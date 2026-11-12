Ve středu 11. listopadu v Brně vyvrcholilo finále druhé série Tipsport Cage Game, které přineslo dramatické chvíle. Jindřich Janečka bojoval o život, po pohotové práci mediků na místě jej odvezla záchranka, v tu chvíli již byl při vědomí a komunikoval.
„Jindra to zvládl, největší vítěz této show je on a záchranáři, kteří se postarali o to, že bude v pořádku. Právě kvůli tomu máme vždy na turnaji OKTAGONu dvě sanitky i skvělý záchranářský tým. Jsme rádi, že se nestalo to nejhorší,“ uvedl bezprostředně po turnaji spoluzakladatel organizace Pavol Neruda.
Pomoc mediků přišla okamžitě
Dvaadvacetiletý Jindřich Janečka se v posledním zápase večera utkal s Tomášem Skalickým. Zápas dospěl až do posledního kola, ve kterém Janečka inkasoval několik úderů, po kterých skončil na zemi. Podle slov šéfa mediků Norberta bojovník padl do náhlé zástavy oběhu.
„Měli jsme tady před chviličkou nepříjemnou krizovou situaci. Jeden z bojovníků, konkrétně Jindra, padl do náhlé zástavy oběhu. Po chvíli kardiopulmonální resuscitace jsme podali výboj, byl mu podán kyslík a poté se dostal zpátky do života,“ uvedl šéf mediků s tím, že poté si bojovníka převzala brněnská záchranná služba. V té době už byl plně při vědomí.
„Jindra byl už v kleci plně při vědomí, komunikoval s náma a teď už se musí řešit jen příčina toho, proč k tomu došlo. S největší pravděpodobností to mohla být arytmie po úderu do hrudníku, který předtím dostal, ale nebudeme spekulovat, nechme to na vyšetření. V tuhle chvíli je dobrá zpráva, že prognóza je velice dobrá,“ dodal Norbert.
Brzké zotavení popřál bojovníkovi i Karlos Vémola, který byl součástí celého projektu jako komentátor společně s Attilou Véghem. „Já mu tímto přeju hodně sil, ať je co nejdřív zpátky. A zároveň bych chtěl poděkovat celýmu týmu mediků, protože jejich práce během večera byla neuvěřitelná, pohotová, a to, jak se o Jindru postarali, bylo naprosto skvělý. Jindro, hodně sil, držíme ti palce, ať jsi co nejdřív fit a zase zpátky,“ uvedl Vémola na Instagramu.
„Vyhrálo hlavně zdraví“
Mladí bojovníci rozdělení do dvou týmů v projektu Tipsport Cage Game bojují o profesionální smlouvu s OKTAGONem. V čele týmů druhé série stáli influenceři Jovinečko a Pruyem.
„Vzhledem k tomu, co se stalo, nebudeme nic vyhlašovat. Vyhlásíme si to příští týden v sobotu (na turnaji Oktagon 98) v Třinci. Hlavně že to dobře dopadlo a ještě dopadne. Děkujeme, že jste přišli, byli jste skvělí, fantastická zábava. Vyhrál tým Jovinečka (kapitán jednoho z týmů), ale hlavně vyhrálo zdraví. Děkujeme moc,“ sdělil do mikrofonu promotér Ondřej Novotný.