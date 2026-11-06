Hailey Bieber promluvila o boji s premenstruační dysforickou poruchou. Rhode investuje miliony do výzkumu

Modelka otevřeně promluvila o ženských zdravotních problémech, mateřství a o tom, co za další plány má její značka Rhode.
„Po narození syna jsem s tím měla určité potíže, přitom se o tom příliš nemluví a neexistuje o tom ani mnoho výzkumů,“ uvedla v rozhovoru pro magazín WWD o premenstruační dysforické poruše (PMDD), s níž se potýkala. Dodala, že otevřené sdílení podobných zkušeností jí pomáhá cítit se méně osaměle.
PMDD je závažnější forma premenstruačních obtíží, která na rozdíl od běžného PMS výrazně narušuje psychickou pohodu, mezilidské vztahy, práci i každodenní fungování. Přesto se o ní podle Bieber stále málo mluví a výzkum v této oblasti není dostatečný. Modelka zároveň zmínila, že podobné potíže řeší také její sestra a řada kamarádek, které se potýkají například s endometriózou nebo premenstruačním syndromem.
Hailey porodila svého syna Jacka Bluese v roce 2024 a mateřství jí prý velmi rozšířilo obzory. „Byla to opravdu intenzivní a zvláštní cesta, kterou jsem měla. Je toho tolik, co se děje, když jste těhotná, během porodu. Je tolik věcí, které vedou k narození dítěte,“ uvedla.
Právě podpora výzkumu ženského zdraví je nyní jednou z priorit její značky Rhode. Ta oznámila tříleté partnerství s nadací Foundation for Women’s Health, v jehož rámci věnuje 5 milionů dolarů. Jde o dosud největší filantropickou investici značky. Peníze podpoří lékařský výzkum, vzdělávání a péči v oblastech, které byly dlouhodobě nedostatečně financovány, včetně zdraví během těhotenství a po porodu nebo autoimunitních onemocnění.
Část prostředků poputuje také do nově založeného fondu Evergreen Fund, který má podporovat společnosti vyvíjející diagnostické a léčebné metody zaměřené na zdraví žen. Modelka věří, že otevřenější debata a větší investice do výzkumu mohou pomoci dalším ženám, které se potýkají s podobnými zdravotními problémy.