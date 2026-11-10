Fall Out Boy míří do pražské O2 areny. Kdy se můžeš těšit na koncert populární rockové kapely?

Multiplatinová skupina nominovaná na cenu Grammy, která letos slaví 25 let, odstartuje v Praze své dosud největší turné Twilight of the Punks.
Spolu s oznámením turné vydává Fall Out Boy po více než třech letech svůj první nový autorský singl s názvem ACES. Jako speciální hosté se na všech evropských koncertech představí A Day To Remember a Neck Deep.
Twilight of the Punks je největším turné v kariéře kapely. Zahrnuje 36 koncertů na stadionech a v arénách v Evropě, Velké Británii a Severní Americe, a právě Praha ho 17. května zahájí. Evropská a britská část čítá 15 koncertů v 11 zemích, v červenci pak turné pokračuje 21 stadionovými koncerty v USA a Kanadě.
Jejich osmé studiové album So Much (For) Stardust z března 2023 debutovalo na 1. místě rockové hitparády a první singl Love From The Other Side se stal vůbec první jedničkou kapely v americkém alternativním rádiu. V roce 2021 skupina objela stadiony v rámci THE HELLA MEGA TOUR po boku Green Day a Weezer, kterou vidělo přes milion fanoušků. Průlom přišel s multiplatinovým albem From Under The Cork Tree a v roce 2024 si kapela odnesla cenu Alternative Artist of the Year na iHeartRadio Music Awards.
Vstupenku na květnový koncert si můžeš pořídit v sítích Ticketmaster a Ticketportal od 1400 korun. Prodej začíná 12. listopadu ve 12 hodin, předprodej bude probíhat ve stejném čase o den dříve.