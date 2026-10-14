13 filmů, které změnily svět. Všechny najdeš letos na festivalu Ji.hlava

Dokumenty mají schopnost měnit stav věcí. Mnoho z nich v historii opustilo hranici kinosálů a změnilo legislativu nebo společenskou debatu.
Letošní ročník festivalu Ji.hlava chce třináct takových dokumentů připomenout. „Jsou mezi nimi filmy, které pomohly dostat nespravedlivě odsouzené z vězení, vedly ke změně pravidel, přispěly k financování zanedbávaných regionů nebo ke změně zákonů,“ vysvětluje ředitel festivalu Marek Hovorka.
„Nejsou to filmy ideologické, ale filmy stojící na straně obyčejných lidí – jednotlivců, komunit i celé společnosti,“ vysvětluje Hovorka. Které filmy společně se svými kolegy a kolegyněmi vybral?
Žádný milostný příběh: Film o pornografii
Filmem provází burleskní performerka Lindalee Tracey, která zpovídá sexworkers a majitele klubů. Dvě kanadské provincie odmítly v době premiéry snímek pustit do kin. Spor, který se týkal i dalších filmů, nakonec vedl ke změně zákona, který zavedl povinné označování věkové přístupnosti u distribuovaných filmů.
Okres Harlan, USA
Oscarem oceněný dokument zaznamenal třináct měsíců dlouhou stávku 180 dělníků z dolu Brookside. Usilovali o spravedlivé pracovní podmínky, bezpečí na pracovišti, slušné mzdy a právo vstoupit do odborů. Režisérka trvala na tom, aby si film pracující mohli promítat zadarmo, dokument se stal výukovým materiálem pro odborové organizování.
Dělníci ’80
Do prostředí dělnických protestů tě vezme i snímek, který jim vzdává hold i svým názvem. V roce 1980 stávky v gdaňské loděnici přerostly v protest proti komunistickému režimu. Film přináší záznam série protestů, které si kladly za cíl zlepšení pracovních a sociálních podmínek. Snímek v Polsku nedostal povolení do běžné distribuce, odbory si tak pronajímaly kinosály, protože pro potřeby hnutí Solidarita zůstal film povolen. Přestože na oficiálním programu uveden být nesměl, jen v roce 1981 ho vidělo na 4,7 milionu diváků a divaček.
Děti bez lásky
Přelomový československý dokument z raných šedesátých let analyzuje psychickou deprivaci nejmenších dětí. Vezme tě do kojeneckých ústavů, jeslí a dalších kolektivních zařízení. V roce 1963 byla mateřská jen osmnáctitýdenní, během pěti let se prodloužila na 26 týdnů a doplnila ji nová možnost zůstat s dítětem doma do jeho prvního roku.
Film tehdy vyvolal diskuzi o vlivu na dětskou psychiku. „Na nebezpečí citové deprivace dětí se odvolávalo i polistopadové rozpuštění státem zřizovaných jeslí, s jehož dopadem se potýkáme dodnes,“ připomíná kořeny dnešních debat anotace z jihlavského programu.
Indonésie volá
Pokud máš slabost pro dokumenty z období druhé světové války, tohle bude film pro tebe. Snímek tě vezme do Indonésie, kde se tehdy snažilo o obnovení své nadvlády Nizozemsko. Asijská země však mezitím vyhlásila nezávislost.
Tenká modrá čára
Tenhle americký dokument se považuje za jeden z nejvlivnějších vůbec. Rozplétá případ z roku 1976, kdy byl zastřelen policista. Soud obvinil kolemjdoucího Randalla Dale Adamse, kterého odsoudil k trestu smrti, a to navzdory důkazům, které ukazovaly na někoho jiného. Případ byl na základě svědectví z dokumentu znovuotevřen a Adamse nakonec z vězení propustili.
Na shledanou, doufám, že brzy
Francouzský snímek sleduje atmosféru po stávce v textilní továrně v Besançonu. Podobně jako film Dělníci '80 dává hlas pracujícím i odborářům a odborářkám. Režisér navíc přišel s projektem, ve kterém se dělníci učili pracovat s kamerou, aby mohli natáčet svoje vlastní filmy.
Hanebná sklizeň
Hanebná sklizeň dostojí svému názvu, ukáže ti drsné životní a pracovní podmínky sezónních a migrujících zemědělských dělníků. Dokument nakopl celostátní debatu, která urychlila změnu zákona o práci v zemědělství. Zemědělští dělníci získali nárok na minimální mzdu. Schválila se také nenárokovost přesčasů, která platí dodnes.
Třídenní válka v Naritě
Cyklus Sanrizuka má sedm dílů, natáčel se mezi lety 1968 a 1977. Na Ji.hlavě můžeš zkouknout třetí díl, který sleduje odpor rolnických rodin proti zaměřování pozemků, na kterých se mělo stavět letiště. Film přímo aktivizoval místní, často se promítal v prostorách blízkých obyvatelstvu mimo kina.
Země bez chleba
Místy záměrně zinscenovaný cestopisný esej zachycuje extrémní chudobu, hladomor a nuzné životní podmínky v odlehlé horské oblasti Las Hurdes. Ve Španělsku jeho uvedení provázely zákazy a cenzura. Španělská vláda ale v reakci na snímek v dotčeném regionu zainvestovala do výstavby silnic a do zdravotnictví.
Titicut Follies
Dokument tě vezme do nápravného zařízení pro duševně choré pachatele, které sleduje bez jakéhokoliv komentáře, hudby nebo rozhovoru. Zachytává násilí, ponižování a sadistickou práci lékařů. Stát Massachusetts se dokonce pokusil zabránit v premiéře, nechal dokonce zničit negativ. Film se pak dlouho směl promítat jen odborné veřejnosti. Bohužel se od šedesátých let nezměnilo tolik, kolik by bylo záhodno. „Třebaže soud konstatoval jisté zlepšení poměrů, ke kterému došlo po dokončení filmu, Bridgewater dodnes řídí vězeňská správa a podle zprávy Disability Law Center z roku 2026 se zde nedobrovolná medikace, poutání a izolace nadále uplatňují ve znepokojivé míře a v rozporu se zákonem,“ připomíná festivalová anotace.
S21: Vražedná mašinérie Rudých Khmerů
Režisér Rithy Pad sehnal pár přeživších vězňů z někdejšího vězení S-21 a svedl je s vězniteli. V dokumentu je konfrontují s jejich činy při kambodžské genocidě. Mnohým z krutých dozorců tehdy bylo mezi 12 a 15 lety, vězně přitom tloukli a vynucovali si falešná přiznání.
Minamata: Nemocní a jejich svět
Tenhle dokument tě vezme do Japonska, konkrétně do zálivu Minamata. Do něj celá desetiletí chemička Chisso vypouštěla toxickou rtuť, která otrávila celou řadu místních lidí. Ovlivnila tak nejen přímo zasažené, ale celé rodiny, které musely o nemocného pečovat. Stát navíc jejich utrpení dlouho přehlížel, film pomohl dát ve veřejné debatě hlas těm, kterých se ekologická tragédie dotkla.