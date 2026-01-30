Zemřela Catherine O'Hara, máma Kevina i terapeutka Joela z The Last of Us

Zatraceně smutná zpráva.
Ve věku 71 let zemřela kanadsko-americká herečka Catherine O'Hara známá z filmů Sám doma či seriálů Schitt's Creek, The Last of Us nebo The Studio, informoval web Variety s odkazem na jejího manažera. Podle něj podlehla krátké nemoci, poslední dny a momenty strávila doma v Los Angeles.
Kariéra herečky ve filmovém průmyslu čítala přes pět dekád, jako první se roku 1974 objevila v komediálním pořadu The Second City. Podle Variety se O'Hara ani po natočení obou dílů Sám doma nepřestala přátelit s představitelem hlavní role Macaulayem Culkinem. V roce 2023 tak například nechyběla u toho, když se dočkal hvězdy slávy na známém hollywoodském chodníku. Sám Culkin byl pak mezi prvními celebritami, kteří na smutnou zprávu reagovali.
„Mami. Myslel jsem, že ještě máme čas. Chtěl jsem víc. Chtěl jsem sedět na židli vedle tebe. Poslouchal jsem tě. Ale chtěl jsem toho říct mnohem víc. Miluju tě. Uvidíme se později,“ napsal na Instagram představitel Kevina McCallistera.
Mezi dalšími, kteří se již s herečkou prostřednictvím vzkazů na sociálních sítích rozloučili, jsou například Justin Theroux, Seth Rogen, Micheal Keaton nebo Pedro Pascal.