oscarové šance Timothéeho Chalameta? Hollywood řeší novou kauzu
včera v 13:42
Více z tématu Gastro Všechno
Velký test vaječných likérů. Vítězí nekompromisní kvalita, Božkov rozhodně nepatří na špičku
Testy
22. 12. 2025 16:00
Velký test vaječných likérů. Vítězí nekompromisní kvalita, Božkov rozhodně nepatří na špičku
22. 12. 2025 16:00
2
Rychle, chutně a zdravě. Pět snídaní, které tě nadopují proteiny a živinami a přitom chutnají skvěle
24. 1. 2026 7:00
Rafinované fried chicken i mexická, kde to vypadá jako v paláci. Toto jsou naše nejoblíbenější podniky pro rok 2026
21. 1. 2026 7:00
Více z tématu Cestování & Volný čas Všechno
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Zima v Česku už tě deptá? Tohle je top 5 destinací, kam teď nejlevněji za teplem a sluncem
před 2 dny
Kam vycestovat za teplem během zimy? TOP 10 slunečných destinací, kde zapomeneš na chlad a nekonečnou mlhu
2. 1. 2026 7:00

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Uprostřed noci ji unesli z pokoje plného lidí. Elizabeth Smart se měla stát loutkou fanatika
Uprostřed noci ji unesli z pokoje plného lidí. Elizabeth Smart se měla stát loutkou fanatika
před 32 minutami
Zmizela z domova, byla všem na očích a přesto neviditelná.
Křehkost ženského těla v podání Tracey Emin nebo rozbor manosféry. Výstavy, které bude v roce 2026 sledovat celý svět
Křehkost ženského těla v podání Tracey Emin nebo rozbor manosféry. Výstavy, které bude v roce 2026 sledovat celý svět
dnes v 07:00
Šárka z Bachelora: „Naučila jsem se být spokojená sama se sebou“
Šárka z Bachelora: „Naučila jsem se být spokojená sama se sebou“
včera v 16:46
Ohrozí sexuální scéna s teenagerkou oscarové šance Timothéeho Chalameta? Hollywood řeší novou kauzu
Ohrozí sexuální scéna s teenagerkou oscarové šance Timothéeho Chalameta? Hollywood řeší novou kauzu
včera v 13:42
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima Burtona
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima Burtona
včera v 10:20
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Ohrozí sexuální scéna s teenagerkou oscarové šance Timothéeho Chalameta? Hollywood řeší novou kauzu
Ohrozí sexuální scéna s teenagerkou oscarové šance Timothéeho Chalameta? Hollywood řeší novou kauzu
včera v 13:42
Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
před 2 dny
„Naprostá dokonalost.“ Film Margot Robbie a Jacoba Elordiho nadchl kritiky a sklízí parádní ohlasy
„Naprostá dokonalost.“ Film Margot Robbie a Jacoba Elordiho nadchl kritiky a sklízí parádní ohlasy
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
před 4 dny
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
včera v 07:42
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
26. 1. 2026 17:03
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
před 4 dny
Robert založil v Dominikánské republice agenturu na potápění. „Žraloky mám moc rád, bojí se nás víc, než my jich“
Robert založil v Dominikánské republice agenturu na potápění. „Žraloky mám moc rád, bojí se nás víc, než my jich“
25. 1. 2026 7:00
Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
před 2 dny
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Klára žije na Zanzibaru, kde postavila vilu pro turisty: „Vybírejte si jen ubytování s kamerami“
Klára žije na Zanzibaru, kde postavila vilu pro turisty: „Vybírejte si jen ubytování s kamerami“
4. 1. 2026 7:00
5
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
8. 1. 2026 17:15
1
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Domů
Sdílet
Diskuse