Bezmála 20 let od vydání posledního společného filmu se vrací duo, kterému spolu jde točení filmů perfektně. Nejprve spolu natočili thriller Se7en, na přelomu tisíciletí legendární Fight Club a v roce 2008 Podivuhodný případ Benjamina Buttona.
Spolupráce Brada Pitta a Davida Finchera se nyní vrací ve formě snímku The Adventures of Cliff Booth, sequelu k úspěšnému filmu – Once Upon a Time in Hollywood (Tenkrát v Hollywoodu) od Quentina Tarantina.
Tarantino si stanovil limit maximálně 10 režírovaných filmů a Tenkrát v Hollywoodu byl jeho devátým. Na své velké finále se tak nepustil do pokračování, pouze napsal scénář a předal jej do jiných, obdobně způsobilých rukou.
Tyto režisérské ruce nepatří nikomu jinému než zmíněnému Davidu Fincherovi, který do pokračování vnáší svůj silný autorský rukopis. Od Tenkrát v Hollywoodu se ale oprošťují od postavy Ricka Daltona, kterého ztvárnil Leonardo DiCaprio, a děj bude podle Finchera „epizodou ze života postavy Cliffa Bootha“, ztvárněného Bradem Pittem.
Malý teaser, na co se těšit, najdeš tady:
Co může fanouška*fanynku filmu možná zklamat, je logo streamovací služby Netflix ke konci traileru. Netflix koupil scénář filmu od Tarantina a spojil ho s Fincherem. Zoufat ale nemusíme – podle informací Variety plánuje film uvést i ve vybraných kinech a odstartovat tím svou novou éru představování filmů.
Také to vypadá, že filmu dost věří – rozpočet tohoto filmu se vyšplhal na astronomických 200 milionů dolarů. To je dvakrát více než Once Upon a Time in Hollywood a dělá to z The Adventures of Cliff Booth nejdražší film jak Quentina Tarantina, tak Davida Finchera.