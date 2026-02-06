Trump zveřejnil video zobrazující Obamovy jako opice. „Neodpustitelné,“ reaguje český politik

Video zveřejněné na účtu amerického prezidenta Donalda Trumpa na sociální síti Truth Social obsahovalo rasistické zobrazení Baracka a Michelle Obamových jako opic.
Video se v úvodu zaměřuje na šíření několikrát vyvrácené lži, že volby z roku 2020 byly zfalšované. To samo o sobě by u Trumpa nebylo ještě nic nového, byť je to samozřejmě dávno za hranou a hluboko pod úrovní jakéhokoli státníka. Na konci se však na malou chvíli objeví právě obličeje manželů Obamových digitálně nasazené na těla opic. V podkresu navíc hraje píseň The Lion Sleeps Tonight kapely The Tokens.
Video bylo zveřejněno na účtu krátce před půlnocí východního času. Vzhledem k tomu, že většina videa se týká voleb a přístrojů na počítání hlasů, není zatím zcela jasné, zda Trump zhlédl celé video a byl si vědom obsahu sdíleného na konci. Server Newsweek kvůli záležitosti už kontaktoval Bílý dům, odpověď však zatím nedostal.
Fakt, že existuje možnost, že prezident materiál zveřejnil omylem, jeho chování samozřejmě neomlouvá. Tohle není Pepík z Horní Dolní, který může bez rozmyslu repostovat kdejakou zhůvěřilost. Donald Trump je prezidentem Spojených států amerických. A už tak rozdělené americké společnosti bohužel jenom víc ubližuje. I první část zveřejněného videa je totiž mimořádně problematická a nabourává důvěru v základní demokratické principy.
Příspěvek, který zřejmě pochází z webové stránky Patriot News Outlet, tvrdí, že úředníci z Michiganu měli mít v roce 2020 přístup k volebním tabulátorům, které naznačovaly možný zásah do voleb. Video se objevilo uprostřed Trumpových neustálých nepodložených tvrzení, že tyto prezidentské volby byly poznamenány volebními podvody a dalšími problémy, což znamená, že vítězství bývalého prezidenta Joea Bidena bylo falešné.
Naprosté dno
Video vyobrazující bývalého prezidenta USA a jeho ženu jako opice samozřejmě pobouřilo mnoho politiků. „Odporné chování prezidenta,“ napsal demokratický guvernér Kalifornie Gavin Newsom v příspěvku na X. „Každý republikán musí toto odsoudit. Hned.“
Účet na platformě X Republicans against Trump následně napsal: „Trump právě zveřejnil na Truth Social video, které obsahuje rasistický obrázek Baracka a Michelle Obamových jako opic. To už je opravdu dno.“
Video neuniklo ani pozornosti českých politiků. „Prosím, řekněte mi, že je to fake. Tohle není způsob, jak učinit Ameriku znovu velkou, ale jak Ameriku – a celou civilizaci – vrátit do dob, které jsme už zaplaťpánbůh dávno překonali,“ napsal na sociálních sítích. „Primitivní, ostudné, nepochopitelné, neodpustitelné.“