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Fall Out Boy míří do pražské O2 areny. Kdy se můžeš těšit na koncert populární rockové kapely?
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dnes 10. listopadu 2026 v 10:00
Čas čtení 0:49
Ella Petrová

Fall Out Boy míří do pražské O2 areny. Kdy se můžeš těšit na koncert populární rockové kapely?

Fall Out Boy míří do pražské O2 areny. Kdy se můžeš těšit na koncert populární rockové kapely?
Zdroj: Fall Out Boy / propagační materiál
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Multiplatinová skupina nominovaná na cenu Grammy, která letos slaví 25 let, odstartuje v Praze své dosud největší turné Twilight of the Punks.

Spolu s oznámením turné vydává Fall Out Boy po více než třech letech svůj první nový autorský singl s názvem ACES. Jako speciální hosté se na všech evropských koncertech představí A Day To Remember a Neck Deep.

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Twilight of the Punks je největším turné v kariéře kapely. Zahrnuje 36 koncertů na stadionech a v arénách v Evropě, Velké Británii a Severní Americe, a právě Praha ho 17. května zahájí. Evropská a britská část čítá 15 koncertů v 11 zemích, v červenci pak turné pokračuje 21 stadionovými koncerty v USA a Kanadě.


Jejich osmé studiové album So Much (For) Stardust z března 2023 debutovalo na 1. místě rockové hitparády a první singl Love From The Other Side se stal vůbec první jedničkou kapely v americkém alternativním rádiu. V roce 2021 skupina objela stadiony v rámci THE HELLA MEGA TOUR po boku Green Day a Weezer, kterou vidělo přes milion fanoušků. Průlom přišel s multiplatinovým albem From Under The Cork Tree a v roce 2024 si kapela odnesla cenu Alternative Artist of the Year na iHeartRadio Music Awards.

Vstupenku na květnový koncert si můžeš pořídit v sítích Ticketmaster a Ticketportal od 1400 korun. Prodej začíná 12. listopadu ve 12 hodin, předprodej bude probíhat ve stejném čase o den dříve.

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