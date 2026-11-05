Feed Explore
Feed Explore Profil
Apple konečně ohnul iPhone. Strávili jsme dva týdny s Duem a víme, pro koho je
0
0
0
dnes 5. listopadu 2026 v 9:00
Čas čtení 7:50

Apple konečně ohnul iPhone. Strávili jsme dva týdny s Duem a víme, pro koho je

Apple konečně ohnul iPhone. Strávili jsme dva týdny s Duem a víme, pro koho je
Zdroj: Michal Maliarov/Refresher
Michal Maliarov
Michal Maliarov
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Apple si se skládacím telefonem dal na čas, po řadě let ale konečně dorovnává konkurenci. iPhone Duo je naleštěný, drahý a spoustu věcí dělá jinak, než jsme zvyklí. Po dvou týdnech používání víme, co se mu povedlo, co ne a komu dává smysl.

Ještě před pár lety bylo mezi fanoušky Applu skoro povinné si ze skládacích telefonů dělat legraci. Viditelný přehyb uprostřed displeje, panty, které vypovídají službu, cena jako ojeté auto. Samsung mezitím vydal osm generací Foldu, přidal se Google, Motorola i čínské značky a skládačky se z technologické kuriozity pomalu staly normální, i když pořád drahou kategorií. 

Nyní jsme se konečně dočkali. iPhone Duo je první skládací telefon v historii značky a firma o něm mluví jako o největší proměně iPhonu od toho úplně prvního. Apple to dělá jako obvykle. Nepřichází první, přichází pozdě a s tím, že se poučil z chyb ostatních. Stejně to bylo s chytrými hodinkami nebo bezdrátovými sluchátky. Jestli to vyšlo i tentokrát, jsme zkoušeli dva týdny běžného používání. A rovnou si řekněme i tu nepříjemnou část: základní verze stojí v Česku 54 990 korun, ta nejvyšší 90 990 korun. Peněženka zapláče. Otázkou je, zda oprávněně. 

Doporučeno
Strávili jsme dva týdny s iPhonem 18 Pro. Největší změny jsou schované uvnitř, vyplatí se novinku koupit? Strávili jsme dva týdny s iPhonem 18 Pro. Největší změny jsou schované uvnitř, vyplatí se novinku koupit? 28. září 2026 v 7:00

Design: oblíbený pas i menší tablet

Zavřený iPhone Duo vypadá a sedí v ruce jako cestovní pas. Měří 117,8 × 84,1 mm, je tedy výrazně kratší a jen o kousek širší než klasický iPhone. Levá strana je rovná, pravá má zaoblené rohy a celé to v prvních chvílích působí trochu neobvykle. Po rozložení se z něj stane 7,6palcový displej, který velikostí míří spíš k iPadu mini.

iPhone Duo
iPhone Duo Zdroj: Michal Maliarov/Refresher

Rám je z grade 5 titanu, kryt pantu je matný a pant drží telefon skoro v jakémkoli úhlu. Při zavírání ho magnety přitáhnou k sobě s jemným cvaknutím, které se nám po pár dnech zalíbilo víc, než bychom čekali. Celkově se Applu povedlo to, v čem je tradičně silný: Duo působí jako šperk. Nic nevrže, nic se neviklá a v ruce vzbuzuje pocit, že za ty peníze dostáváš opravdu precizně zpracovaný kus hardwaru. Telefon má i certifikaci IP68 proti prachu a vodě, což u skládaček není samozřejmost. Určitě jsi postřehl*a i „crack gate“ s praskajícími displeji, který straší majitele poslední týden, během našeho používání jsme však žádné problémy nezaznamenali. 

Pak je tu ale hmotnost. Duo váží 254 gramů, o pět víc než iPhone 18 Pro Max. Takový Fold 8 má 201 gramů a těch 53 gramů rozdílu poznáš hned, jakmile oba telefony vezmeš do ruky. Při krátkém používání to tolik nevadí, při delším čtení nebo scrollování v jedné ruce to ale příjemné není a zápěstí si to po chvíli řekne. Rozložený má Duo naopak jen 5,2 mm a je tak nejtenčím iPhonem vůbec, tenčím i než loňský iPhone Air. Ten mimochodem doteď patří z hlediska designu mezi mé oblíbence a jsem rád, že se Duo silně inspirovalo. 

Na výběr jsou dvě barvy: nebesky bílá a soumračně modrá, která podle světla přechází mezi tmavě modrou a černou.

Doporučeno
Apple představil první skládací iPhone Duo, stojí až 91 tisíc. Jaké další novinky odhalil a kolik za ně zaplatíš? Apple představil první skládací iPhone Duo, stojí až 91 tisíc. Jaké další novinky odhalil a kolik za ně zaplatíš? 10. září 2026 v 7:00

Displeje: něco za něco

Displeje a především jejich propojení si zaslouží zvláštní pochvalu. Vnější displej má 5,4 palce a vnitřní 7,6 palce. Oba mají stejný poměr stran 1,4:1, takže když telefon rozložíš, obsah se jen plynule zvětší a nic se nepřeskupuje. Právě na naprosto plynulé přechody mezi oběma displeji bez jediného zadrhnutí ani nutnosti cokoliv pozastavovat je neuvěřitelně lehké si zvyknout a těžké dát ruce pryč. Oba jsou také 120 Hz, oba umí Always-On a venku dosáhnou jasu až 3000 nitů, takže papírově je tu kompletka. 

iPhone Duo
iPhone Duo Zdroj: Michal Maliarov/Refresher

Hlavní zvláštností vnitřního displeje je matná nano textura, kterou jsme zatím znali jen z iPadu Pro nebo MacBooku Pro. Většinou funguje skvěle. Blokuje odlesky, takže se dá číst i venku na slunci, a je příjemná na dotek, trochu jako papír. Hlavně díky ní je ale přehyb uprostřed skoro neviditelný. Úplně zmizet nikdy nemůže, ale při běžném pohledu zpříma ho většinou neuvidíš. 

Doporučeno
Kultovní sci-fi natáčená v Praze nebo nový Pán prstenů. Tyto seriály a filmy dorazí v listopadu Kultovní sci-fi natáčená v Praze nebo nový Pán prstenů. Tyto seriály a filmy dorazí v listopadu 2. listopadu 2026 v 18:00

Daň za to je jasná. Displej může působit trochu nevýrazně a sytost barev je rozhodně nižší než u klasických lesklých OLED panelů. Nejvíc to poznáš ve chvíli, kdy telefon zavřeš a přejdeš na vnější displej, který je lesklý a barvy na něm hned vypadají živěji. U filmů a her ti budou chybět ty úplně černé tmavé scény. Klasické něco za něco a záleží, co je pro tebe důležitější.

Technické specifikace

Konstrukce Titanový rám (Grade 5), Ceramic Shield 2 na vnějším displeji, Ceramic Shield na zádech, IP68.
Displej Vnější 5,4" a vnitřní skládací 7,6" OLED, poměr stran 1,4:1, ProMotion 120 Hz, jas až 3000 nitů, Always-On, vnitřní s nano texturou
Čipset Apple A20 Pro (2 nm), parní komora, modem C2, čip N1 (Wi-Fi 7, Bluetooth 6)
Úložiště 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB
Fotoaparát (přední) 12 Mpx Center Stage na vnějším displeji, 4 Mpx pod vnitřním displejem, Touch ID v bočním tlačítku
Fotoaparát (zadní) 48 Mpx (hlavní, ƒ/1.6, 2× zoom výřezem ze senzoru) + 48 Mpx (ultraširoký), video 4K 120 fps v Dolby Vision
Výdrž Až 44 h videa na vnějším displeji, až 31 h na vnitřním, až 24 h běžného používání
Hmotnost 254 g
Nabíjení 50 procent za cca 20 min kabelem (adaptér 60 W a víc), MagSafe až 25 W
Cena 54 990 korun (256 GB), 60 990 korun (512 GB), 72 990 korun (1 TB), 90 990 korun (2 TB)

Pod vnitřním displejem je schovaná kamera pro FaceTime. Apple se ji snažil zamaskovat úpravou pixelů kolem ní a většinu času o ní nevíš. Čas od času ji ale při určitém obsahu nebo úhlu zahlédneš. Ruší to méně, než to zní, člověk ji nějak vytěsní.

Doporučeno
Otestovali jsme nejlepší appky na cestování. Tyhle ti ušetří nervy, peníze i trapné chvíle v zahraničí Otestovali jsme nejlepší appky na cestování. Tyhle ti ušetří nervy, peníze i trapné chvíle v zahraničí 23. června 2026 v 10:00

Software: všechno se přestěhovalo doprava

Duo neběží na iPadOS, ale na upraveném iOS 27. Největší změnou je, že se navigace přesunula ze spodní hrany na pravý bok. Dock je vpravo, lišty v aplikacích jsou vpravo a i ukazatel baterie, signálu a Wi-Fi se změnil v malé kolečko v pravém horním rohu. Na vnějším displeji to dává smysl, protože tam máš ovládání pod palcem a víc místa na obsah.

iPhone Duo
iPhone Duo Zdroj: Michal Maliarov/Refresher

Chce to ale zvyk. Spousta ovládacích prvků je jinde, než jsi roky zvyklý, a člověk se musí trochu přeučit, což je u iPhonu docela nezvyk. Boční lišta navíc mění vzhled všech aplikací, ať už jsou pro Duo optimalizované, nebo ne. Telefon tak na první pohled působí jako iPhone, ale prsty se pořád natahují tam, kde nic není. Leváci mají smůlu: lištu ani dock zatím nejde přesunout na levou stranu. První dny s Duem jsou dost podobné dnům, kdy jsme poprvé vzali do ruky iPhone. Nostalgie. 

Doporučeno
Sérioví vrazi, kruté ženy i novinka od tvůrců Mostu! Tyhle pecky si nesmíš nechat ujít v říjnu Sérioví vrazi, kruté ženy i novinka od tvůrců Mostu! Tyhle pecky si nesmíš nechat ujít v říjnu 5. října 2026 v 16:19

Kde naopak Apple trefil, je multitasking. Gesta pro rozdělení obrazovky patří k nejlepším na trhu. Stačí v přepínači aplikací chytit aplikaci, odtáhnout ji na levou nebo pravou stranu a na druhé polovině se otevře plocha, odkud spustíš druhou. Dvojici si můžeš uložit a příště se otevře rovnou vedle sebe. Video se dá připnout nahoru a pod ním používat jinou aplikaci. Všechno je extrémně jednoduché a na Duu se reálně dá pracovat, třeba mít vedle sebe poznámky a prohlížeč nebo e-mail a kalendář. Samsung sice umí tři aplikace najednou a k tomu plovoucí okna, na okamžitost a plynulost iOS to ale zkrátka nemá. Známé motto „it just works“ je tu cítit ještě více než u obyčejných iPhonů. 

iPhone Duo iPhone Duo iPhone Duo iPhone Duo
Zobrazit galerii
(5)

Aplikace od Applu jsou pro Duo upravené a vypadají na vnitřním displeji dobře. Pošta má dva sloupce se seznamem e-mailů vlevo a obsahem vpravo, Zprávy a Poznámky podobně. Postupně přibývají i aplikace třetích stran, třeba Instagram, TikTok, Threads nebo Slack.

Velké množství aplikací ale optimalizovaných není, takže se připrav na časté černé pruhy po stranách. Starší aplikace běží uprostřed displeje jako na iPadu, novější se roztáhnou skoro přes celou plochu, ale u pravé hrany nechávají volný pruh. Hry, které Duo zatím neznají, vyplní jen část displeje. Časem se to samozřejmě spraví a vývojáři budou aplikace postupně upravovat. Na začátku prodejů to ale na situaci nic nemění a počítej s tím, že část tvých oblíbených aplikací bude na velkém displeji vypadat provizorně.

Doporučeno
TikTok už není sociální síť, v něčem je lepší než Google. Hledali jsme recepty, tipy na cestování i potenciální rizika TikTok už není sociální síť, v něčem je lepší než Google. Hledali jsme recepty, tipy na cestování i potenciální rizika 25. března 2026 v 7:00

Fotoaparát: dobrý, ale ne Pro

Vzadu jsou dva 48 MP fotoaparáty: hlavní a ultraširokoúhlý, který je stejný jako v iPhonu 18 Pro. Teleobjektiv chybí, dvojnásobné přiblížení řeší hlavní fotoaparát výřezem ze senzoru. Ten má pevnou clonu ƒ/1.6 a podle specifikací je bližší běžnému iPhonu 17 než Pro modelům. Natáčí 4K při 120 snímcích za sekundu v Dolby Vision, ProRAW ale neumí.

Fotky jsou kvalitní a ve většině situací tě nezklamou. Ostatně, Apple tohle vždy uměl. Úrovně Pro modelů ale určitě nedosahují, což je u telefonu této konstrukce pochopitelné. Zajímavější jsou funkce, které umožňuje druhý displej. Když telefon otočíš, můžeš si dělat selfie hlavními 48 MP fotoaparáty a vnější displej ti slouží jako hledáček. Duo Preview ukazuje focenému člověku na vnějším displeji, jak vypadá, takže se může sám upravit. Smart Take hlídá scénu a vyfotí ji ve chvíli, kdy jsou všichni připravení, takže telefon postavíš na stůl a nemusíš běhat od samospouště. Kid Cue přehrává na vnějším displeji animace, aby se děti dívaly do objektivu. Maličkosti, ale potěší. 

iPhone Duo
iPhone Duo Zdroj: Michal Maliarov/Refresher

Přední 12 MP kamera na vnějším displeji je slabší než 18 MP v ostatních letošních iPhonech a kamera pod vnitřním displejem má jen 4 MP. Na videohovor stačí, na selfie bys ji používat nechtěl.

Doporučeno
Největší unikát posledních let? Otestovali jsme „futuristický“ notebook za skoro 100 tisíc korun Největší unikát posledních let? Otestovali jsme „futuristický“ notebook za skoro 100 tisíc korun 5. března 2026 v 13:00

Skvělý hardware a tlačítka, na která si budeš zvykat

Face ID se do tenkého skládacího těla nevešlo, takže se vrací Touch ID ve vypínacím tlačítku. Funguje spolehlivě a můžeš si uložit víc prstů podle toho, jak telefon držíš. Kdo má Apple Watch, může odemykat i přes hodinky. Proti Face ID je to ale krok zpět, odemykání pohledem ti bude chybět.

Víc nás štvala jiná tlačítka. Duo nemá akční tlačítko, ale ovládání fotoaparátu. To je kromě spuštění fotoaparátu v podstatě k ničemu a mnohem raději bychom uvítali akční tlačítko, na které si každý nastaví, co potřebuje. Velký nezvyk jsou i tlačítka hlasitosti nahoře. Kromě situace, kdy máš telefon rozložený na výšku, není nikdy úplně pohodlné hlasitost změnit a prsty je pokaždé chvíli hledají. Stejně jako v případě některých systémových náležitostí je to o zvyku a chvíli, než se člověk přeučí. 

iPhone Duo
iPhone Duo Zdroj: Michal Maliarov/Refresher

Uvnitř je čip A20 Pro, stejný jako v iPhonu 18 Pro, a výkonově je mezi nimi rozdíl minimální. Všechno běží plynule, včetně dvou aplikací vedle sebe. O chlazení se stará parní komora a grafitová vrstva, která rozvádí teplo do obou polovin. Při náročnějších hrách se telefon zahřeje, výkon to ale znatelně neomezuje. Právě tato hbitost nikdy nepřestává udivovat, přeskakování mezi displeji a okamžité pokračování v práci nebo hraní je něco, co opravdu umí jen Apple. 

Doporučeno
Návrat Love Islandu, brutální vražda sekerou nebo špiónský nářez s favoritem na Bonda. Co sledovat v září? Návrat Love Islandu, brutální vražda sekerou nebo špiónský nářez s favoritem na Bonda. Co sledovat v září? 1. září 2026 v 16:00

Výdrž baterie je překvapivě dobrá. Duo má dvě baterie, v každé polovině jednu, a systém je řídí jako celek. Apple slibuje až 44 hodin videa na vnějším displeji, 31 hodin na vnitřním a 24 hodin běžného používání. Kdo by čekal, že velký displej baterii rychle vysaje, bude překvapený, protože v praxi to moc velký rozdíl není. Běžný den vyklápění, pracovních náležitostí, sledování videí, poslechu hudby a občasného hraní u nás zvládl Duo bez sebemenších problémů a k večeru většinou ještě cca 20 procent zbylo. A je úplně jedno, na jakém displeji se vše odehrává. 

iPhone Duo
iPhone Duo Zdroj: Michal Maliarov/Refresher

Kabelem se Duo nabije na 50 procent zhruba za 20 minut, pokud máš adaptér alespoň 60 W. Bezdrátově přes MagSafe nabíjí až 25 W. A MagSafe nechybí, což je dobrá zpráva pro každého, kdo ho používá tak aktivně jako my. Nabíjecí stojany fungují bez problémů. 

Doporučeno
Vyzkoušeli jsme sedm nejlepších appek a produktů, které ti ušetří čas a zvednou produktivitu Vyzkoušeli jsme sedm nejlepších appek a produktů, které ti ušetří čas a zvednou produktivitu 9. listopadu 2025 v 13:00

Pro koho Duo je

iPhone Duo není jen další iPhone, je to nová kategorie a je to na něm znát, v dobrém i špatném smyslu. Zpracování a pocit z telefonu jsou výborné, multitasking a hbitost systému jsou již tradičně špičkou. Výdrž je nad očekávání a díky nano textuře je přehyb skoro neviditelný. Proti tomu stojí vysoká hmotnost, nevýraznější barvy na hlavním displeji, chybějící teleobjektiv a Face ID, tlačítka, na která se špatně dosahuje, a hlavně aplikace, které zatím s velkým displejem moc nepočítají.

Jestli chceš v jednom zařízení telefon a malý tablet, hodně čteš, sleduješ videa nebo na telefonu aktivně pracuješ, Duo ti dá něco, co žádný jiný iPhone nenabízí. Pokud ale hlavně fotíš, scrolluješ a píšeš zprávy, dostaneš za méně peněz víc s iPhonem 18 Pro. A pokud váháš, možná se vyplatí počkat pár měsíců, než vývojáři své aplikace dotáhnou. Jako první generace je Duo překvapivě vyladěné, pořád je to ale první generace.

Doporučeno
Zapomeň na TikTok. Vyzkoušeli jsme alternativy, které ti dají víc prostoru i výdělků Zapomeň na TikTok. Vyzkoušeli jsme alternativy, které ti dají víc prostoru i výdělků 31. srpna 2025 v 10:00
Doporučeno
Je bohatší než Soros, věří v Antikrista a připravuje světovou elitu na WW3. Kdo je Peter Thiel a proč se přestěhoval do Argentiny? Je bohatší než Soros, věří v Antikrista a připravuje světovou elitu na WW3. Kdo je Peter Thiel a proč se přestěhoval do Argentiny? 24. června 2026 v 10:00
Doporučeno
Umělá inteligence vykrádá tvé oblíbené stand-up komiky a komičky Umělá inteligence vykrádá tvé oblíbené stand-up komiky a komičky 1. listopadu 2026 v 17:00
Doporučeno
Xbox začal masivně propouštět. Zbavuje se známých studií, 3200 zaměstnanců skončí Xbox začal masivně propouštět. Zbavuje se známých studií, 3200 zaměstnanců skončí 7. července 2026 v 12:22
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Michal Maliarov/Refresher
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
TECH & GAMING APPLE IPHONE
Doporučujeme
Martina a Anna studovaly na Tchaj-wanu. O pokoj i výstup na nejvyšší horu rozhodovala loterie, univerzita chtěla rentgen plic
Refresher Club
Martina a Anna studovaly na Tchaj-wanu. O pokoj i výstup na nejvyšší horu rozhodovala loterie, univerzita chtěla rentgen plic
před 4 dny
Čarodějnické procesy se konaly i v Praze. Devatenáct dětí skončilo před soudem, zvažováno bylo i jejich mučení
Refresher Club
Čarodějnické procesy se konaly i v Praze. Devatenáct dětí skončilo před soudem, zvažováno bylo i jejich mučení
včera v 07:00
Mix & match není jen módní trend. Proč nás baví kombinovat věci, které se k sobě na první pohled nehodí?
Sponzorovaný obsah
Mix & match není jen módní trend. Proč nás baví kombinovat věci, které se k sobě na první pohled nehodí?
před 2 dny
Milka představila nové příchutě. Vyrazili jsme je rozdávat do ulic
Sponzorovaný obsah
Milka představila nové příchutě. Vyrazili jsme je rozdávat do ulic
29. 10. 2026 18:35
Kdo má nejlepší halloweenský kostým? Vyber svého favorita
Sponzorovaný obsah
Kdo má nejlepší halloweenský kostým? Vyber svého favorita
31. 10. 2026 16:00
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
Jak se žije Romům v Česku? Zkušenost s diskriminací přibližuje hra V mojí kůži
včera v 18:00
Harry Potter v ilustrované edici? Yes, please. Nové vydání vyjde u příležitosti startu seriálu
včera v 16:30
Obešel celý svět a po 28 letech se vrátil domů. Anglický dobrodruh řeší, co teď se sebou bude dělat
včera v 08:30
Evropské supermarkety čelí útoku hackerů. Napadli jejich lednice
před 2 dny
Heidi Klum vyhrála Halloween a rozzuřila internet. Modelka omylem vyspoilovala jeden z nejočekávanějších filmů příštích let
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: 10 nejžádanějších knih letošních Vánoc. Táhne hlavně fantasy
před 3 dny
Plánované vykácení parku v Bubenči narazilo. Rada schválila námitky vůči výstavbě
před 3 dny
Zemřel jeden za zakladatelů techna Juan Atkins. Bylo mu 64 let
před 3 dny
BBC píše o českém programátorovi. Oslavuje ho jako „nečekaného hrdinu“
před 3 dny
Zázračné samolepky na nehty proti drink spinkingu? Pozor, Instagramem se šíří falešná AI reklama
před 4 dny
Zpravodajství
Česko Politika Spojené státy americké (USA) Protest
Více
Rusko potvrdilo účast na mírových jednáních s Ukrajinou a USA. Setkají se už příští týden
před hodinou
K bojkotu zápasů proti Rusku na hokejovém MS se připojilo i Rakousko. Škoda zvažuje podporu turnaje
včera v 16:53
Modrá vlna v USA: Demokraté slaví historické vítězství, zvolen byl i první muslimský senátor
včera v 13:25

Více z tématu Tech & Gaming

Všechno
Objevili jsme 8 hororových her, které ti utekly. Vyděsí tě víc než nový Resident Evil
Objevili jsme 8 hororových her, které ti utekly. Vyděsí tě víc než nový Resident Evil
29. 10. 2026 7:00
Umělá inteligence vykrádá tvé oblíbené stand-up komiky a komičky
Umělá inteligence vykrádá tvé oblíbené stand-up komiky a komičky
před 4 dny
TikTokem se šíří nebezpečná deepfake reklama: Zneužívá tvář Honzy Michálka nebo Annette Marie
TikTokem se šíří nebezpečná deepfake reklama: Zneužívá tvář Honzy Michálka nebo Annette Marie
před 2 hodinami
Jak se žije Romům v Česku? Zkušenost s diskriminací přibližuje hra V mojí kůži
Jak se žije Romům v Česku? Zkušenost s diskriminací přibližuje hra V mojí kůži
včera v 18:00
GTA VI odhaluje datum Pre-Loadů i kolik místa zabere
GTA VI odhaluje datum Pre-Loadů i kolik místa zabere
včera v 12:30
Očekávaná videohra The Elder Scrolls VI ponese název Sentinel
Očekávaná videohra The Elder Scrolls VI ponese název Sentinel
před 2 dny
Více z tématu Gastro Všechno
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
31. 10. 2026 9:25
15
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejoblíbenějších českých piv podle turistů. O vítězi mají jasno
22. 10. 2026 8:30
Zemřela virální italská babička Nonna Silvi. Na sociálních sítích její vaření sledovaly miliony lidí
31. 10. 2026 11:59
Více z tématu Hudba Všechno
Česká hymna meets cimbál. Brněnský soubor přišel s nečekanou úpravou „Kde domov můj?“
Česká hymna meets cimbál. Brněnský soubor přišel s nečekanou úpravou „Kde domov můj?“
před 4 dny
Brněnský festival Pop Messe představuje první jména na příští rok. Na koho se můžeš těšit?
před 2 dny
Adéla se ohradila proti použití jejího songu Bílým domem 🇺🇸
včera v 15:30
Více z tématu Krimi & True Crime Všechno
Podvodníci, pašeráci, ale i 75letý vrah. Těchto 15 Čechů a Češek hledá Interpol
Podvodníci, pašeráci, ale i 75letý vrah. Těchto 15 Čechů a Češek hledá Interpol
26. 8. 2026 8:17
7 zpackaných poprav, při kterých se smrt změnila v utrpení. Svědci popisovali hořící těla i zoufalé lapání po dechu
13. 10. 2026 7:00
Tělo pod oknem, rozházené žiletky a tři neznámí muži: Smrt Jana Masaryka se řeší i po 78 letech
5. 9. 2026 16:00

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Apple konečně ohnul iPhone. Strávili jsme dva týdny s Duem a víme, pro koho je
Apple konečně ohnul iPhone. Strávili jsme dva týdny s Duem a víme, pro koho je
před 3 minutami
TikTokem se šíří nebezpečná deepfake reklama: Zneužívá tvář Honzy Michálka nebo Annette Marie
TikTokem se šíří nebezpečná deepfake reklama: Zneužívá tvář Honzy Michálka nebo Annette Marie
před 2 hodinami
Adéla se ohradila proti použití jejího songu Bílým domem 🇺🇸
Adéla se ohradila proti použití jejího songu Bílým domem 🇺🇸
včera v 15:30
Ikonická reklama od Kofoly se dočká pokračování s Bohdalkou
Ikonická reklama od Kofoly se dočká pokračování s Bohdalkou
včera v 15:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Karlos Vémola míří do další bitvy. Už zná soupeře, se kterým se porve na turnaji OKTAGON 100
Karlos Vémola míří do další bitvy. Už zná soupeře, se kterým se porve na turnaji OKTAGON 100
včera v 10:27
SYX - Web carousel (soutěž)
Sponzorovaný obsah
SYX - Web carousel (soutěž)
30. 10. 2026 20:30
Jak vypadá tvoje realita s bydlením a investicemi? Poděl se o názor a získej dva tisíce korun na nákup v Alza.cz
Jak vypadá tvoje realita s bydlením a investicemi? Poděl se o názor a získej dva tisíce korun na nákup v Alza.cz
14. 10. 2026 15:30
Obešel celý svět a po 28 letech se vrátil domů. Anglický dobrodruh řeší, co teď se sebou bude dělat
Obešel celý svět a po 28 letech se vrátil domů. Anglický dobrodruh řeší, co teď se sebou bude dělat
včera v 08:30
Heidi Klum vyhrála Halloween a rozzuřila internet. Modelka omylem vyspoilovala jeden z nejočekávanějších filmů příštích let
Heidi Klum vyhrála Halloween a rozzuřila internet. Modelka omylem vyspoilovala jeden z nejočekávanějších filmů příštích let
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
31. 10. 2026 9:25
15
Martina a Anna studovaly na Tchaj-wanu. O pokoj i výstup na nejvyšší horu rozhodovala loterie, univerzita chtěla rentgen plic
Refresher Club
Martina a Anna studovaly na Tchaj-wanu. O pokoj i výstup na nejvyšší horu rozhodovala loterie, univerzita chtěla rentgen plic
před 4 dny
Sydney Sweeney se svlékla a natočila parodii na Sám doma. Zopakovala i Kevinův ikonický křik
Sydney Sweeney se svlékla a natočila parodii na Sám doma. Zopakovala i Kevinův ikonický křik
28. 10. 2026 11:00
„Jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky.“ Známý režisér zareagoval na hercův nečekaný názor
„Jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky.“ Známý režisér zareagoval na hercův nečekaný názor
28. 10. 2026 13:00
2
ŽEBŘÍČEK: Kde si nejvíce pochutnáš? Toto je 10 zemí s nejlepší gastronomií pro rok 2026
ŽEBŘÍČEK: Kde si nejvíce pochutnáš? Toto je 10 zemí s nejlepší gastronomií pro rok 2026
1. 11. 2026 8:00
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
12. 10. 2026 7:27
2
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
31. 10. 2026 9:25
15
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
19. 10. 2026 7:35
8
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
26. 10. 2026 8:00
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
Refresher Club
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
6. 10. 2026 10:00
2