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„Prognóza je velice dobrá.“ Zápasník ve finále Cage Game 2 bojoval o život, šéf mediků přinesl dobré zprávy
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dnes 12. listopadu 2026 v 8:33
Čas čtení 1:30

„Prognóza je velice dobrá.“ Zápasník ve finále Cage Game 2 bojoval o život, šéf mediků přinesl dobré zprávy

Ondřej Jarůšek
Ondřej Jarůšek
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Ve středu 11. listopadu v Brně vyvrcholilo finále druhé série Tipsport Cage Game, které přineslo dramatické chvíle. Jindřich Janečka bojoval o život, po pohotové práci mediků na místě jej odvezla záchranka, v tu chvíli již byl při vědomí a komunikoval.

„Jindra to zvládl, největší vítěz této show je on a záchranáři, kteří se postarali o to, že bude v pořádku. Právě kvůli tomu máme vždy na turnaji OKTAGONu dvě sanitky i skvělý záchranářský tým. Jsme rádi, že se nestalo to nejhorší,“ uvedl bezprostředně po turnaji spoluzakladatel organizace Pavol Neruda.

Jindřich Janečka (vlevo).
Jindřich Janečka (vlevo). Zdroj: OKTAGON

Pomoc mediků přišla okamžitě

Dvaadvacetiletý Jindřich Janečka se v posledním zápase večera utkal s Tomášem Skalickým. Zápas dospěl až do posledního kola, ve kterém Janečka inkasoval několik úderů, po kterých skončil na zemi. Podle slov šéfa mediků Norberta bojovník padl do náhlé zástavy oběhu.

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„Měli jsme tady před chviličkou nepříjemnou krizovou situaci. Jeden z bojovníků, konkrétně Jindra, padl do náhlé zástavy oběhu. Po chvíli kardiopulmonální resuscitace jsme podali výboj, byl mu podán kyslík a poté se dostal zpátky do života,“ uvedl šéf mediků s tím, že poté si bojovníka převzala brněnská záchranná služba. V té době už byl plně při vědomí.

 
 
 
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Příspěvek sdílený OKTAGON (@oktagonmma)

„Jindra byl už v kleci plně při vědomí, komunikoval s náma a teď už se musí řešit jen příčina toho, proč k tomu došlo. S největší pravděpodobností to mohla být arytmie po úderu do hrudníku, který předtím dostal, ale nebudeme spekulovat, nechme to na vyšetření. V tuhle chvíli je dobrá zpráva, že prognóza je velice dobrá,“ dodal Norbert. 

Brzké zotavení popřál bojovníkovi i Karlos Vémola, který byl součástí celého projektu jako komentátor společně s Attilou Véghem. „Já mu tímto přeju hodně sil, ať je co nejdřív zpátky. A zároveň bych chtěl poděkovat celýmu týmu mediků, protože jejich práce během večera byla neuvěřitelná, pohotová, a to, jak se o Jindru postarali, bylo naprosto skvělý. Jindro, hodně sil, držíme ti palce, ať jsi co nejdřív fit a zase zpátky,“ uvedl Vémola na Instagramu.

„Vyhrálo hlavně zdraví“

Mladí bojovníci rozdělení do dvou týmů v projektu Tipsport Cage Game bojují o profesionální smlouvu s OKTAGONem. V čele týmů druhé série stáli influenceři Jovinečko a Pruyem.

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„Vzhledem k tomu, co se stalo, nebudeme nic vyhlašovat. Vyhlásíme si to příští týden v sobotu (na turnaji Oktagon 98) v Třinci. Hlavně že to dobře dopadlo a ještě dopadne. Děkujeme, že jste přišli, byli jste skvělí, fantastická zábava. Vyhrál tým Jovinečka (kapitán jednoho z týmů), ale hlavně vyhrálo zdraví. Děkujeme moc,“ sdělil do mikrofonu promotér Ondřej Novotný.

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