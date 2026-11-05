Pražská část festivalu začíná již dnes projekcí zahajovacího filmu Gugův svět v Lucerně a následnou party. Brněnská edice potrvá od 13. do 20. listopadu.
Letošní ročník Mezipater si jako hlavní téma zvolil dospívání. Hledání identity propletené s coming-of-age narativy a příběhy uvedou v podobě 28 celovečerních a 50 krátkometrážních soutěžních i nesoutěžních snímků. O hlavní cenu poroty se utká 10 celovečeráků, o nejlepším krátkém filmu rozhodne studentská porota.
V hlavní soutěži diváctvo uvidí např. očekávaný režijní debut Jordana Fistmana Club Kid, zaštítěný studiem A24. Aktivní člen newyorské queer party scény v něm zjistí, že má desetiletého syna, o jehož existenci doposud netušil. Film slibuje emotivní vývoj a sledování sbližování odcizeného queer otce a syna nejen za zvuků úderných beatů.
Dále festival uvede nový film Zbabělec režiséra Lukase Dhonta, který před pár lety oslnil nejen tuzemské publikum bolestným coming-of-age queer příběhem Blízko. Ve druhé programové lince se Mezipatra zaměří na východoasijský ostrov Tchaj-wan. Režisér a vizuální umělec Su Hui-Yu osobně představí Show TrioHall, satiru v podobě absurdní televizní show kritizující šovinismus, kolonialismus a další ideologie.
Dokumentární sekce festivalu se zaměří na trans zkušenost a hledání identity, například skrze portrét aktivisty a finalistky RuPaul's Drag Race Miss Peppermint. Dále v programu najdeme i dokument Barbara Forever, který před týdnem na festivalu dokumentárních filmů v Ji.hlavě vyhrál soutěžní sekci Svědectví. Retrospektiva připomene kultovní queer film Zkurvená nuda renomovaného režiséra Gregga Arakiho. Ve zvláštním uvedení diváctvo uvidí film Šimona Holého Chica Checa.
Festival jako vždy disponuje i bohatým doprovodným programem. V sobotu ovládne pražský klub Planeta Za hlavní festivalová párty. Kulturní publicist*ka Jája Staněk se v doprovodné diskuzi v sobotu odpoledne zaměří na hororový žánr skrz queer optiku, v pojednání ji doplní redaktor Refresheru Timon Láska.