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Žebříček českých filmů v roce 2026 ovládla pohádka. Princeznu si zahrála neznámá herečka
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dnes 6. listopadu 2026 v 11:30
Čas čtení 1:32
Ella Petrová

Žebříček českých filmů v roce 2026 ovládla pohádka. Princeznu si zahrála neznámá herečka

Žebříček českých filmů v roce 2026 ovládla pohádka. Princeznu si zahrála neznámá herečka
Zdroj: Jakub Špůr / Continental Film
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Na serveru Kinobox to nandala letošním českým snímkům pohádka Princezna stokrát jinak, která měla premiéru již v lednu. Čím si získala diváctvo?

Princezna stokrát jinak vévodí Kinoboxu s hodnocením 76 procent, přičemž film měl premiéru už začátkem roku a v červnu se přesunul na streamovací platformu Oneplay. Druhé místo pak obsadila Svěrákova komedie Pět švestek a za ní se umístil snímek Poberta z prostředí covidové pandemie.

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Příběh pohádky vypráví o Stelle v podání Emy Klangové Businské, která se denně probouzí v jiné podobě. Do jejích osmnáctin zbývá týden, a když se nepodaří ji z této podivné choroby vyléčit, zůstanou jí neustálé proměny po celý život.

Král s královnou a mudrci zkoušejí všechny možné léky i metody – další nadějí je prý svatba. Do rytířského turnaje se připlete sympatický mladík Johan ztvárněný Filipem Březinou, který získá ruku princezny, ale přivolá tím na sebe hněv obávaného císaře Ukruta, který chtěl princeznu pro sebe. Johan se mezitím vydává na kraj světa, aby pro Stellu našel lék. Jak to celé dopadne a co ve finále Stellinu chorobu vyléčí? To zjistíš, až si pohádku pustíš.

Dalších rolí se ujali Martin Stránský, Ján Koleník, Patricie Solaříková, Tomáš Weber, Martin Myšička nebo Martina Preissová. Pohádku zrežíroval Miloslav Šmídmajer, který natočil například oblíbené Peklo s princeznou nebo komedii Probudím se včera.

Proč baví diváctvo?

Pohádka si získala diváky a divačky díky neotřelému námětu, humoru, krásným exteriérovým kulisám, chemii mezi hlavními postavami nebo akčním scénám. „Za mě je to prostě moderní český kousek, který má nápad i kvalitu. To se totiž o pohádkách v této dekádě rozhodně říci nedá,“ napsal jeden z uživatelů Kinoboxu. „Tohle je komediální pohádka, a proto mi vůbec nevadí ta civilnost. Je to zábavný příběh, kde o překvapení není nouze a kde herci hrají uvolněně, přesto profesionálně,“ uvedla další divačka.

princezna stokrát jinak princezna stokrát jinak princezna stokrát jinak princezna stokrát jinak
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„Nečekaně dobrá pohádka z českých luhů a hájů. I když stopáž je pomalu 120 minut, tak pohádka příjemně utíká. Oceňuji i dobré herecké výkony a konečně česká pohádka po dlouhé době, na kterou se dá dívat,“ připojil se jiný. „Moc hezká pohádka, které by slušel štědrý večer na ČT,“ zhodnotila další divačka a upomenula na štědrovečerní pohádky, které se poslední roky tolik nedaří.

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Za negativum pak diváctvo často považovalo, že je pohádka až moc dlouhá anebo že by se z nápaditého námětu dalo vytřískat trochu víc. „Dobrá tak na nedělní odpoledne, než abychom si ji museli pamatovat a léta na ní vzpomínat,“ shrnul svůj zážitek jeden z diváků. Tak schválně, co na ni řekneš ty.

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Zdroj: kinobox.cz
Náhledový obrázek: Jakub Špůr / Continental Film
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