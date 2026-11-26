Zdroj: LIONSGATE PROPAGAČNÍ MATERIÁL, PAVLA FRÝDOVÁ
Zdroj: LIONSGATE PROPAGAČNÍ MATERIÁL, PAVLA FRÝDOVÁ
Zdroj: LIONSGATE PROPAGAČNÍ MATERIÁL, PAVLA FRÝDOVÁ
Zdroj: LIONSGATE PROPAGAČNÍ MATERIÁL, PAVLA FRÝDOVÁ
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Česká maskérka Pavla Frýdová se jako Key Make-up and Hair Artist podílela na filmu The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Na kontě má ale další úspěšné snímky jako Skleněný pokoj i tvorbu zahraničních produkcí, jako například Blade Runner 2099, Hra, Knightfall nebo The Wheel of Time a další.