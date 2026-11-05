Apple si se skládacím telefonem dal na čas, po řadě let ale konečně dorovnává konkurenci. iPhone Duo je naleštěný, drahý a spoustu věcí dělá jinak, než jsme zvyklí. Po dvou týdnech používání víme, co se mu povedlo, co ne a komu dává smysl.
Ještě před pár lety bylo mezi fanoušky Applu skoro povinné si ze skládacích telefonů dělat legraci. Viditelný přehyb uprostřed displeje, panty, které vypovídají službu, cena jako ojeté auto. Samsung mezitím vydal osm generací Foldu, přidal se Google, Motorola i čínské značky a skládačky se z technologické kuriozity pomalu staly normální, i když pořád drahou kategorií.
Nyní jsme se konečně dočkali. iPhone Duo je první skládací telefon v historii značky a firma o něm mluví jako o největší proměně iPhonu od toho úplně prvního. Apple to dělá jako obvykle. Nepřichází první, přichází pozdě a s tím, že se poučil z chyb ostatních. Stejně to bylo s chytrými hodinkami nebo bezdrátovými sluchátky. Jestli to vyšlo i tentokrát, jsme zkoušeli dva týdny běžného používání. A rovnou si řekněme i tu nepříjemnou část: základní verze stojí v Česku 54 990 korun, ta nejvyšší 90 990 korun. Peněženka zapláče. Otázkou je, zda oprávněně.
Design: oblíbený pas i menší tablet
Zavřený iPhone Duo vypadá a sedí v ruce jako cestovní pas. Měří 117,8 × 84,1 mm, je tedy výrazně kratší a jen o kousek širší než klasický iPhone. Levá strana je rovná, pravá má zaoblené rohy a celé to v prvních chvílích působí trochu neobvykle. Po rozložení se z něj stane 7,6palcový displej, který velikostí míří spíš k iPadu mini.
Rám je z grade 5 titanu, kryt pantu je matný a pant drží telefon skoro v jakémkoli úhlu. Při zavírání ho magnety přitáhnou k sobě s jemným cvaknutím, které se nám po pár dnech zalíbilo víc, než bychom čekali. Celkově se Applu povedlo to, v čem je tradičně silný: Duo působí jako šperk. Nic nevrže, nic se neviklá a v ruce vzbuzuje pocit, že za ty peníze dostáváš opravdu precizně zpracovaný kus hardwaru. Telefon má i certifikaci IP68 proti prachu a vodě, což u skládaček není samozřejmost. Určitě jsi postřehl*a i „crack gate“ s praskajícími displeji, který straší majitele poslední týden, během našeho používání jsme však žádné problémy nezaznamenali.
Pak je tu ale hmotnost. Duo váží 254 gramů, o pět víc než iPhone 18 Pro Max. Takový Fold 8 má 201 gramů a těch 53 gramů rozdílu poznáš hned, jakmile oba telefony vezmeš do ruky. Při krátkém používání to tolik nevadí, při delším čtení nebo scrollování v jedné ruce to ale příjemné není a zápěstí si to po chvíli řekne. Rozložený má Duo naopak jen 5,2 mm a je tak nejtenčím iPhonem vůbec, tenčím i než loňský iPhone Air. Ten mimochodem doteď patří z hlediska designu mezi mé oblíbence a jsem rád, že se Duo silně inspirovalo.
Na výběr jsou dvě barvy: nebesky bílá a soumračně modrá, která podle světla přechází mezi tmavě modrou a černou.
Displeje: něco za něco
Displeje a především jejich propojení si zaslouží zvláštní pochvalu. Vnější displej má 5,4 palce a vnitřní 7,6 palce. Oba mají stejný poměr stran 1,4:1, takže když telefon rozložíš, obsah se jen plynule zvětší a nic se nepřeskupuje. Právě na naprosto plynulé přechody mezi oběma displeji bez jediného zadrhnutí ani nutnosti cokoliv pozastavovat je neuvěřitelně lehké si zvyknout a těžké dát ruce pryč. Oba jsou také 120 Hz, oba umí Always-On a venku dosáhnou jasu až 3000 nitů, takže papírově je tu kompletka.
Hlavní zvláštností vnitřního displeje je matná nano textura, kterou jsme zatím znali jen z iPadu Pro nebo MacBooku Pro. Většinou funguje skvěle. Blokuje odlesky, takže se dá číst i venku na slunci, a je příjemná na dotek, trochu jako papír. Hlavně díky ní je ale přehyb uprostřed skoro neviditelný. Úplně zmizet nikdy nemůže, ale při běžném pohledu zpříma ho většinou neuvidíš.
Daň za to je jasná. Displej může působit trochu nevýrazně a sytost barev je rozhodně nižší než u klasických lesklých OLED panelů. Nejvíc to poznáš ve chvíli, kdy telefon zavřeš a přejdeš na vnější displej, který je lesklý a barvy na něm hned vypadají živěji. U filmů a her ti budou chybět ty úplně černé tmavé scény. Klasické něco za něco a záleží, co je pro tebe důležitější.
Technické specifikace
|Konstrukce
|Titanový rám (Grade 5), Ceramic Shield 2 na vnějším displeji, Ceramic Shield na zádech, IP68.
|Displej
|Vnější 5,4" a vnitřní skládací 7,6" OLED, poměr stran 1,4:1, ProMotion 120 Hz, jas až 3000 nitů, Always-On, vnitřní s nano texturou
|Čipset
|Apple A20 Pro (2 nm), parní komora, modem C2, čip N1 (Wi-Fi 7, Bluetooth 6)
|Úložiště
|256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB
|Fotoaparát (přední)
|12 Mpx Center Stage na vnějším displeji, 4 Mpx pod vnitřním displejem, Touch ID v bočním tlačítku
|Fotoaparát (zadní)
|48 Mpx (hlavní, ƒ/1.6, 2× zoom výřezem ze senzoru) + 48 Mpx (ultraširoký), video 4K 120 fps v Dolby Vision
|Výdrž
|Až 44 h videa na vnějším displeji, až 31 h na vnitřním, až 24 h běžného používání
|Hmotnost
|254 g
|Nabíjení
|50 procent za cca 20 min kabelem (adaptér 60 W a víc), MagSafe až 25 W
|Cena
|54 990 korun (256 GB), 60 990 korun (512 GB), 72 990 korun (1 TB), 90 990 korun (2 TB)
Pod vnitřním displejem je schovaná kamera pro FaceTime. Apple se ji snažil zamaskovat úpravou pixelů kolem ní a většinu času o ní nevíš. Čas od času ji ale při určitém obsahu nebo úhlu zahlédneš. Ruší to méně, než to zní, člověk ji nějak vytěsní.
Software: všechno se přestěhovalo doprava
Duo neběží na iPadOS, ale na upraveném iOS 27. Největší změnou je, že se navigace přesunula ze spodní hrany na pravý bok. Dock je vpravo, lišty v aplikacích jsou vpravo a i ukazatel baterie, signálu a Wi-Fi se změnil v malé kolečko v pravém horním rohu. Na vnějším displeji to dává smysl, protože tam máš ovládání pod palcem a víc místa na obsah.
Chce to ale zvyk. Spousta ovládacích prvků je jinde, než jsi roky zvyklý, a člověk se musí trochu přeučit, což je u iPhonu docela nezvyk. Boční lišta navíc mění vzhled všech aplikací, ať už jsou pro Duo optimalizované, nebo ne. Telefon tak na první pohled působí jako iPhone, ale prsty se pořád natahují tam, kde nic není. Leváci mají smůlu: lištu ani dock zatím nejde přesunout na levou stranu. První dny s Duem jsou dost podobné dnům, kdy jsme poprvé vzali do ruky iPhone. Nostalgie.
Kde naopak Apple trefil, je multitasking. Gesta pro rozdělení obrazovky patří k nejlepším na trhu. Stačí v přepínači aplikací chytit aplikaci, odtáhnout ji na levou nebo pravou stranu a na druhé polovině se otevře plocha, odkud spustíš druhou. Dvojici si můžeš uložit a příště se otevře rovnou vedle sebe. Video se dá připnout nahoru a pod ním používat jinou aplikaci. Všechno je extrémně jednoduché a na Duu se reálně dá pracovat, třeba mít vedle sebe poznámky a prohlížeč nebo e-mail a kalendář. Samsung sice umí tři aplikace najednou a k tomu plovoucí okna, na okamžitost a plynulost iOS to ale zkrátka nemá. Známé motto „it just works“ je tu cítit ještě více než u obyčejných iPhonů.
Aplikace od Applu jsou pro Duo upravené a vypadají na vnitřním displeji dobře. Pošta má dva sloupce se seznamem e-mailů vlevo a obsahem vpravo, Zprávy a Poznámky podobně. Postupně přibývají i aplikace třetích stran, třeba Instagram, TikTok, Threads nebo Slack.
Velké množství aplikací ale optimalizovaných není, takže se připrav na časté černé pruhy po stranách. Starší aplikace běží uprostřed displeje jako na iPadu, novější se roztáhnou skoro přes celou plochu, ale u pravé hrany nechávají volný pruh. Hry, které Duo zatím neznají, vyplní jen část displeje. Časem se to samozřejmě spraví a vývojáři budou aplikace postupně upravovat. Na začátku prodejů to ale na situaci nic nemění a počítej s tím, že část tvých oblíbených aplikací bude na velkém displeji vypadat provizorně.
Fotoaparát: dobrý, ale ne Pro
Vzadu jsou dva 48 MP fotoaparáty: hlavní a ultraširokoúhlý, který je stejný jako v iPhonu 18 Pro. Teleobjektiv chybí, dvojnásobné přiblížení řeší hlavní fotoaparát výřezem ze senzoru. Ten má pevnou clonu ƒ/1.6 a podle specifikací je bližší běžnému iPhonu 17 než Pro modelům. Natáčí 4K při 120 snímcích za sekundu v Dolby Vision, ProRAW ale neumí.
Fotky jsou kvalitní a ve většině situací tě nezklamou. Ostatně, Apple tohle vždy uměl. Úrovně Pro modelů ale určitě nedosahují, což je u telefonu této konstrukce pochopitelné. Zajímavější jsou funkce, které umožňuje druhý displej. Když telefon otočíš, můžeš si dělat selfie hlavními 48 MP fotoaparáty a vnější displej ti slouží jako hledáček. Duo Preview ukazuje focenému člověku na vnějším displeji, jak vypadá, takže se může sám upravit. Smart Take hlídá scénu a vyfotí ji ve chvíli, kdy jsou všichni připravení, takže telefon postavíš na stůl a nemusíš běhat od samospouště. Kid Cue přehrává na vnějším displeji animace, aby se děti dívaly do objektivu. Maličkosti, ale potěší.
Přední 12 MP kamera na vnějším displeji je slabší než 18 MP v ostatních letošních iPhonech a kamera pod vnitřním displejem má jen 4 MP. Na videohovor stačí, na selfie bys ji používat nechtěl.
Skvělý hardware a tlačítka, na která si budeš zvykat
Face ID se do tenkého skládacího těla nevešlo, takže se vrací Touch ID ve vypínacím tlačítku. Funguje spolehlivě a můžeš si uložit víc prstů podle toho, jak telefon držíš. Kdo má Apple Watch, může odemykat i přes hodinky. Proti Face ID je to ale krok zpět, odemykání pohledem ti bude chybět.
Víc nás štvala jiná tlačítka. Duo nemá akční tlačítko, ale ovládání fotoaparátu. To je kromě spuštění fotoaparátu v podstatě k ničemu a mnohem raději bychom uvítali akční tlačítko, na které si každý nastaví, co potřebuje. Velký nezvyk jsou i tlačítka hlasitosti nahoře. Kromě situace, kdy máš telefon rozložený na výšku, není nikdy úplně pohodlné hlasitost změnit a prsty je pokaždé chvíli hledají. Stejně jako v případě některých systémových náležitostí je to o zvyku a chvíli, než se člověk přeučí.
Uvnitř je čip A20 Pro, stejný jako v iPhonu 18 Pro, a výkonově je mezi nimi rozdíl minimální. Všechno běží plynule, včetně dvou aplikací vedle sebe. O chlazení se stará parní komora a grafitová vrstva, která rozvádí teplo do obou polovin. Při náročnějších hrách se telefon zahřeje, výkon to ale znatelně neomezuje. Právě tato hbitost nikdy nepřestává udivovat, přeskakování mezi displeji a okamžité pokračování v práci nebo hraní je něco, co opravdu umí jen Apple.
Výdrž baterie je překvapivě dobrá. Duo má dvě baterie, v každé polovině jednu, a systém je řídí jako celek. Apple slibuje až 44 hodin videa na vnějším displeji, 31 hodin na vnitřním a 24 hodin běžného používání. Kdo by čekal, že velký displej baterii rychle vysaje, bude překvapený, protože v praxi to moc velký rozdíl není. Běžný den vyklápění, pracovních náležitostí, sledování videí, poslechu hudby a občasného hraní u nás zvládl Duo bez sebemenších problémů a k večeru většinou ještě cca 20 procent zbylo. A je úplně jedno, na jakém displeji se vše odehrává.
Kabelem se Duo nabije na 50 procent zhruba za 20 minut, pokud máš adaptér alespoň 60 W. Bezdrátově přes MagSafe nabíjí až 25 W. A MagSafe nechybí, což je dobrá zpráva pro každého, kdo ho používá tak aktivně jako my. Nabíjecí stojany fungují bez problémů.
Pro koho Duo je
iPhone Duo není jen další iPhone, je to nová kategorie a je to na něm znát, v dobrém i špatném smyslu. Zpracování a pocit z telefonu jsou výborné, multitasking a hbitost systému jsou již tradičně špičkou. Výdrž je nad očekávání a díky nano textuře je přehyb skoro neviditelný. Proti tomu stojí vysoká hmotnost, nevýraznější barvy na hlavním displeji, chybějící teleobjektiv a Face ID, tlačítka, na která se špatně dosahuje, a hlavně aplikace, které zatím s velkým displejem moc nepočítají.
Jestli chceš v jednom zařízení telefon a malý tablet, hodně čteš, sleduješ videa nebo na telefonu aktivně pracuješ, Duo ti dá něco, co žádný jiný iPhone nenabízí. Pokud ale hlavně fotíš, scrolluješ a píšeš zprávy, dostaneš za méně peněz víc s iPhonem 18 Pro. A pokud váháš, možná se vyplatí počkat pár měsíců, než vývojáři své aplikace dotáhnou. Jako první generace je Duo překvapivě vyladěné, pořád je to ale první generace.