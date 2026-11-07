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Yamal se představí na Letné. Španělsko oznámilo nominaci na zápas s českou reprezentací
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dnes 7. listopadu 2026 v 8:30
Čas čtení 0:33
Ella Petrová

Yamal se představí na Letné. Španělsko oznámilo nominaci na zápas s českou reprezentací

Yamal se představí na Letné. Španělsko oznámilo nominaci na zápas s českou reprezentací
Zdroj: Wikimedia Commons / Bryan Berlin / volně k užití
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Španělská fotbalová reprezentace zveřejnila nominaci na listopadové utkání Ligy národů proti Česku.

V týmu trenéra Luise de la Fuenteho nechybí ani jedna z největších hvězd Lamine Yamal. Jedinou výraznou absencí je zraněný kapitán Rodri. Souboj se odehraje 12. listopadu na pražské Letné.

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Rodriho absence byla očekávaná. Záložník Barcelony se zranil a nenastoupí ani do závěrečných zápasů skupiny A3, v níž Španělé bojují o první místo. Aktuálně mají před druhou Anglií tříbodový náskok. Právě s ní se utkají 15. listopadu.

Yamal se do Prahy vrátí po říjnovém vzájemném střetnutí, v němž se podílel na vítězství Španělska 3:1 nad českým výběrem. Tehdy vstřelil úvodní branku zápasu. V nominaci nechybí ani Mikel Merino, který se postaral o třetí gól.

Poprvé si za národní tým mohou zahrát brankář Álvaro Valles a záložník Marc Roca z Betisu Sevilla. Oba se pozvánky dočkali ve 29 letech. Trojici doplňuje o osm let mladší Jacobo Ramón, který působí v italském Comu.

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Náhledový obrázek: Wikimedia Commons / Bryan Berlin / volně k užití
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