OKTAGON v sobotu 21. listopadu zamíří do Třince, nabitý turnaj láká na mladé hvězdy i titulový zápas. Vyzpovídali jsme také Jindřicha Byrtuse a Michalu Hlaváčikovou, kteří se na akci představí.
Legenda česko-slovenské scény Ivan Buchinger stojí před svou možná poslední titulovou šancí. Pod střechou Werk Areny vyzve o titul šampiona lehké váhy Mateusze Legierskiho, který patří k nejnebezpečnějším bojovníkům celé organizace.
Český šampion v boji bez rukavic
Kromě ústřední dvojice uvidíme ale i mladé bojovníky a bojovnice, kteří jsou na vzestupu a rostou s každým zápasem. Mezi taháky večera patří i zatím neporažený Jindřich Byrtus, který se ve Stand & Bang zápase utká s Martinem Prázdným.
Byrtus se stal teprve druhým Čechem (po Josefu Hálovi), který získal titul v BKFC, největší organizaci v zápasech bez rukavic. Pro Refresher říká, že zisk šampionského pásu v BKFC pro něj znamená, že ve sportu a v životě opravdu něco dokázal. Život se mu ale nijak zásadně nezměnil. „Až vyhraju titul v OKTAGONu, tak to mi teprve změní život,“ říká.
Pod křídly OKTAGONu jej v sobotu uvidíme bojovat vůbec poprvé. „Na svou premiéru se těším hodně. Budu zápasit v nejlepší organizaci u nás a v Evropě. Zápasit v oktagonu je pro mě určitě lepší. V BKFC jsem vyhrál titul a moc lidí o tom neví. Očekávám velmi těžký zápas, Martin je výborný boxer,“ hodnotí soupeře.
„Chci, ať mě tady zná co nejvíce lidí“
Teď si bude muset navléknout rukavice, jak ale sám říká, na bojích holými pěstmi si zamiloval to, že je to disciplína „pro tvrďáky“ a ne každý takovouto výzvu přijme. A co je podle něj největší mýtus, který se s boji bez rukavic pojí? „Asi ten, že si tam hned polámeš ruce. Když umíš dávat údery, tak se to nemůže stát,“ říká.
Právě Josef Hála se na konci roku ve Stand & Bang utká o titul s Vladem Lengálem. Zde Byrtus vidí jako jasného vítěze „Hálise“, jak ale dodává, vzájemný zápas s ním nemá v plánu. „Je tady nejlepší, a proto s ním chci trénovat, a ne zápasit,“ vysvětluje.
V budoucnu bychom pak měli Byrtuse vídat jak v OKTAGONu, tak i v BKFC. Jak sám říká, působení v obou organizacích by chtěl kombinovat. „V BKFC se chci dostat na světové turnaje. Ale OKTAGON je pro mě asi priorita skrze sledovanost tady u nás. Chci, ať mě tady zná co nejvíce lidí,“ říká. A možná to nebude jen ve Stand & Bang. „Nebránil bych se tomu, si to někdy v budoucnu ťuknout v MMA,“ uzavírá.
Do boje jde i mladá Češka
Celý turnaj otevře v rámci Free Prelims zápas Michaely Hlaváčikové s polskou bojovnicí Martou Sós. „Soupeřka je komplexní bojovnice a věřím, že bude chtít využít možnost jít na zem. Výzva to pro mě je, ale stejně jako každý zápas předtím. Vždy tomu dávám 110 procent,“ popsala česká bojovnice pro Refresher.
Hlaváčiková posbírala spoustu úspěchů v thajském boxu, fanoušky a fanynky si získala svým tvrdým stylem boje. Je navíc poslední bojovnicí, která porazila Lucii Szabovou (ta se tehdy vrátila po porodu). O nejcennější výhře má ale Hlaváčiková jasno. „Nejvíc si cením zápasu s polskou bojovnicí Filec, která měla zápas s mojí kamarádkou a vysmívala se jí. Tak jsem ji pomstila,“ říká.
S bojovými sporty začala na střední policejní škole. Nejdřív bylo judo, později thajský box a dnes trénuje hlavně MMA. „Dřív to byl pro mě ventil mých emocí a teď je to něco, u čeho hlavu úplně vypnu a dostávám se do stavu flow. U ničeho jiného se mi tohle neděje,“ říká o svém vztahu k bojovým sportům.
Dostala se do kruhu hubnutí a přejídání
Prošla si ale i těžkým obdobím. Na sociálních sítích v minulosti promluvila o tom, jak se dostala do kruhu hubnutí a přejídání. „Přivedlo mě do tohoto stavu neustálé hubnutí do váhy a neznalost, jak to dělat zdravěji. Pomohla mi Viktorie (Bulínová) Vyhnánková alias Kiwican, která dělá osvětu ohledně hubnutí a celkově stravování jako sportovec. Přijde mi, že k sobě přistupuji s větší laskavostí, a i když přiberu po zápase a nejsem ve formě, tak se za to netrestám tím, že si třeba odepírám jídlo,“ říká otevřeně.
A jakou radu by měla pro mladší dívky, které si procházejí tím, čím dříve ona sama? „Zápasit ve váze, kterou aktuálně mají. Nesmyslně hubnout na amatérské zápasy je za mě blbost. Jsou to zkušenosti, které není potřeba zatěžovat hubnutím do zápasu,“ radí.
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