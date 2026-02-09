Hlavní témata
dnes 9. února 2026 v 10:03
Čas čtení 1:50
Hana Divišová/refresher.sk

Kulturní odkaz Bad Bunnyho, svatba na pódiu či rychlá hymna: 10 momentů ze Super Bowlu, které válcují sítě

Kulturní odkaz Bad Bunnyho, svatba na pódiu či rychlá hymna: 10 momentů ze Super Bowlu, které válcují sítě
Zdroj: Todd Rosenberg/Getty Images
Letošní ročník Super Bowlu přinesl halftime show plnou kulturních odkazů, nečekanou svatbu přímo na pódiu, překvapivé celebrity v hledišti i ostré politické reakce.

V noci na dnešek se v Santa Claře odehrálo ikonické finále Národní fotbalové ligy. Super Bowl je dlouhodobě nejsledovanějším sportovní akcí v USA a zároveň jednou z největších televizních událostí na světě. Finále NFL však už dávno není jen o sportu – je to kulturní fenomén, kde se prolíná hudba, popkultura, politika a momenty, které okamžitě zaplaví sociální sítě.

Toto je 10 věcí, které na Super Bowlu 2026 nejvíce rezonovaly.

Super Bowl ovládli Seattle Seahawks. Bad Bunny poslal lidem silný vzkaz, Trump jeho halftime show ostře kritizoval

Seahawks berou Lombardi trofej

Ve finále se proti sobě postavili Seattle Seahawks a New England Patriots. Právě Seattle Seahawks vyhráli 29:13 a získali druhý titul v historii klubu.

Seattle Seahawks slaví vítězství v Super Bowlu.
Seattle Seahawks slaví vítězství v Super Bowlu. Zdroj: Kevin Sabitus/Getty Images

Nečekaně rychlá hymna

Americkou hymnu zazpíval Charlie Puth rychleji, než se očekávalo. I tento moment se tak stal tématem sociálních sítí. Zazpíval hymnu za 1 minutu a 56 sekund, což je o něco rychlejší než průměr pro Super Bowl.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa NFL (@nfl)

Bad Bunny ovládl hlaftime show

Nedávný vítěz Grammy doručil divákům a divačkám plnohodnotný hudební set ve španělštině, který doprovázely výrazné vizuály a silné odkazy. Stal se tak prvním umělcem, který téměř celou halftime show odzpíval ve španělštině. Zajímavostí je, že jeho outfit na pódiu pocházel ze Zary.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa NFL (@nfl)

Halftime show s odkazem

Vystoupení nebylo jen hudební. Vizuály a symbolika odkazovaly na portorickou historii, identitu a každodenní život. Závěr s poselstvím o lásce silnější než nenávist mnozí vnímali jako výzvu k jednotě v době společenského napětí v USA. I bez přímých politických prohlášení vyvolala show výraznou diskusi.

Svatba přímo na pódiu

Jedním z nejvíce virálních momentů večera byla skutečná svatba během vystoupení. Pár si řekl své „ano“ přímo před kamerami uprostřed halftime show.

Překvapení večera: Lady Gaga

Lady Gaga se objevila jako nečekaný host a zazpívala Die With a Smile, čímž dodala vystoupení emotivní moment.

Lady Gaga při vystoupení na Super Bowlu.
Lady Gaga při vystoupení na Super Bowlu. Zdroj: Kathryn Riley/Getty Images

Ricky Martin na pódiu

Společné vystoupení Rickyho Martina a Bad Bunnyho podtrhlo latinský charakter celé show a posílilo kulturní odkaz, který nesla.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa NFL (@nfl)

Kim Kardashian a Lewis Hamilton v hledišti

Dvojice patřila mezi nejvíce fotografované osobnosti večera. Kamery je opakovaně zachytily spolu, což okamžitě rozproudilo spekulace o jejich společném veřejném debutu.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa REFRESHER Slovensko (@refreshersk)

Cadillac využil sledovanost naplno

Cadillac během reklamního slotu představil nový monopost pro nadcházející sezónu Formule 1.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Cadillac Formula 1 Team (@cadillacf1)

Donald Trump ostře kritizoval show

Donald Trump reagoval na poločasovou show Bad Bunnyho na své sociální síti, kde vystoupení označil za „jedno z nejhorších v historii Super Bowlu“. Kritizoval zejména fakt, že většina programu proběhla ve španělštině a tvrdil, že taková show „nereprezentuje velikost Ameriky“.

PŘEHLED: Fandi Sáblíkové i hokejistům. Kdy se tento týden na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
ZOH 2026: Česko slaví další medaili! Rychlobruslař Metoděj Jílek vybojoval stříbro na trati 5000 metrů
VIDEO: Hrozivý moment na olympiádě. Pro americkou lyžařku musel po děsivém pádu letět vrtulník
