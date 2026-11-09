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Česká rodina udělala z ruiny bývalého kostela kouzelné místo k bydlení. Kaple sv. Markéty nabízí únik z každodenního shonu
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dnes 9. listopadu 2026 v 7:00
Čas čtení 2:50

Česká rodina udělala z ruiny bývalého kostela kouzelné místo k bydlení. Kaple sv. Markéty nabízí únik z každodenního shonu

Česká rodina udělala z ruiny bývalého kostela kouzelné místo k bydlení. Kaple sv. Markéty nabízí únik z každodenního shonu
Zdroj: Amazing Places / Kaple sv. Markéty / se svolením
Anna Sochorová
Anna Sochorová
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Kapli sv. Markéty najdeš ve Žďáru nad Sázavou. Historie místa sahá až do středověku, kdy byly prostory součástí cisterciáckého kláštera.

Velkou proměnou místo prošlo v 18. století. Za barokní přestavbou stál Václav Vejmluva a architekt Jan Spinetti de Angeli. Po požáru a následných úpravách se z původní podoby dochovala jen část, a to obvodové zdivo, které tvořilo vnitřní loď. Kolem ní se v minulosti klenuly ambity.

Do místa se zamilovali rodiče Jana Hendrycha, současného majitele. „Já jsem již druhá generace. Kapli původně z ruiny pozvedli moji rodiče již v devadesátých letech. Já již jen předávám celý koncept do nové hry a snažím se kapli převléci do moderního kabátu s citem k původnímu řemeslu starých mistrů,“ popisuje Hendrych.

sv. Markéta
Zdroj: Amazing Places / Kaple sv. Markéty / se svolením

Místo nyní nabízí lidem k pobytu na platformě Amazing Places. A pro koho je kaple nejlepší? „Pro každého, kdo hledá únik od každodennosti a chce strávit pár dnů obklopen zajímavou historií, ale také velmi pohodlnou současností. Pro kohokoli, kdo hledá místo s geniem loci,“ říká.

Když propojíš historii s moderními prvky

Najdeš tu krásně zrekonstruované pokoje, kterým dominují atypické klenby. Místo pracuje s původními architektonickými prvky. Majitelé zvolili světlé, čisté až puristicky jednobarevné interiéry, a to právě kvůli tomu, aby dali prostor původnímu konceptu. „Inspirací nám tak byl opat Václav Vejmluva a architekt Jan Spinetti, kteří kapli vybudovali v její barokní podobě,“ uvádí.

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Právě zachování původních prvků a jejich propojení s moderním interiérem představovalo velkou výzvu. Hlavním bodem bylo ale to, aby se hosté v místě cítili maximálně komfortně.

Celou kapli jsme tak zasadili do velmi rozbujelé zeleně, abychom vytvořili kontrast k její pravidelné architektuře.

„Paradoxně jsme si ale nejvíc užili to samé. Potřebu maximálně využít prostor a jednotlivé prvky. Tak vznikly například naše postele vestavěné do bývalého schodiště nebo gramofony pod starobylou monumentální okenní klenbou,“ dodává.

sv. Markéta sv. Markéta sv. Markéta sv. Markéta
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Srdcem kaple je její udržovaná zahrada, která ti nabídne oázu klidu, kde se budeš moct na chvíli zastavit a jenom existovat. O zahradu se stará převážně matka majitele. „Díky její schopnosti zakládat zahradu tak, aby vyžadovala minimální údržbu, je to jenom několik stovek hodin ročně. Celou kapli jsme tak zasadili do velmi rozbujelé zeleně, abychom vytvořili kontrast k její pravidelné architektuře,“ říká.

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Jeho matka do místa přispívá i svým uměleckým nadáním. V kapli najdeš nejrůznější keramické kousky. „Keramika z naší malé dílny je dárkem, který si naši hosté často odvážejí,“ uvádí. Takže pokud máš rád suvenýry, které mají duši, rozhodně se tu porozhlédni.

sv. Markéta
Zdroj: Amazing Places / Kaple sv. Markéty / se svolením

Lokální potraviny a výhled na zámek

Za zmínku určitě stojí i snídaně, během kterých si můžeš užít kvalitní kávu. Na mlýnku najdeš každý den něco jiného. O víkendu a během sezony jsou snídaně formou bufetu a přes týden à la carte. Vyzkoušíš tu produkty z místních řeznictví a pekařství. Můžeš tak svůj den začít pancettou z jejich vlastní sušárny nebo párky od zdejšího uzenáře.

Lehké večeře se podávají během sezony. Mezi jejich speciality patří Tarte Flambée, což je speciální alsaská pizza, která je vhodná zejména k vínu.

Ona taková vana v okně za zvuků oblíbené desky z gramofonu dokáže udělat na chvíli svět snesitelnějším místem pro život.

Ubytovat se můžeš třeba v apartmá s výhledem do klidné zahrady a na majestátní zámek. Vyrážíš na romantický pobyt? Vyzkoušej jeden z pokojů s prostornou vanou pro dva a gramofonem. V prvním patře bývalé kaple najdeš dvě studia. Jde také o oblíbence majitele.

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„Můj nejoblíbenější je pokoj číslo 2 v Ambitu, zde mám nejlepší část své sbírky desek. Ona taková vana v okně za zvuků oblíbené desky z gramofonu dokáže udělat na chvíli svět snesitelnějším místem pro život,“ vysvětluje.

sv. Markéta
Zdroj: Amazing Places / Kaple sv. Markéty / se svolením

Ve druhém patře jsou dva útulné podkrovní pokoje. Jde také o prostory, které ti nabídnou neopakovatelnou historickou atmosféru. Když se podíváš z okna, uvidíš Bránský rybník.

V ubytování nechybí ani privátní sauna. Naprosto ideální během chladného a sychravého podzimního počasí.

Poznávání a piknik při západu slunce

Pokud chceš poznávat okolí, nemusíš chodit daleko. Kaple je totiž součástí areálu Zámku Žďár. Vyzkoušej třeba místní Muzeum nové generace, kde skrze multimediální expozici zjistíš víc o místní historii. Kousek od kaple také stojí poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Stavba zapsaná na seznamu UNESCO rozhodně stojí za prohlídku.

sv. Markéta sv. Markéta sv. Markéta sv. Markéta
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Pokud si chceš objevování Zelené hory o něco zpříjemnit, objednej si piknikový kufřík, který v kapli nabízejí. Obsahuje všechno, co potřebuješ pro kvalitní pohodlný piknik. Nechybí samozřejmě ani láhev alsaského vína, pečivo, sýr a sušená šunka. Chceš malý tip? Zůstaň do západu slunce a pozoruj, jak se okolní krajina mění.

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Zdroj: amazingplaces.cz, kaple.cz
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