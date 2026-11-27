Kostička čokolády má letos silnou konkurenci. Vybrali jsme pět kalendářů pro všechny, kdo chtějí místo sladkostí rozbalovat třeba stavebnice. Některé se hodí i jako dárek, který stihneš předat ještě před prvním prosincem.
Adventní kalendář dávno nepatří jen dětem. Klasika s čokoládou pořád funguje, jenže vedle ní teď stojí kalendáře se stavebnicemi nebo svíčkami. Prosinec tak můžeš každé ráno začít malým překvapením, které vydrží déle než pár vteřin v puse.
Kalendář se hodí i jako dárek pro sourozence, spolubydlící nebo kamarádku či kamaráda. A pokud nechceš, aby ti oblíbený kousek zmizel ze skladu, nenechávej nákup na poslední chvíli.
Pro fanoušky a fanynky předaleké galaxie: LEGO Star Wars
LEGO kalendáře patří k vánoční klasice a letošní edice LEGO Star Wars 75456 přenese Vánoce do předaleké galaxie. Za okénky čekají minifigurky Mandaloriana a Moffa Gideona, figurky Grogua a Pit Droida ve vánočním oblečení a sedm minimodelů vozidel, mezi nimi stíhačka X-wing ve vánočních barvách. Mando s Groguem mají dokonce ladicí svetry: na Groguově je obrázek Manda, na Mandově zase Grogu. K tomu přibudou i zvířata z jejich světa, třeba blurrg nebo mudhorn.
Pro malé princezny z pohádek: LEGO Disney Princess
Za okénky kalendáře LEGO Disney Princess 43298 se schovávají mikropanenky Ariel, Popelky, Vaiany a Mulan, jejich zvířecí parťáci Gus, Mushu, Pua a Sebastian a k tomu miniaturní modely. Krabice se pak promění v herní desku, na které děti s postavičkami sbírají vánoční poklady. Hodí se jako dárek pro mladší sourozence, neteře nebo synovce a po Vánocích jde všechno zkombinovat s dalšími sadami LEGO Disney.
Pro milovníky roztomilostí: Micromallows
Squishmallows dávno nejsou jen hračka pro děti, sbírají je i dospělí. Adventní kalendář s Micromallows přináší miniaturní verze těchhle měkoučkých plyšáků, takže si za prosinec rozšíříš sbírku o 24 nových parťáků. Díky malým rozměrům se vejdou na pracovní stůl i do poličky.
Když nevíš, čím překvapit tátu nebo bráchu: kalendář pro muže
Táta, brácha, partner nebo kamarád, který na otázku, co by chtěl k Vánocům, pokaždé odpoví „nic“? Zeleno-zlatý kalendář pro muže od ISO má odpověď za tebe. Za 24 okénky schovává vánoční kravatu, ponožky, čepici Santa Clause, flitrovaný motýlek nebo dekorativní knír na sváteční fotky.
Vedle legrace najdeš i praktické věci: rukavice na dotykový displej, držák na telefon, sportovní ledvinku nebo bezpečnostní kladivo do auta. Rozbalování dárků každé ráno tak nebude jen dětská výsada.
Pro dlouhé zimní večery: Yankee Candle
Tma ve čtyři odpoledne je snesitelnější, když u toho voní svíčka. Adventní kalendář Yankee Candle Kniha schovává 24 vonných svíček ve skle ze směsi sójového vosku, každou o hmotnosti 37 gramů. Každá z 12 vůní je tu dvakrát, takže si vyzkoušíš sladkou Christmas Cookie, kořeněnou Sparkling Cinnamon i svěží White Spruce & Grapefruit.
Pro chlupaté členy domácnosti: kalendáře pro psy a kočky
Proč by se na Vánoce měl těšit jen člověk? Superzoo má adventní kalendáře pro psy i kočky, které místo pamlsků schovávají hračky. Pejsci dostanou Dog Fantasy Winter Tale, kočky Magic Cat Winter Tale.
Každý den tak mazlíček rozbalí něco nového, co ho vytáhne k hraní, lovení nebo dovádění.