dnes 9. února 2026 v 7:32
Ondřej Jarůšek

Super Bowl ovládli Seattle Seahawks. Bad Bunny poslal lidem silný vzkaz, Trump jeho halftime show ostře kritizoval

Super Bowl ovládli Seattle Seahawks. Bad Bunny poslal lidem silný vzkaz, Trump jeho halftime show ostře kritizoval
Zdroj: Todd Rosenberg/Getty Images
V noci z neděle na pondělí Super Bowl se zraky milionů diváků a divaček po celém světě upnuly na Levi's Stadium v Santa Claře, která hostiloa Super Bowl LX.

Ve finále NFL se proti sobě utkaly týmy Seattle Seahawks a New England Patriots. Patrioti mířili za za svým sedmým triumfem, čímž se mohli stát nejúspěšnějším týmem ligové historie. To se jim však nepovedlo. Vyvrcholení ligy amerického fotbalu ovládli Seattle Seahawks, kteří porazili Patrioty 29:13 a získali jsou druhou Lombardi trofej, uvádí ESPN.

Seattle Seahawks slaví vítězství v Super Bowlu.
Seattle Seahawks slaví vítězství v Super Bowlu. Zdroj: Kevin Sabitus/Getty Images

„Láska je silnější než nenávist"

K Super Bowlu neodmyslitelně patří také halftime show, jejíž hlavní hvězdou byl tentokrát Bad Bunny. „Pokud jsem dnes tady, na Super Bowl 60, tak je to proto, že jsem nikdy nepřestal věřit v sám sebe. Vy byste také měli věřit sami v sebe. Jste víc, než si myslíte," uvedl řekl portorikánský rapper a zpěvák ve španělštině, svém rodném jazyce.

Stadion ozdobil taky nápis „jen láska je silnější než nenávist".

Kromě Bad Bunnyho vystoupili taky Ricky Martin, zpěvačka Lady Gaga či Green Day. 

Americký prezident Donald Trump si však halfshow příliš neužil. Bad Bunny v minulosti vystupoval proti Trumpovi a agentům ICE, a tak prezident dle očekávání kritikou nešetřil. „Halftime show na Super Bowlu byla naprosto strašná, jedna z nejhorších vůbec," uvedl. „Nikdo mu nerozumí ani slovo a jeho tanec je hnusný," dodal.

