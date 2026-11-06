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Hit Tak měls mě vůbec rád slaví 20 let
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dnes 6. listopadu 2026 v 8:30
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Hit Tak měls mě vůbec rád slaví 20 let

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Ewa Farna hudba Zdroj: EWA FARNA / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Ewa Farna hudba Zdroj: EWA FARNA / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Ewa Farna hudba Zdroj: EWA FARNA / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Ewa Farna hudba Zdroj: EWA FARNA / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Ewa Farna hudba Zdroj: EWA FARNA / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Ewa Farna hudba Zdroj: EWA FARNA / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Ewa Farna hudba Zdroj: EWA FARNA / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Ewa Farna hudba Zdroj: EWA FARNA / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Ewa Farna hudba Zdroj: EWA FARNA / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
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Dnes je to 20 let od vydání Tak měls mě vůbec rád od Ewy Farné ❤️‍🩹🥳

Hit, který si zamilovaly celé generace nejen v Česku, vyšel 6. listopadu 2006 a my jej doteď milujeme!

I sama umělkyně od jeho vydání ušla dlouhou cestu, jen letos za sebou má tři vyprodané koncerty v Edenu, nové album a momentálně je porotkyní v SuperStar.

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Náhledový obrázek: Ewa Farna / propagační materiál
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