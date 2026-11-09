Za poslední dva měsíce Rakousko hlásí na dvě stovky nahlášení výskutu obřích pavouků. Tarantule jsou nejaktivnější na podzim, protože hledají úkryt, kde přečkat zimu. Podle studie se výskyt týká i Česka.
Naši sousedé sledovali dva druhy: slíďáka tatarského (Lycosa singoriensis), který dosahuje délky těla až 4 centimetry, společně se slíďákem jižním (Hogna radiata) s délkou těla 2,5 centimetru.
O zvýšeném výskytu informuje například Euronews. Odkazuje se na rakouský portál naturbeobachtung.at, kde ve 175 případech přesný druh pavouka potvrdili i experti*expertky. Pavouci si na podzim hledají teplý úkryt, a proto si občas najdou cestu do garáží, bytů i domů.
Trend se přitom netýká jen Rakouska, zmíněný server cituje studii, která potvrzuje rozšíření těchto pavouků i v Česku. Výzkum nárůst vysvětluje teplejšími a suššími léty. V Rakousku pavouky hlásí hlavně ve Štýrsku, Dolním Rakousku a Burgenlandu.
Pokud patříš mezi arachnofobiky, nemusíš se ale obávat nebezpečí. Ani jeden ze zmiňovaných druhů nepředstavuje pro člověka nebezpečí. Pokud na pavouka narazíš, neměl*a bys mu ubližovat ani ho zabíjet, ale ve sklenici nebo jiné nádobě ho vynést ven, píše deník Heute. Naopak nadšence*nadšenkyně odbornictvo prosí, aby si pavouky nenosili domů. Jsou totiž závislí na svých přirozených migračních pohybech a v důsledku uměle vyvolané změny by mohli ztratit orientaci.