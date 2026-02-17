Hlavní témata
dnes 17. února 2026 v 17:20
Čas čtení 0:31
Michal Drahný

VIDEO: Trailer na film s Baby Yodou a Pedro Pascalem je tu! Vrací se i legendární gangsteři

VIDEO: Trailer na film s Baby Yodou a Pedro Pascalem je tu! Vrací se i legendární gangsteři
Zdroj: Lucasfilm
Mezi filmy ze světa Star Wars to nebylo úplně ideální kvalitativně, ale ve světě seriálů se studiu Lucasfilm velice dařilo. Jedním tím vydařeným kouskem je právě seriál Mandalorian, jenž se nyní přesouvá na filmová plátna.

Právě celovečerní film The Mandalorian & Grogu, který dorazí už v létě, se nyní představil v prvním oficiálním traileru. Na scénu se vrací Pedro Pascal pod helmou (trailer naznačuje, že jeho obličej si užijeme podstatně více než v seriálu), a také Grogu, který byl dlouho přezdíván jako Baby Yoda.

Mandalorian Din Djarin létá zpět ve své lodi z prvních sérií, v traileru se ale mihne i pár dalších známých jako třeba Zeb ze seriálu Rebels. Hlavní zápornou postavou se pak stane klan Huttů. Uvidíš však i spoustu dalších narážek na předchozí díla ze světa Hvězdných válek. Přesvědč se sám:

Snímek nepůjde jenom na streamovací platformy, ale Lucasfilm ho představí i v kinech (dokonce vznikal speciálně ve spojení s technologií IMAX). Očekávání jsou velká a již 22. května se v kině dočkáš vyvrcholení!

