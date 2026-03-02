Hlavní témata
Tento článek je PR zpráva společnosti Business Institut EDU, a.s.
dnes 2. března 2026 v 12:30
Čas čtení 2:07
Sponzorovaný obsah

Kariérní restart na dosah: Business Institut otevírá březnový cyklus MBA studia v Praze

Kariérní restart na dosah: Business Institut otevírá březnový cyklus MBA studia v Praze
Zdroj: Pexels / Gustavo Fring
Zatímco první týdny nového roku bývají ve znamení plánování, březen je v byznysovém kalendáři měsícem, kdy se vize mění v akci.

Pro manažery, specialisty i ambiciózní podnikatele, kteří cítí, že jejich profesní růst narazil na pomyslný strop, přichází ideální příležitost k restartu. Business Institut, jedna z nejvýznamnějších manažerských škol v České republice, otevírá brány svých prestižních MBA programů v kombinované formě studia již během tohoto měsíce.

Vzhledem k blížícímu se termínu prvních lektorských setkání je nyní pro všechny zájemce o kariérní rozvoj nejvyšší čas na podání přihlášky. 

Proč zvolit právě březnový start?

Jarní cyklus studia je strategickou volbou. Umožňuje studentům využít energii nového roku k osvojení nových kompetencí, které mohou do konce roku proměnit v hmatatelné výsledky ve své praxi. Business Institut vnímá studium MBA jako investici s vysokou návratností, nikoliv jako pouhé hromadění teoretických titulů. Cílem institutu je poskytnout studentům takové nástroje, které jim umožní řešit aktuální výzvy v jejich organizacích efektivněji, sebevědoměji a s větším nadhledem.

Kombinovaná forma: To nejlepší z obou světů

Hlavním lákadlem březnového náboru je kombinovaná forma výuky, která probíhá v moderních prostorách v Praze. Tato forma studia je navržena tak, aby respektovala extrémní časové vytížení vrcholových i středních manažerů a přitom jim nabídla přidanou hodnotu, kterou čistě online studium postrádá – osobní networking.

Kombinované studium na Business Institutu se opírá o tři pilíře:

  • Lektorská setkání v Praze: Interaktivní bloky výuky, kde se teorie mění v diskusi nad reálnými případovými studiemi. Studenti mají možnost konfrontovat své názory či zkušenosti s předními odborníky z praxe.
  • Moderní e-learning: Mezi setkáními mají studenti k dispozici intuitivní studentskou sekci s veškerými materiály, videopřednáškami a přístupem k nejrozsáhlejší online knihovně odborné literatury.
  • Sdílení zkušeností: Právě v pražských učebnách vznikají nejcennější vazby. Setkávání s lidmi z různých oborů, ale s podobnými ambicemi, často vede k novým obchodním partnerstvím či kariérním příležitostem.
práce, kancelář, office
Zdroj: Pexels / Gustavo Fring

Motivace k úspěchu a praktický přínos

Business Institut si zakládá na tom, že studium u nich není akademickým drilem, ale profesním partnerstvím. Programy jsou koncipovány tak, aby studenty motivovaly k opuštění komfortní zóny. Často se mluví o tzv. „kariérním restartu“ – studium MBA pomáhá lidem, kteří se cítí vyhořelí nebo uvízlí v rutině, najít nový směr, osvojit si moderní manažerské trendy (např. v oblasti AI, strategického řízení či psychologie leadershipu) a získat odvahu k postupu na lukrativnější pozice.

 

Absolventi Business Institutu potvrzují, že největším přínosem byla schopnost aplikovat nové poznatky do praxe prakticky okamžitě. Postupové práce nejsou psány „do šuplíku“, ale jsou často zaměřeny na řešení konkrétních problémů, kterým student aktuálně ve své firmě čelí.

Široká paleta zaměření

Nabídka MBA programů Business Institutu pokrývá všechna klíčová odvětví moderního byznysu. Zájemci si mohou vybrat z desítek specializací, jako jsou:

  • Strategický management (pro budoucí i současné top manažery),
  • Lidské zdroje a personální management (pro HR lídry),
  • Projektové řízení (pro efektivní realizaci firemních vizí),
  • Marketing a PR (pro kreativní stratégy).

Podání přihlášky: Jednoduchý krok k velké změně

Vzhledem k tomu, že výuka kombinované formy v Praze startuje již v březnu, jsou kapacity v některých specializacích již téměř naplněny. Business Institut proto doporučuje neotálet. Proces podání přihlášky je administrován plně online a nezabere více než několik minut.

Vzdělání je jedinou komoditou, kterou ti nikdo nemůže vzít a která s časem neztrácí na hodnotě. Udělej z března 2026 milník, který definuje tvoji budoucí kariéru. Staň se součástí komunity profesionálů, kteří na sobě neustále pracují. Podej si online přihlášku už dnes.

