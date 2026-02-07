Pavel Zacha nenastoupí do hokejového olympijského turnaje. Nedovolí mu to jeho zranění. Místo něj bude hrát Filip Chlapík.
Vedení národního týmu změnu oficiálně oznámilo v sobotu odpoledne. Jiří Šlégr uvedl, že ho manažer Boston Bruins, ve kterém Zacha působí jako útočník, neuvolní. Vzhledem k jeho zranění to nedovolil lékařský tým. Předloňský mistr světa Zacha se zranil 30. ledna v zápase proti Philadelphii a následně vynechal dvě utkání NHL.
Český hokej ale uvádí, že realizační tým s touto variantou počítal, a proto se na ni předem připravil. „Možné alternativy jsme začali připravovat hned potom, co Pavel na konci ledna nedohrál zápas,“ potvrdil hlavní trenér Radim Rulík. Již před čtvrtečním odletem na hry připustil, že situace není ideální.
„Měli jsme nominovaných šest centrů, Pavel, který mohl nastupovat uprostřed i na křídle, z toho vypadl, takže je jich teď pět. Rozhodli jsme se, že každý post budeme mít obsazený pěti hráči. Příchod Filipa Chlapíka znamená, že máme na obě strany pět křídel. Centry jsme tedy měli pojištěné už předtím, proto bereme Chlapíka jako křídlo.“
Chlapík s národním týmem absolvoval coby náhradník přípravný kemp před olympijskými hrami. Hokejový turnaj pro Čechy začne zápasem s Kanadou 12. února.