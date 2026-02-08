Zpěvák, skladatel a zakládající člen americké rockové kapely 3 Doors Down Brad Arnold zemřel v sobotu 7. února. Léčil se s rakovinou.
O smrti Brada Arnolda informovala kapela v příspěvku na svém účtu na síti X. „S milovanou manželkou Jennifer a rodinou po boku zemřel pokojně, obklopen blízkými, ve spánku po svém statečném boji s rakovinou,“ stojí v příspěvku.
Zpěvákovi bylo pouhých 47 let. S nemocí se léčil od května 2025, kdy oznámil, že mu byla diagnostikována rakovina ledvin ve čtvrtém stádiu s metastázami na plících. Neztrácel však optimismus a víru, že se vyléčí.
Průlomový hit kapely Kryptonite Brad Arnold napsal v pouhých 15 letech během hodiny matematiky. Poté se „Bradovo psaní písní stalo kulturní oporou pro celou generaci a přineslo některé z nejtrvalejších hitů prvního desetiletí 21. století.“ Pomohl nově definovat mainstreamovou rockovou hudbu, propojil styl post-grunge s emocionálně přímočarým psaním písní a lyrickými tématy, která rezonovala s běžnými posluchači.
„Rodina je hluboce vděčná za projevenou lásku a podporu v této těžké době,“ uzavírá příspěvek.