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Dáša ze Zrádců podle Tuňáka nesmí vyhrát. Za co ji zkritizoval?
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dnes 10. listopadu 2026 v 17:00
Čas čtení 0:36
Ella Petrová

Dáša ze Zrádců podle Tuňáka nesmí vyhrát. Za co ji zkritizoval?

Dáša ze Zrádců podle Tuňáka nesmí vyhrát. Za co ji zkritizoval?
Zdroj: TV Prima / propagační materiál
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„Nejsem schopen přenést se přes to kousání,“ prozradil účastník první série úspěšné reality show na konto letošní zrádkyně Dáši, která na sebe hned v první epizodě upozornila, když kvůli tomu, aby se zachránila, začala pokousávat ostatní.

Zrádci ovládli podzim stejně jako předešlé roky a hra postupně velmi nabírá na obrátkách. K dění se vyjádřil i bývalý účastník pořadu Jan Tuna alias Tuňák. „Třetí série je hodně akční a drsná. Podle mě tam pevnou rukou vládne Dáša, což je pro mě po tom začátku hodně velká síla. Já se ale nejsem schopen přenést přes to kousání,“ prozradil pro Super.cz

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Její vítězství si nepřeje, jelikož se mu nelíbí, jak se zachovala hned v prvním díle. „Říkám si, že když je člověk kvůli televizní soutěži schopen fyzicky ublížit jiným lidem, tak to není úplně můj šálek čaje. Doufám, že se najdou věrní, kteří tuto zubatou jízdu ukončí a že nevyhraje zubatá,“ řekl bez skrupulí.

Zároveň má Tuňák pocit, že show je o dost agresivnější než například jeho první série. Je prý tedy rád, že se zúčastnil ještě té víc soft verze. Sám tehdy jako věrný prohrál a přelstila ho zrádkyně Nicole.

zrádci
Zdroj: TV Prima / propagační materiál
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