I když dnes může prakticky kdokoli vytvářet obsah na internetu, ne všechno, co lze natočit, lze také bez omezení zveřejnit.
Představ si, že scrolluješ sociální sítě a najednou se objevíš ve videu úplně cizího člověka. Natočil*natočila tě při procházce městem, při cvičení v posilovně nebo při večeři v restauraci. O natáčení jsi přitom vůbec nevěděl*nevěděla. Je takové jednání legální a můžeš žádat o odstranění videa?
Na veřejnosti neztrácíš právo na soukromí
To, že se nacházíš na ulici nebo na jiném veřejně přístupném místě, ještě neznamená, že tě může kdokoli bez omezení natáčet a zveřejňovat tvé záběry na internetu.
Každý má právo na ochranu svého soukromí, důstojnosti a podoby. K pořízení a použití záznamu konkrétní osoby je proto zpravidla potřeba její souhlas. Existují však i výjimky, například při přiměřeném použití záběrů pro zpravodajské, vědecké nebo umělecké účely.
Rozdíl je v tom, zda jsi náhodnou součástí davu, nebo hlavním předmětem videa. Pokud si někdo natáčí atmosféru vánočních trhů a ty se na pár sekund objevíš v pozadí, jde o jinou situaci, než když na tebe někdo cíleně namíří kameru a zaznamenává tvé chování.
Natočit video a zveřejnit ho není totéž
Pokud někomu dovolíš, aby tě natočil*natočila, ještě to neznamená, že jsi automaticky souhlasil*souhlasila i se zveřejněním videa na Instagramu či TikToku.
Tvůj obličej, hlas nebo jiné znaky, podle kterých tě lze identifikovat, představují osobní údaje. Při natáčení a zveřejňování videí proto mohou vstupovat do hry i pravidla GDPR.
Jinak se posuzuje video z rodinné oslavy, které pošleš svým blízkým, a jinak video s cizími lidmi, které zveřejníš na veřejném profilu s tisíci sledujících.
Pokud se na zveřejnění videa vztahuje GDPR, jeho autor*autorka musí mít pro zpracování osobních údajů právní důvod. Nemusí jít vždy o souhlas, v určitých případech může mít například oprávněný zájem na zaznamenání konkrétní události. Musí však respektovat i soukromí a práva ostatních.
Co když tě někdo natáčí v posilovně, ve škole nebo v práci?
Natáčení může být obzvlášť problematické na místech, kde lidé přirozeně očekávají více soukromí.
- 1. V posilovně si někdo natáčí svůj trénink, ale v pozadí zachycuje další cvičící. Ještě závažnější situací je natáčení v šatnách nebo ve sprchách.
- 2. V restauraci může kamera nebo mikrofon zachytit i soukromé rozhovory lidí u vedlejšího stolu.
- 3. Ve škole je třeba být obzvlášť opatrný*opatrná při natáčení a zveřejňování záběrů dětí.
- 4. Na pracovišti nemůže zaměstnavatel*ka svévolně monitorovat zaměstnance*kyně. Musí k tomu mít vážný důvod, předem je informovat a respektovat jejich soukromí.
Školy, pracoviště či posilovny a restaurace mohou navíc natáčení ve svých prostorách omezit nebo zakázat.
Chytré brýle přinášejí nová rizika
Zatímco u mobilního telefonu si pravděpodobně všimneš, že tě někdo natáčí, u chytrých brýlí vybavených kamerou a mikrofonem o tom nemusíš vůbec vědět.
Na tento problém upozornil také Evropský sbor pro ochranu osobních údajů v říjnu 2026. Používání takových zařízení může vést k nenápadnému zaznamenávání lidí, jejich chování či soukromých rozhovorů.
Pro uživatele*uživatelky chytrých brýlí přitom platí v zásadě stejná pravidla jako při natáčení mobilem.
Svůj díl odpovědnosti mohou nést i výrobci či poskytovatelé aplikací, pokud sami zpracovávají zaznamenané osobní údaje. K lepší ochraně soukromí může přispět například viditelná signalizace natáčení nebo automatické rozmazávání obličejů.
Můžeš tajnou nahrávku použít jako důkaz u soudu?
Co když tě někdo šikanuje v práci, vyhrožuje ti nebo se vůči tobě chová agresivně? Můžeš si takové jednání nahrát bez jeho vědomí?
Ani nahrávka získaná v rozporu se zákonem nemusí být automaticky nepoužitelná. Soud ji může v civilním sporu za výjimečných okolností připustit, například pokud je mimořádně důležitá pro ochranu tvých práv.
Záleží však na konkrétní situaci, závažnosti zásahu do soukromí i na tom, zda existuje jiný způsob, jak dané jednání prokázat.
Objevil*objevila jsi se v cizím videu? Takto se můžeš bránit
Pokud někdo neoprávněně zveřejnil video, na kterém tě lze identifikovat, nemusíš se s tím jen smířit.
- 1. Zajisti si důkazy. Ulož si odkaz na video, snímky obrazovky, název profilu autora a datum zveřejnění.
- 2. Kontaktuj autora*autorku. Požádej ho*ji o odstranění videa, vystřižení příslušné části nebo úpravu záběru tak, aby tě nebylo možné identifikovat.
- 3. Nahlas obsah sociální síti. Instagram, TikTok i další platformy umožňují nahlásit obsah z důvodu porušení soukromí.
- 4. Obrať se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud se na zveřejnění videa vztahuje GDPR a došlo k porušení tvých práv, můžeš se obrátit na tento úřad.
- 5. Braň se u soudu. Při neoprávněném zásahu do soukromí můžeš požadovat odstranění záznamu, ukončení dalšího zasahování do svých práv, omluvu a v závažnějších případech i finanční odškodnění.
Právo na odstranění videa však není automatické. V některých případech může nad tvým zájmem na jeho odstranění převážit například svoboda projevu, právo veřejnosti na informace nebo potřeba ochrany práv jiné osoby.