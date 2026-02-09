Letošní ročník Super Bowlu přinesl halftime show plnou kulturních odkazů, nečekanou svatbu přímo na pódiu, překvapivé celebrity v hledišti i ostré politické reakce.
V noci na dnešek se v Santa Claře odehrálo ikonické finále Národní fotbalové ligy. Super Bowl je dlouhodobě nejsledovanějším sportovní akcí v USA a zároveň jednou z největších televizních událostí na světě. Finále NFL však už dávno není jen o sportu – je to kulturní fenomén, kde se prolíná hudba, popkultura, politika a momenty, které okamžitě zaplaví sociální sítě.
Toto je 10 věcí, které na Super Bowlu 2026 nejvíce rezonovaly.
Seahawks berou Lombardi trofej
Ve finále se proti sobě postavili Seattle Seahawks a New England Patriots. Právě Seattle Seahawks vyhráli 29:13 a získali druhý titul v historii klubu.
Nečekaně rychlá hymna
Americkou hymnu zazpíval Charlie Puth rychleji, než se očekávalo. I tento moment se tak stal tématem sociálních sítí. Zazpíval hymnu za 1 minutu a 56 sekund, což je o něco rychlejší než průměr pro Super Bowl.
Bad Bunny ovládl hlaftime show
Nedávný vítěz Grammy doručil divákům a divačkám plnohodnotný hudební set ve španělštině, který doprovázely výrazné vizuály a silné odkazy. Stal se tak prvním umělcem, který téměř celou halftime show odzpíval ve španělštině. Zajímavostí je, že jeho outfit na pódiu pocházel ze Zary.
Halftime show s odkazem
Vystoupení nebylo jen hudební. Vizuály a symbolika odkazovaly na portorickou historii, identitu a každodenní život. Závěr s poselstvím o lásce silnější než nenávist mnozí vnímali jako výzvu k jednotě v době společenského napětí v USA. I bez přímých politických prohlášení vyvolala show výraznou diskusi.
Svatba přímo na pódiu
Jedním z nejvíce virálních momentů večera byla skutečná svatba během vystoupení. Pár si řekl své „ano“ přímo před kamerami uprostřed halftime show.
Couple got married in the middle of Bad Bunny's Super Bowl performance🤯💍 pic.twitter.com/IOl8y8egAX— RapTV (@Rap) February 9, 2026
Překvapení večera: Lady Gaga
Lady Gaga se objevila jako nečekaný host a zazpívala Die With a Smile, čímž dodala vystoupení emotivní moment.
Ricky Martin na pódiu
Společné vystoupení Rickyho Martina a Bad Bunnyho podtrhlo latinský charakter celé show a posílilo kulturní odkaz, který nesla.
Kim Kardashian a Lewis Hamilton v hledišti
Dvojice patřila mezi nejvíce fotografované osobnosti večera. Kamery je opakovaně zachytily spolu, což okamžitě rozproudilo spekulace o jejich společném veřejném debutu.
Cadillac využil sledovanost naplno
Cadillac během reklamního slotu představil nový monopost pro nadcházející sezónu Formule 1.
Donald Trump ostře kritizoval show
Donald Trump reagoval na poločasovou show Bad Bunnyho na své sociální síti, kde vystoupení označil za „jedno z nejhorších v historii Super Bowlu“. Kritizoval zejména fakt, že většina programu proběhla ve španělštině a tvrdil, že taková show „nereprezentuje velikost Ameriky“.