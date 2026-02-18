Hlavní témata
dnes 18. února 2026 v 14:31
Čas čtení 1:19
Anna-Marie Vondráková

Martin Scorsese jako mimozemšťan? Podívej se, koho slavný režisér v novém Star Wars filmu ztvární

Martin Scorsese jako mimozemšťan? Podívej se, koho slavný režisér v novém Star Wars filmu ztvární
Zdroj: Noam Galai/Filmmagic
V novém filmu ze světa Star Wars se můžeš těšit i na jednu nečekanou hvězdu. Jednoho z mimozemšťanů totiž namluvil režisér Martin Scorsese. Snímek Star Wars: Mandalorian a Grogu by měl dorazit do kin už 22. května 2026.

Fanoušci a fanynky série Star Wars na příchod nového filmu už netrpělivě očekávají . Ukázka, kterou Disney představil během Super Bowlu, většinu z nich poněkud zklamala, ale nový trailer, o kterém jsme tě informovali včera, vše vynahradil. A navíc odhalil i hvězdné obsazení.

Server The Hollywood Reporter upozornil, že pokud se během sledování traileru pozorně zaposloucháš, určitě nemineš povědomý hlas. Postavu mimozemšťana Ardenniana totiž namluvil oblíbený režisér Martin Scorsese. Ten má na kontě filmy jako Goodfellas, Taxi Driver nebo The Wolf of Wall Street a je držitelem několika cen Academy Award, BAFTA Awards, Emmy Awards, Grammy Award i Golden Globe Awards.

Scorseseho hlas uslyšíš přibližně v 21. sekundě traileru.

„Ten, kdo sestříhal tento trailer, by měl dostat přidáno, protože právě zachránil tento film,“ napsal jeden z fanoušků na síti X. Film byl totiž promován už dříve, tehdejší spot však většinu lidí spíše vyděsil. Někteří jej přirovnávali k reklamě na Coca-Colu, jiní k epizodě ze seriálu. Zdá se ale, že nový spot všechny uklidnil.

Vrátí se i známá loď

Snímek ale čeká i další novinka. Na obrazovky se totiž vrátí stará vesmírná loď známá ze seriálu Mandalorian. Razor Crest byla sice v seriálu rozmetena na kousky, v novém filmu ji však uvidíš. To spoustu samozřejmě vyvolalo otázky v hlavách spousty lidí.

Režisér Jon Favreau ale nic nenechal na spekulacích fanoušků a fanynek a tento „zázrak“ už vysvětlil. „(Din Djarin) je jen ve stejném modelu lodi. Takže to není stejná loď, ale loď, která vypadá stejně a kterou Din Djarin náhodou našel v nějaké staré garáži mimo obrazovku,“ řekl Favreau serveru Polygon. 

Film Mandalorian a Grogu se snaží vyvolat spíše rodinnou atmosféru. To sice vyvolává určitý odpor mezi staršími fanoušky Star Wars, ale mohlo by to být velmi chytrým tahem, jak se pokusit resetovat Star Wars na velkém plátně pro mladší generaci. „Toto je první nový film ze série Star Wars, na který jsou moje děti dost staré, aby ho mohly vidět v kině, takže se na něj moc těším,“ píší další lidé na sítích.

FILMY & SERIÁLY FILMY & SERIÁLY FILMY 2026
