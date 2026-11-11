Reacher se dočká velké konkurence. V lednu dorazí stylový krimi epos s hvězdným obsazením

Charlie Hunnam, Adria Arjona nebo Emilia Clarke. Na Amazon Prime Video se řítí jeden z nejočekávanějších seriálů příštího roku.
Kultovní komiksová série Criminal z pera Eda Brubakera a kreslíře Seana Phillipse míří na obrazovky jako nekompromisní noirová kriminálka. Velkým příslibem pro fanoušky a fanynky předlohy je fakt, že na adaptaci dohlíží přímo sám Brubaker v roli co-showrunnera, což zaručuje věrnost syrovému a morálně nejednoznačnému duchu originálu. Příběh proplete osudy několika generací kriminálníků, kde se rodinné dědictví neměří majetkem, ale hříchy minulosti a nevyhnutelnými následky.
Hlavní tváří chystané série je Charlie Hunnam, který ztvárňuje Lea – geniálního lupiče s velmi pevnými zásadami. Leo se vymyká běžným zlodějům tím, že zásadně nenosí střelnou zbraň, místo toho totiž spoléhá na přesně promyšlenou strategii bez zbytečného násilí. Jak už to tak ale chodí, osud si pro něj připravil jiné plány.
Čerstvě vypuštěný první teaser každopádně slibuje hutnou atmosféru, drsnou akci i jasnou inspiraci v komiksové stylizaci, které se seriál naštěstí nebude chtít vyhýbat. Seriál pak bude rozdělen na dvě části. Criminal: Coward dorazí 13. ledna příštího roku. Na druhou část Criminal: Lawless se pak můžeš těšit od 27. ledna.